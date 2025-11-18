ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:03 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:03 น.
ภาพจาก : ตึกแดงวินเทจ จตุจักร

ตึกแดง วินเทจ ประกาศยกเลิกสัญญาเช่าผู้ค้าทันทีหลังเกิดเหตุด่าลูกค้า ย้ำมาตรการนี้เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรของตลาด

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ตึกแดง วินเทจ จตุจักร ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการกรณีดราม่า “แม่ค้าปากแซ่บ” ที่ตะโกนดุด่าลูกค้าเรื่องการจับสินค้า

ทางผู้บริหาร ตึกแดง วินเทจ ระบุว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ระหว่างลูกค้าและผู้ค้าแล้ว ได้มีการพูดคุยกับผู้ค้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งผลการพูดคุยคือทั้งสองฝ่ายได้ ตกลงยกเลิกสัญญาเช่า โดยมีผลทันที

ตึกแดง วินเทจ ยืนยันว่า มาตรการนี้แสดงถึงจุดยืนของตลาด ในการดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม

ทางผู้บริหารตึกแดง วินเทจ ยังได้กล่าวขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่าน พร้อมย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกมั่นใจและเพลิดเพลินกับการมาเยือนทุกครั้ง

ตึกแดง วินเทจ ยืนยันมาตรการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้ค้า
ภาพจาก : ตึกแดงวินเทจ จตุจักร

ประกาศฉบับเต็มภาษาไทย

ประกาศจากตึกแดง วินเทจ Official Statement from Tuek Daeng Wintage

ตึกแดง วินเทจ ขอแจ้งให้ทราบว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ระหว่างลูกค้าและผู้ค้าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางเราได้พูดคุยกับผู้ค้าอย่างเป็นทางการ และทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่า โดยมีผลทันที

มาตรการนี้สะท้อนถึงจุดยืนของตึกแดง วินเทจ ในการดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม

ตึกแดง วินเทจ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่าน เรายังคงมุ่งมั่นทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกมั่นใจ ไว้วางใจได้เสมอ และเพลิดเพลินกับการมาเยือนทุกครั้ง

ประกาศฉบับเต็มภาษาอังกฤษ

Following the recent incident involving a customer and a tenant, a formal discussion was held, resulting in a mutual agreement to terminate the tenancy with immediate effect.

This decision reflects Tuek Daeng Wintage’s commitment to maintaining a safe, respectful, and positive environment for all visitors and for tenants who consistently uphold our standards.

Tuek Daeng Wintage apologizes for the incident and thanks everyone for their understanding and support. The property remains dedicated to ensuring that all feel welcome and confident.

เหตุการณ์ดราม่าที่ตึกแดง วินเทจ ส่งผลให้มีการยกเลิกสัญญาทันที
ภาพจาก : ตึกแดงวินเทจ จตุจักร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:03 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:03 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

