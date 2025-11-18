จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที
ตึกแดง วินเทจ ประกาศยกเลิกสัญญาเช่าผู้ค้าทันทีหลังเกิดเหตุด่าลูกค้า ย้ำมาตรการนี้เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรของตลาด
เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ตึกแดง วินเทจ จตุจักร ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการกรณีดราม่า “แม่ค้าปากแซ่บ” ที่ตะโกนดุด่าลูกค้าเรื่องการจับสินค้า
ทางผู้บริหาร ตึกแดง วินเทจ ระบุว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ระหว่างลูกค้าและผู้ค้าแล้ว ได้มีการพูดคุยกับผู้ค้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งผลการพูดคุยคือทั้งสองฝ่ายได้ ตกลงยกเลิกสัญญาเช่า โดยมีผลทันที
ตึกแดง วินเทจ ยืนยันว่า มาตรการนี้แสดงถึงจุดยืนของตลาด ในการดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม
ทางผู้บริหารตึกแดง วินเทจ ยังได้กล่าวขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่าน พร้อมย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกมั่นใจและเพลิดเพลินกับการมาเยือนทุกครั้ง
ประกาศฉบับเต็มภาษาไทย
ประกาศจากตึกแดง วินเทจ Official Statement from Tuek Daeng Wintage
ตึกแดง วินเทจ ขอแจ้งให้ทราบว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ระหว่างลูกค้าและผู้ค้าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางเราได้พูดคุยกับผู้ค้าอย่างเป็นทางการ และทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่า โดยมีผลทันที
มาตรการนี้สะท้อนถึงจุดยืนของตึกแดง วินเทจ ในการดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม
ตึกแดง วินเทจ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่าน เรายังคงมุ่งมั่นทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกมั่นใจ ไว้วางใจได้เสมอ และเพลิดเพลินกับการมาเยือนทุกครั้ง
ประกาศฉบับเต็มภาษาอังกฤษ
Following the recent incident involving a customer and a tenant, a formal discussion was held, resulting in a mutual agreement to terminate the tenancy with immediate effect.
This decision reflects Tuek Daeng Wintage’s commitment to maintaining a safe, respectful, and positive environment for all visitors and for tenants who consistently uphold our standards.
Tuek Daeng Wintage apologizes for the incident and thanks everyone for their understanding and support. The property remains dedicated to ensuring that all feel welcome and confident.
