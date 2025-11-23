‘นานา ไรบีนา’ เผยซึ้ง ‘เวย์ ไทเทียม’ หลังรู้ความจริง ให้กำลังใจ ไม่ทิ้งกันไปไหน
“นานา ไรบีนา” เปิดใจยอมรับหนี้ 400 ล้าน เผย “เวย์ ไทเทเนียม” รู้เรื่องแล้ว เช็กสเตทเมนต์ยิบ ซึ้งสามีไม่ทิ้ง ให้กำลังใจฝ่าวิกฤต
หลังจากที่ นานา ไรบีนา ออกมาไลฟ์สดเปิดใจ ยอมรับความจริงเกี่ยวกับข่าวลืออักษรย่อ “น.” ชวนเพื่อนลงทุนจนเกิดความเสียหาย เป็นหนี้สินกว่า 400 ล้านบาท นานา เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ปัญหาหนี้สินครั้งนี้พันกันยุ่งเหยิงจนหาจุดสิ้นสุดไม่เจอ และเรื่องราวบานปลายไปกระทบกับคนในครอบครัว ทั้งคุณแม่ของ เวย์ ไทเทเนียม น้องสาว และทุกคนในบ้าน ซึ่ง นานา ยอมรับว่าสาเหตุเกิดจากการทำธุรกิจที่เกินตัว และพยายามดิ้นรนแก้ไขด้วยตัวเองเพราะคิดว่าไหว แต่สุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหว
ในตอนหน่งไลฟ์สด นานา ไรบีนา ได้พูดถึงเวย์ว่า สามีทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ได้เข้ามาตรวจสอบสเตทเมนต์และเส้นทางการเงินทั้งหมดของ นานา ว่าเงินหายไปไหนและถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ในช่วงเวลานั้น นานา ยอมรับว่ามีความกลัวเกิดขึ้นในใจ กลัวว่า เวย์ จะรับไม่ได้ หรืออาจถึงขั้นขอเลิกราจากปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
เวย์ ไทเทเนียม กลับมีท่าทีที่ทำให้ นานา รู้สึกซาบซึ้งใจที่สุด เมื่อ เวย์ รับรู้รายละเอียดทั้งหมด ไม่ได้เลือกที่จะเดินจากไป หรือทิ้งให้ภรรยาเผชิญปัญหาเพียงลำพัง แต่กลับคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจ นานา อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันหาทางออกและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เป็นบทพิสูจน์ความรักที่มั่นคงของทั้งคู่ในยามยากลำบาก
