กระแสตีกลับ “เวย์ ไทเทเนียม” โพสต์คำคมดึงสติวันที่ลำบาก!

ผลพวงดอกล่าสุดจากกระแสถาโถมภรรยา “นานา” ไรบีนา อินทชัย ที่มีข่าวลือประเด็นหนี้สินกว่า 400 ล้านกว่าบาท จนเพื่อนฝูงแก๊งนางฟ้าในอดีตต่างพากันแยกย้าย “เลิกติดตาม” หรือกดอันฟอลโลว์ เลิกเป็นเพื่อนทางโซเชียลจนต่อมาสำนักข่าวเจ้าดังพากันขุดที่มาที่ไปพร้อมๆ กับอักษรย่อที่ ณ เวลานี้หลายๆ คนในวงการบันเทิงก็มีทั้งเจอพาดพิงและต้องออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งๆ ที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไปหยิบยืมหรือให้ยืมทรัพย์มาลงทุนใดๆ แต่เพราะความสนิทสนมจึงยากจะเลี่ยงกระแสสื่อที่รุมจี้ข้อเท็จจริงสืบเนื่องลามกระทั่งแตกประเด็นกันโครมใหญ่
ล่าสุด นานา ไรบีนา บนวัย 44 ปี ออกมาอัดคลิปชี้แจงโดยยอมรับผิดถึงเรื่องราวทั้งหมดผ่านไอจีสตอรี่ของตัวเอง @nanarybena ซึ่งในคลิปล่าสุดสาวนานายอมรับเสียงสั่น ว่า “สวัสดีค่ะ จากข่าวและกระแสต่างๆ ที่ออกมาตอนนี้นะคะ ใช่ค่ะ น. คือนานาเอง ส่วนตัวอักษรย่อ ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ แต่ในส่วนที่นานาเองไม่พัวพันหรือพัวพันขนาดไหน ขอให้เป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย นานาไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ ณ ขณะนี้นานาขอโอกาสในการทำงาน และทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบต่อไปค่ะ ขอบคุณนะคะ”
ต่อมาภรรยาของเวย์ ไทเทเนียม ยังไลฟ์พูดถึงอย่างทั้งน้ำตาถึงปมหนี้สินทั้งหมด พร้อมกับยอมรับแบบตรงๆ เลยว่า ที่ไม่บอกเพื่อนหรือพูดกับใครๆ ก็เพราะกลัวเพื่อนไม่คบ เลยทำให้ยอมที่จะจ่ายดอกเบี้ย
“ถามว่าที่ไม่บอกเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนไม่คบด้วยมั้ย ก็ตอบได้เลยอันนี้ก็จริง ก็กลัวว่าเขาจะรู้สึกว่ารับเราได้มั้ย เราไม่มีแล้ว คือเดินไปยืมใคร 3 ล้าน 2 ล้าน แล้วอยู่ๆ เขาจะให้ ก็เลยต้องบอกว่า แต่จริงๆ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ คือที่ทำมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ผิด และถ้าสุดท้ายสิ่งที่ผิดมันจะเทิร์นทูอะไรก็แล้วแต่ นานาก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่วันนี้นานาแค่อยากจะพูดความจริงว่า มันคือแบบนี้และก็ยอมที่จะจ่ายดอกเบี้ย”
“โกรธเพื่อนมั้ย ไม่มีความรู้สึกโกรธเลย และเข้าใจเพื่อนด้วย เพราะรู้ว่าเพื่อนก็คงอยู่ในสถานะที่ลำบาก เพื่อนก็คงจะรู้สึกว่าคือกูก็แย่ แต่ถามว่าเราไม่มีอะไรนอกไปจากการ คือคำขอโทษวันนี้มันไม่เพียงพอเท่ากับการกระทำ ว่าจะทำยังไง จะแก้ปัญหายังไง พยายามที่จะทำยังไงในขณะที่มรึงก็ทำๆ อันนี้อยู่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
นานายังพูดทำนอง ถามว่าตัวเธอเองโกรธมั้ย ? ซึ่งมุมนี้มีารย้ำชัดเจนว่า ในส่วนของนานาเองนั้นเธอเข้าใจเพื่อนทุกคน และยังเห็นใจมากๆ ด้วยซ้ำ และก็อยากขอโทษทุกคน เพื่อนเดือดร้อนจริง ๆ ไม่ได้เดือดร้อนธรรมดา แต่เดือดร้อนมาก ๆ
หลังจากนี้ไป นานา ระบุว่า จะไปทำงานหรือจะทำอะไรก็ตาม มันก็จะเป็นเม็ดเงินกลับไปให้กับเพื่อนๆ หรือว่าคนที่เดือดร้อน
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ปริญญา อินทชัย หรือ “เวย์ ไทเทเนียม” โพสต์ข้อความแรงสะเทือนใจ โดยระบุ “วันที่ยากลำบากนี่แหละ จะเปิดเผยให้เห็นว่าใครคือครอบครัวจริง ๆ ใครคือเพื่อนแท้ ใครคือคู่ชีวิต และใครเป็นเพียงคนผ่านทาง”
อย่างไรก็ดี ต่อมาใต้โพสต์ข้อคิดของสามีนานา ไรบีนา จุดชนวนให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เบาๆ ตามมา ได้แก่ “รับบทเหยื่อเลยหรอคะ” , “ใครทำใครลำบากก่อน คนให้ยืมเค้าผิดอะไรก่อน วันสำเร็จไม่เคยให้อะไรเลย ส่วนวันล้มเหลวมาขอความเมตตา มันก็มีนะคนแบบนี้”
“เริ่มออกทะเลแล้ว”
“ทำตัวเองล้มเหลวอย่าโทษคนรอบข้างมันดูเห็นแก่ตัว”
