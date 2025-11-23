จ่อสอบปากคำ กันต์ กันตถาวร ปมโผล่วงจรปิด เช็กบิลจีนเทา ส่งเข้าคุกเขาบิน
รักษาการ ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เตรียมสอบถามข้อเท็จจริง “กันต์ กันตถาวร” หลังมีข่าวพัวพันวงจรปิดเหตุห้องลับจีนเทา เผยย้าย 2 ผู้ต้องขังจีนเทาไปขังคุกความมั่นคงสูงที่เขาบินแล้ว
นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะรักษาการผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวและเพจดังนำเสนอภาพวงจรปิดที่อ้างว่าเป็น บอสกันต์ หรือ กันต์ กันตถาวร ปรากฏตัวร่วมกับกลุ่มจีนเทาในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรือนจำเอื้อประโยชน์และจัดห้องลับให้ผู้ต้องขัง
นายยุทธนา ระบุว่า เบื้องต้นยังไม่ได้รับข้อมูลยืนยันเรื่องภาพดังกล่าว แต่ในฐานะที่ตนเข้ามารับหน้าที่จัดระเบียบเรือนจำ จะดำเนินการเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงกับ นายกันต์ กันตถาวร ซึ่งปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่แดน 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ยืนยันว่าหากมีประเด็นใดที่สื่อมวลชนเปิดเผย ทางเรือนจำจะเร่งตรวจสอบให้กระจ่างชัดเจนที่สุด
สำหรับความคืบหน้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายยุทธนา กล่าวว่า ทีมเทคนิคกำลังเร่งตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดทั้งหมด โดยพบว่าข้อมูลบางส่วนถูกลบไปและอยู่ระหว่างการกู้คืน เพื่อให้ได้ผลการสอบสวนที่รอบด้าน
รายงานข่าวจากกรมราชทัณฑ์ ระบุเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดเบื้องต้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงช่วงเวลาจู่โจม 10.30 น. ยังไม่พบภาพของบอสกันต์ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่จะมีการตรวจสอบย้อนหลังในวันและเวลาอื่นอย่างละเอียดอีกครั้ง
นอกจากนี้ ผู้ต้องขังชายชาวจีน 2 ราย ที่ถูกพบอยู่กับหญิงสาวชาวจีนระหว่างการตรวจค้น ได้ถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง หรือ ซูเปอร์แม็กซ์ แล้ว โดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ต้องขังรอส่งผู้ร้ายข้ามแดน และอีกรายเป็นผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงเอกสารราชการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดเบาะแสใหม่ “บอสกันต์ ดิไอคอน” ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ
- DSI – ปปง. ยึดทรัพย์เพิ่ม ‘ดิไอคอน’ ตกเป็นของแผ่นดิน รวม 420 ล้านบาท
- ฉาวทั่วโลก เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จัดโสเภณี ปรนเปรอนักโทษจีนเทา สมสู่ห้องลับใต้บันไดคุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: