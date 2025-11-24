แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส
คนเป็นแม่ถึงกับใจสลาย เมื่อคุณแม่วัย 54 ปี อ้างพบร่างของลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้ว ถูกนำมาถลกหนังและจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส พร้อมยื่นเรื่องตรวจสอบดีเอ็นเอ
คุณแม่รายหนึ่งต้องใจสลาย เมื่อเธอเชื่อว่าตัวเองได้พบกับซากศพของลูกชายที่ถูกนำมาจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์
คิม อีริก (Kim Erick) วัย 54 ปี ได้ไปเยือนนิทรรศการ Real Bodies ในลาสเวกัส และมั่นใจว่าร่างที่เธอเห็นถูกถลกหนัง และหั่นเพื่อจัดแสดงต่อสาธารณะนั้น คือลูกชายของเธอที่เธอเชื่อว่าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
อย่างไรก็ตาม ทางพิพิธภัณฑ์ได้ออกมาปฏิเสธว่าร่างนั้นไม่ใช่ลูกชายของเธอ ตำรวจเองก็ยืนยันว่าได้สืบสวนการเสียชีวิตของ คริส (Chris) ลูกชายของเธออย่างละเอียดแล้ว และมั่นใจว่าไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น แต่ คิม ยังคงเชื่อว่าการเสียชีวิตของลูกชายเธอมีความไม่ชอบมาพากล และเชื่อว่าร่างของลูกชายปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์
คิม อีริก เล่าถึงช่วงเวลาที่เห็นร่างนั้นว่า “ฉันรู้ว่านั่นคือเขา มันเจ็บปวดอย่างไม่น่าเชื่อที่จะได้เห็น มันสั่นคลอนตัวฉันและครอบครัวอย่างถึงแก่น” เธอกล่าวพร้อมเสริมว่าการเห็นภาพร่างที่ถูกถลกหนังและหั่นของลูกชายนั้นเป็นเรื่องที่ใจสลายยิ่งนัก
คริส ลูกชายของเธอถูกพบเสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายน 2012 ที่บ้านของยาย (แม่ของคิม) โดยตำรวจแจ้งว่าเขาเสียชีวิตอย่างสงบขณะนอนหลับ แต่คิมไม่เชื่อ โดยเฉพาะเมื่อเธอได้รับสร้อยคอเล็กๆ ที่บรรจุอัฐิของลูกชาย แต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องพิธีศพใดๆ เลย
คิมได้เรียกร้องให้ตำรวจเปิดการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคริสอีกครั้ง และภาพถ่ายที่ตำรวจส่งมาให้เธอเห็นรอยฟกช้ำและบาดแผล “ภาพถ่ายเหล่านั้นน่าตกใจมาก มีรอยจำกัดร่างกายอยู่ทั่วแขน, หน้าอก, และช่องท้องของคริส”
ทั้งนี้ ผลการตรวจทางพิษวิทยาเผยว่า มีปริมาณไซยาไนด์ในร่างกายของคริสในปริมาณที่ถึงแก่ชีวิต ซึ่งตอกย้ำความเชื่อของคิมว่าลูกชายถูกฆาตกรรม
เธอเชื่อว่าร่างที่จัดแสดงมีบาดแผลที่กะโหลกศีรษะด้านขวา ซึ่งสอดคล้องกับรอยบาดเจ็บที่คริสอาจได้รับ และรอยสักที่ควรจะเห็นได้ชัดเจนบนร่าง (เนื่องจากหมึกสักฝังลึก) กลับถูกโกนออกไป โดยเธอเชื่อว่าเป็นการปกปิดตัวตนของศพ
คุณแม่รายนี้บอกว่าเธอไม่เคยเดินทางไปที่นิทรรศการด้วยตัวเอง แต่เธอเรียกร้องให้ภัณฑารักษ์ส่งมอบร่างนั้นให้เธอเพื่อยืนยันตัวตน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของนิทรรศการยืนกรานว่า ร่างมนุษย์ทั้งหมดถูกจัดหามาจากประเทศจีน และไม่มีทางที่จะระบุตัวตนทางชีวภาพได้
ขณะที่ทาง Imagine Exhibitions, Inc. เจ้าของนิทรรศการ ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ว่า “เราขอแสดงความเห็นใจต่อครอบครัว แต่ไม่มีข้อเท็จจริงใด ๆ ที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาเหล่านี้ ร่างที่ถูกกล่าวถึงนี้ถูกจัดแสดงอย่างต่อเนื่องในลาสเวกัสตั้งแต่ปี 2004 และไม่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลที่กล่าวอ้างได้” ทางบริษัทให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมและกฎหมายสูงสุดเสมอ
คิม อีริก ยังคงยื่นคำร้องขอให้มีการตรวจดีเอ็นเอบนร่างที่จัดแสดง เพื่อยืนยันว่าเป็นลูกชายของเธอจริงหรือไม่
อ้างอิง : www.mirror.co.uk
