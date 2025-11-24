เด็ก 14 สักหนุมานไม่ตรงปก ร้อนหัวอกป้าขึ้นโรงพัก จี้ข้อหาช่างสักดัง
เด็กชายวัย 14 ปี แอบผู้ปกครองไปสักลาย เหตุชอบ หนุมาน แต่อาจารย์ดันลงลายไม่ตรงปก สุดท้ายเรื่องถึงหูคนเป็นป้าโร่แจ้งความ สน.บางเขน หวังความรับผิดชอบ
จุดเริ่มต้นของรอยสักนี้ มาจากการ “ยุ” ของเพื่อน ! โดยเหตุการณ์ที่ไปสักลายทั้งๆ ที่ไม่ได้ปรึกษาผู้ปกครองใดๆ นั้น ต่อมาหลังจากที่เด็กชาย อายุ 14 ปี เปิดแผ่นหลังให้ดูรอยสัก ที่ดูตรงไหนก็ไม่เหมือนลายหนุมานต้นแบบที่ต้องการให้อยู่กลางหลัง ซึ่งภาพจริง ๆ ที่ต้องการคือ “หนุมานถือธงพร้อมดาบ” มีลายวิจิตรงดงามแบบไทย ๆ
แต่ผลลัพธ์ที่ตัวน้อยชื่อยังนำหน้า ด.ช.อยู่นั้น กลับเข้าเค้าว่าไม่ตงปกอย่างแรง ! แถมยังมีอีกลายที่ไม่ได้เอามาเปิดเผยด้วย
ตอนแรกที่ได้รอยสักนี้กลับมา ป้าของเด็กวัย 14 ปี สังเกตเห็นก่อนจึงได้สอบถามที่มาที่ไปจนสุดท้ายเด็กยอมเล่าความจริงให้ฟัง หัวอกคนเป็นป้าถึงกับสารภาพต่อหน้านักข่าว ตนถึงกับรับไม่ได้ และนาทีนี้ต้องการให้อาจารย์ที่สักลายซึ่งอยู่ที่ร้านสักใกล้กับวัดไตรรัตนนาราม ย่านรามอินทรา ออกมารับผิดชอบ
ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama Addict ตั้งข้อสังเกตจริง ๆ แล้ว รอยสักนี้ ! ต้นทางน่าจะเป็น “ดำดื้อ แดงเกเร” ซึ่งต้นแบบควรจะเป็นรูปชายชาตรีรูปร่างกำยำ ชี้นิ้วมือสองข้างขึ้นบนฟ้า ดังนั้นภาพต้นแบบจริง ๆ ก็ไม่น่าใช่หนุมาน แต่คือ “ดำดื้อ แดงเกเร” แต่สุดท้ายไม่ว่า จะเป็นรอยสักไหนก็แล้วแต่ ที่สำคัญ คือ การไปสักลายให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้น ทำไม่ได้ ! มีความผิดตามกฎหมายหากไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง
“จากข่าวเด็ก 14 ไปสักยันต์ แล้วออกมาร้องเรียนว่าไม่ตรงปกดูแล้วไม่น่าใช่หนุมานต์ตั้งแต่ต้น แต่เป็น ดำดื้อ แดงเกเร
เป็นเครื่องรางที่นับว่าได้สร้างขึ้นมาอย่างเป็นเอกลักษณ์และไม่ได้พบเห็นโดยทั่วไปนัก นั่นคือ “ดำดื้อ” ดำดื้อนั้นเป็นลักษณะของชายชาตรีรูปร่างกำยำ ชี้นิ้วมือทั้งสองข้างขึ้นบนฟ้า แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวและพละกำลัง ความแคล้วคลาด คงกระพัน”
“สำหรับที่มาของการสร้างเครื่องรางดำดื้อนั้น มักจะคู่กับ “แดงเกเร” จึงพูดติดปากกันว่า “ดำดื้อ – แดงเก(เร)” ที่มีหลายที่มาหลายความเชื่อ เช่นมีชายหนุ่มสองคนชื่อว่าไอ้แดงกับไอ้ดำ ทั้งสองได้มานั่งกินเหล้าเมามายในตอนเย็นๆเสมอ และชอบประลองกำลังกัน ใช้ทั้งอาวุธมีด และของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่แต่ละคนมีอยู่ในตัว หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม เห็นดังนั้นท่านจึงได้นำรูปของไอ้ดำและไอ้แดงมาสักโดยได้มีการลงอักขระเลขยันต์เข้าไปด้วย”
“แต่บางความเชื่อก็ว่า ดำดื้อและแดงเกเร มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนัก ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่า ห้ามสักดำดื้อและแดงเกเรในตัวคนๆเดียว เพราะจะทำให้ยิ่งดื้อและเกเรไปกันใหญ่ ให้สักเฉพาะอันใดอันหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ดีในปัจจุบันได้มีนำยันต์ที่สักเป็นรูปดำดื้อและแดงเกเร มาสร้างเป็นเครื่องราง ครับ”
“สรุปเรื่องไม่ตรงปก อันนี้น่าจะความเข้าใจผิดมากกว่า ประเด็นคือ การสักยันต์ให้เด็กไม่บรรลุนิติภาวะ”
อัปเดตข้อมูลล่าสุดจากข่าวใหญ่ ช่อง 8 เบื้องต้นทางป้าได้พาหลานแจ้งความไว้แล้วที่สน.บางเขน เมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ดีมีรายงานที่น่าตกใจตามมมาเมื่อจนท.ไปตรวจสอบแล้วพบมีข้อมูลของกลุ่มเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากที่สักลายกับร้านที่เป็นประเด็น
“หลานบอกว่า ไปกับเพื่อนชวนกันไป สักเป็นรูปหนุมาน ราคารูปละ 100 บาท ตอนนั้นตั้งคำถามในใจว่าเด็กอายุเพียง 14 ปี ทำไมอาจารย์ถึงได้สักให้กับเด็กวัยเพียงเท่านี้ ถามหลานชายว่านี่ใช่รูปหนุมานจริง ๆ หรอ เพราะเท่าที่เคยเห็นมันไม่ใช่แบบนี้ และเลือกรูปนี้เพราะอะไร หลานบอกว่าแคล้วคลาด ไม่เถียงพ่อแม่ ไม่ดื้อ” ป้าเด็กผู้เสียหายให้ข้อมูลกับตำรวจล่าสุด.
