ตำรวจเปิดตัวเลข กลุ่มน้ำไม่อาบ โดนดำเนินคดี 1,992 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
ตำรวจเปิดตัวเลข กลุ่มน้ำไม่อาบ โดนดำเนินคดี 1,992 ราย โดนยึดรถจักรยานยนต์ไป 10 คัน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
จากกรณีกลุ่ม น้ำไม่อาบ นัดหมายรวมตัวจัดกิจกรรมขี่รถจยย.เข้ามาในพื้นที่ อ.หล่มเก่า และ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 68 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ระดมกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยทางถนนและความสงบเรียบร้อย โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดทุกอำเภอที่อยู่บนเส้นทางหลักของจังหวัด ดำเนินมาตรการดูแลการจราจรอย่างเข้มข้น โดยการบูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง สาธารณสุข และท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจสภาพและเอกสารรถ ตรวจวินัยจราจรและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ตรวจหาสารเสพติดในผู้ขับขี่ ตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มดังกล่าวเข้ามาทำกิจกรรมจนกระทั่งถึงช่วงเย็นของวันที่ 23 พ.ย.
และจากผลการรายงานปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการตรวจรถจักรยานยนต์ 7,338 คัน รถยนต์ 909 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีทั้งสิ้น 1,992 ราย ได้แก่ ท่อดัง 96 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ 1,495 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 72 ราย ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 56 ราย ไม่เสียภาษี 35 ราย ขับเสพ 1 ราย
ขับรถกีดขวาง 5 ราย เปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดไปจากรายการจดทะเบียน 24 ราย ไม่ได้รับอนุญาตขับรถ (รถสไลด์) 1 ราย ขับรถไม่ได้รับอนุญาต (ไม่มีใบขับขี่) 207 ราย และนอกจากนั้นยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 10 คัน รวมทั้งจับกุมผู้จำหน่ายน้ำกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 5 ราย อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทริปนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
