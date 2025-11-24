เงินเดือนข้าราชการ พฤศจิกายน 2568 ออกวันไหน? วางแผนใช้จ่ายส่งท้ายปี

เช็กวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ รอบ 2 เดือน พ.ย. 68 ออกวันไหน? พร้อมกำหนดการโอนเงินบำนาญและเงินเดือนทหารกองเกิน วางแผนการใช้จ่ายส่งท้ายปี
ใกล้เข้ามาทุกทีกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีก็เริ่มอบอวลเข้ามาทุกที สำหรับพี่น้องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่กำลังวางแผนการใช้จ่ายหรือเตรียมงบสำหรับการสังสรรค์ ต้องไม่พลาดเช็กวันเงินเดือนออกเพื่อบริหารจัดการกระเป๋าสตางค์ให้คล่องตัวตลอดทั้งเดือน ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ไว้ดังนี้
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2568
สำหรับผู้ที่เลือกรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่าย 2 รอบ จะได้รับเงินช่วงกลางเดือนและปลายเดือนตามกำหนดการ
- รอบที่ 1 : จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
- รอบที่ 2 : เตรียมรับเงินเข้าบัญชีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเดือน 2 รอบจะได้รับเงินเดือนก้อนเดียวพร้อมกันในรอบที่ 2 คือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
เงินบำนาญรายเดือนสำหรับผู้รับบำนาญ
สำหรับผู้รับบำนาญรายเดือน กรมบัญชีกลางมีกำหนดจ่ายเงินบำนาญประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ส่วนเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้มีกำหนดวันจ่ายเงินตรงกับวันที่ วันที่ 23 ธันวาคม 2568
- วันที่ 24 มกราคม 2568
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
- วันที่ 24 มีนาคม 2568
- วันที่ 23 เมษายน 2568
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2568
- วันที่ 23 มิถุนายน 2568
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2568
- วันที่ 22 สิงหาคม 2568
- วันที่ 23 กันยายน 2568
- วันที่ 24 ตุลาคม 2568
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
- วันที่ 23 ธันวาคม 2568
เงินทหารกองประจำการ
สำหรับทหารกองเกินอดใจรอนิดนึง เงินเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 จะมีกำหนดโอนเข้าบัญชีในเดือนถัดไป คือวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ส่วนกำหนดการเงินเข้าของเดือนธันวาคม ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม 2568
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
- วันที่ 7 มีนาคม 2568
- วันที่ 8 เมษายน 2568
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2568
- วันที่ 10 มิถุนายน 2568
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2568
- วันที่ 7 สิงหาคม 2568
- วันที่ 5 กันยายน 2568
- วันที่ 7 ตุลาคม 2568
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
- วันที่ 8 ธันวาคม 2568
- วันที่ 9 มกราคม 2568
รู้กำหนดการเงินเข้าแบบนี้แล้ว อย่าลืมวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บและใช้จ่ายอย่างมีความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้
