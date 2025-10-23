นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน
นักท่องเที่ยวเฮ หอสังเกตการณ์ญี่ปุ่นเผยว่า หิมะปกคลุมยอดภูเขาไฟฟูจิแล้ว เมื่อเช้าวันนี้ (23 ตุลาคม) เท่ากับว่า หิมะแรกบนภูเขาไฟฟูจิมาช้ากว่าค่าเฉลี่ย 21 วัน
เมื่อเช้าวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโคฟุ (Kofu Local Meteorological Observatory) ได้ประกาศว่าภูเขาไฟฟูจิมีหิมะปกคลุมยอดเขาเป็นครั้งแรกของฤดูกาลแล้ว
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโคฟุ ที่อยู่ห่างจากยอดเขาฟูจิประมาณ 40 กิโลเมตร ได้ยืนยันด้วยสายตาว่าพบหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขาฟูจิเมื่อเวลาประมาณ 06:00 น.
การพบหิมะปกคลุมยอดเขาครั้งแรกของปีนี้ถือว่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 21 วัน อย่างไรก็ตาม การสังเกตการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีที่แล้ว 15 วัน ซึ่งปีที่แล้วถือเป็นสถิติที่ล่าช้าที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บสถิติมาเมื่อประมาณ 130 ปีก่อน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดว่า เมฆฝนได้ปกคลุมบริเวณยอดเขาฟูจิตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม และอุณหภูมิที่ลดลงถึงจุดเยือกแข็งในช่วงเช้าของวันที่ 23 ตุลาคม ทำให้เกิดหิมะตกในพื้นที่สูง
ขณะเดียวกัน เมืองฟูจิโยชิดะ จังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยู่บริเวณตีนเขาฟูจิ ได้ประกาศ “การแต่งแต้มหิมะครั้งแรก” (Hatsuyukigeshou Sengen) โดยแยกจากการประกาศของสำนักงานอุตุนิยมวิทยา
การประกาศ “การแต่งแต้มหิมะครั้งแรก” นี้ เมืองฟูจิโยชิดะเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2006 เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยในปีนี้ประกาศเมื่อเวลา 08:40 น. ซึ่งถือว่าเร็วกว่าปีที่แล้ว 14 วัน แต่ช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 18 วัน หลังจากนี้ ภูเขาไฟฟูจิก็จะเข้าสู่ช่วงที่มีหิมะปกคลุมอย่างเต็มที่
อ้างอิง : news.web.nhk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: