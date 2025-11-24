ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด “นครศรีฯ-สงขลา” วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล
น้ำท่วมภาคใต้ 9 จังหวัดวิกฤต “นครศรีฯ-สงขลา” หนักสุด หาดใหญ่จม 2.5 เมตร กรมชลฯ ระดมเครื่องจักรเร่งระบายน้ำลงทะเล เฝ้าระวัง 24 ชม.
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด (24 พ.ย. 68) ภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง
กรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ด้วยการนำรถบรรทุกขนย้ายสิ่งและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล พร้อมเฝ้าระวังและระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ปัจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ นครศรีธรรมราช น้ำท่วมรวม 9 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด ปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม หัวไทร เชียรใหญ่ ร่อนพิบูลย์ และลานสกา มากกว่า 127,600 ครัวเรือน หลายพื้นที่มีระดับน้ำสูงจากน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 42 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 7 ชุด เพื่อเร่งระบายน้ำลงทะเลอ่าวไทย
ที่ สุราษฎร์ธานี มีน้ำท่วมในเขตอำเภอท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ และเคียนซา ปริมาณฝนสะสมสูงสุดวัดได้ถึง 252 มม. ปัจจุบันยังคงมีน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองยัน คลองท่าทอง และแม่น้ำตาปี รวมถึงน้ำท่วมขัง ระดับน้ำประมาณ 10-20 ซม. โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรวม 18 ชุด เพื่อเร่งผลักน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ
ส่วนที่ ตรัง มีน้ำท่วม 4 อำเภอ ได้แก่ รัษฎา นาโยง ปะเหลียน และย่านตาขาว จากฝนสะสม 337 มม. มวลน้ำมาจากพื้นที่ต้นน้ำในนครศรีธรรมราช ปัจจุบันยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
สตูล มีน้ำท่วม 4 อำเภอ ได้แก่ เมืองสตูล ควนโดน ท่าเพ และละงู ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 25-50 ซม.
พัทลุง มีน้ำท่วม 8 อำเภอ ได้แก่ กงหรา ป่าบอน ควนขนุน ปากพะยูน เมืองพัทลุง ป่าพะยอม บางแก้ว และเขาชัยสน โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 7 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากในพื้นที่
จังหวัดสงขลา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เกิดน้ำท่วมหนัก จากฝนที่ตกถล่มต่อเนื่องหลายวัน โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 396 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าที่สูงเป็นพิเศษและเกินกำลังของแม่น้ำต่างๆ จะรับได้ ทำให้เกิดน้ำหลากรวดเร็วและน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 6 อำเภอ ได้แก่ ระโนด กระแสสินธุ์ รัตภูมิ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสิงหนคร
โดยในเขตเมืองหลักอย่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ มีน้ำท่วมชุมชนริมคลองวาดและคลองต่ำ ระดับน้ำบางจุดสูงถึง 2.50 เมตร ส่งผลกระทบต่อการสัญจรและที่อยู่อาศัย ปัจจุบันสำนักชลประทานที่ 16 ได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 32 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 14 ชุด พร้อมเปิดทางระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย รวมถึงได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง
นราธิวาส มีน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกสะสม 3 วัน เข้าท่วมแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ บาเจาะ สุไหงปาดี เจาะไอร้อง และเมืองนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรวม 11 จุด เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
ปัตตานี เกิดน้ำท่วมใน 4 อำเภอ ได้แก่ เมืองปัตตานี ยะรัง มายอ และโคกโพธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำ D (บ้านเขาตูม) ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากในพื้นที่
ยะลา มีน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองยะลาและรามัน รวม 700 ครัวเรือน จากปริมาณฝนสะสมสูงถึง 333 มม. ซึ่งเป็นค่าสูงสุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ทั้งนี้ นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดส่งรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ และขนย้ายอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ–ผลักดันน้ำในทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม สถานการณ์ในหลายจังหวัดภาคใต้จะทยอยคลี่คลายลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาเป็นพิเศษ ตามข้อสั่งการของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
