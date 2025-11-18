ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:38 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:38 น.
63

ชาวบ้านลำปางผวา หนุ่มป่วยจิตเวชทารุณสัตว์ซ้ำซาก ล่าสุดใช้ปั๊มลมยัดก้นสุนัขอัดลมใส่ดับอนาถ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวไปรักษา หวั่นคลุ้มคลั่งทำร้ายคนในหมู่บ้าน

กลายเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญที่ถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปและข้อความขอความช่วยเหลือ หลังพบเห็นพฤติกรรมสุดโหดเหี้ยมของชายคนหนึ่งในพื้นที่ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ที่ชอบนำสุนัขมาเลี้ยงเพื่อทารุณกรรมจนตาย เคสล่าสุดใช้ปั๊มลมยัดเข้าทางทวารหนักของสุนัขก่อนเปิดลมอัดเข้าไปจนตายสยดสยอง

พลเมืองดีผู้ถ่ายคลิป เปิดเผยว่า ชายคนดังกล่าวป่วยจิตเวช และมักจะข่มขู่ทำร้ายญาติ (ลุงกับยาย) ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันจนไม่มีใครกล้าห้ามปราม ที่น่ากลัวคือเขาชอบหาสุนัขมาเลี้ยงและทารุณกรรมเป็นประจำ ทั้ง บีบ ทุบตี โยนลงพื้น และเตะ โดยในคลิปที่ถูกเผยแพร่จะเห็นว่า ก่อนที่เขาจะลงมือทำร้ายสุนัข เขาได้ยกมือไหว้ ก่อนจะจับสุนัขมาทารุณกรรมอย่างหนัก

“มีคนส่งข้อมูลมาขอให้เราช่วยค่ะ ซึ่งอยากขอความช่วยเหลือและขอเป็นกระบอกเสียงช่วยกันแชร์ หรือบอกต่อหน่วยงานที่จะช่วยเข้าไปดู ทำอะไรกับคนโรคจิต ซึ่งเราได้ข้อมูลจากท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้ชายคนนี้ พฤติกรรมเป็นภัยต่อคนรอบข้าง ได้ข้อมูลมาว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช แต่ไม่ยอมกินยา พ่อและแม่ไม่สามารถอยู่บ้านร่วมกับลูกได้ เพราะกลัวหวั่นโดนลูกทำร้าย แล้วที่น่ากลัวที่สุดเขาชอบเอาสัตว์น้องหมามาเลี้ยงและทรมานน้องจนน้องตาย เคยมีคนร้องเรียนไปแล้วแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนไปดูและสนใจ คนที่อยู่รอบข้างจะแจ้งตำรวจก็ไม่มีหลักฐานพอ เพราะไม่สามารถถ่ายไว้ได้ทัน มีอยู่วันหนึ่งจากคำบอกเล่า มันเอาน้องหมาเพิ่งไม่กี่เดือนมาเลี้ยง เอาน้องไปอาบน้ำอาบเสร็จ มันเอาน้องไปเป่าขน โดยนำสายสูบลมรถยัดเข้าไปที่ตูดของน้องหมาจนตาย คิดว่าน้องหมาจะทรมานแค่ไหนกันค่ะ แล้วถ้าเกิดมาทำกับคนละจะเป็นยังไง หรือต้องมีคนตายก่อนถึงจะออกมาช่วยกันหรือคะ พิกัดคนที่ทำ อยู่บ้านหนองบัวแดง ต.นายาง อ.สบปราบจ.ลำปาง”

สุดเหี้ยม หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ-1 สุดเหี้ยม หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ-2

เพื่อนบ้าน เล่าเพิ่มเติมว่า ชายคนนี้เคยเลี้ยงสุนัขไว้ 3 ตัว แต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้ว และเมื่อ 3-4 วันก่อน ก็เพิ่งไปนำสุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงอีก 1 ตัว ก่อนจะมาก่อเหตุสยองครั้งล่าสุด โดยมีผู้เห็นว่าเขาพาสุนัขไปอาบน้ำ จากนั้นได้นำ สายสูบลมรถยนต์ยัดเข้าไปที่ทวารหนักของสุนัข และเปิดเครื่องอัดลมเข้าไปจนสุนัขตายอย่างทรมาน

ด้าน นายประสงค์ อินทะใจ ผู้ใหญ่บ้านหนองวัวแดง ม.4 ยืนยันว่า ตนเพิ่งเห็นคลิปเหตุการณ์ล่าสุด ยอมรับว่าชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมจิตไม่ปกติจริง และเคยเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้มาแล้วซึ่งผู้ก่อเหตุคนนี้ก็เคยถูกดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก

ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดผวาเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่สงสารสัตว์ที่ถูกทารุณ แต่ยังกลัวว่าหากวันใดที่ชายคนนี้คลุ้มคลั่ง อาจจะหันมาทำร้ายคนในบ้านหรือเพื่อนบ้านจนถึงแก่ชีวิตได้ จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดำเนินการจับกุมตัวไปบำบัดรักษาอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยขึ้นอีก

สุดเหี้ยม หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ-3

อ้างอิงจาก : news.ch7

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

33 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

11 นาที ที่แล้ว
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา ข่าว

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

18 นาที ที่แล้ว
สันธนะ ชนนพัฒฐ์ ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

42 นาที ที่แล้ว
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน บันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

48 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ข่าว

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิ ซัด &quot;อภินิหารกฎหมาย&quot; ปม &quot;ทักษิณ&quot; โดนคดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112 ข่าวการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายพลตำรวจ ม ม้า ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น บันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:38 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:38 น.
63
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
สันธนะ ชนนพัฒฐ์

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button