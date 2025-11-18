สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ
ชาวบ้านลำปางผวา หนุ่มป่วยจิตเวชทารุณสัตว์ซ้ำซาก ล่าสุดใช้ปั๊มลมยัดก้นสุนัขอัดลมใส่ดับอนาถ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวไปรักษา หวั่นคลุ้มคลั่งทำร้ายคนในหมู่บ้าน
กลายเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญที่ถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปและข้อความขอความช่วยเหลือ หลังพบเห็นพฤติกรรมสุดโหดเหี้ยมของชายคนหนึ่งในพื้นที่ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ที่ชอบนำสุนัขมาเลี้ยงเพื่อทารุณกรรมจนตาย เคสล่าสุดใช้ปั๊มลมยัดเข้าทางทวารหนักของสุนัขก่อนเปิดลมอัดเข้าไปจนตายสยดสยอง
พลเมืองดีผู้ถ่ายคลิป เปิดเผยว่า ชายคนดังกล่าวป่วยจิตเวช และมักจะข่มขู่ทำร้ายญาติ (ลุงกับยาย) ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันจนไม่มีใครกล้าห้ามปราม ที่น่ากลัวคือเขาชอบหาสุนัขมาเลี้ยงและทารุณกรรมเป็นประจำ ทั้ง บีบ ทุบตี โยนลงพื้น และเตะ โดยในคลิปที่ถูกเผยแพร่จะเห็นว่า ก่อนที่เขาจะลงมือทำร้ายสุนัข เขาได้ยกมือไหว้ ก่อนจะจับสุนัขมาทารุณกรรมอย่างหนัก
“มีคนส่งข้อมูลมาขอให้เราช่วยค่ะ ซึ่งอยากขอความช่วยเหลือและขอเป็นกระบอกเสียงช่วยกันแชร์ หรือบอกต่อหน่วยงานที่จะช่วยเข้าไปดู ทำอะไรกับคนโรคจิต ซึ่งเราได้ข้อมูลจากท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้ชายคนนี้ พฤติกรรมเป็นภัยต่อคนรอบข้าง ได้ข้อมูลมาว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช แต่ไม่ยอมกินยา พ่อและแม่ไม่สามารถอยู่บ้านร่วมกับลูกได้ เพราะกลัวหวั่นโดนลูกทำร้าย แล้วที่น่ากลัวที่สุดเขาชอบเอาสัตว์น้องหมามาเลี้ยงและทรมานน้องจนน้องตาย เคยมีคนร้องเรียนไปแล้วแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนไปดูและสนใจ คนที่อยู่รอบข้างจะแจ้งตำรวจก็ไม่มีหลักฐานพอ เพราะไม่สามารถถ่ายไว้ได้ทัน มีอยู่วันหนึ่งจากคำบอกเล่า มันเอาน้องหมาเพิ่งไม่กี่เดือนมาเลี้ยง เอาน้องไปอาบน้ำอาบเสร็จ มันเอาน้องไปเป่าขน โดยนำสายสูบลมรถยัดเข้าไปที่ตูดของน้องหมาจนตาย คิดว่าน้องหมาจะทรมานแค่ไหนกันค่ะ แล้วถ้าเกิดมาทำกับคนละจะเป็นยังไง หรือต้องมีคนตายก่อนถึงจะออกมาช่วยกันหรือคะ พิกัดคนที่ทำ อยู่บ้านหนองบัวแดง ต.นายาง อ.สบปราบจ.ลำปาง”
เพื่อนบ้าน เล่าเพิ่มเติมว่า ชายคนนี้เคยเลี้ยงสุนัขไว้ 3 ตัว แต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้ว และเมื่อ 3-4 วันก่อน ก็เพิ่งไปนำสุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงอีก 1 ตัว ก่อนจะมาก่อเหตุสยองครั้งล่าสุด โดยมีผู้เห็นว่าเขาพาสุนัขไปอาบน้ำ จากนั้นได้นำ สายสูบลมรถยนต์ยัดเข้าไปที่ทวารหนักของสุนัข และเปิดเครื่องอัดลมเข้าไปจนสุนัขตายอย่างทรมาน
ด้าน นายประสงค์ อินทะใจ ผู้ใหญ่บ้านหนองวัวแดง ม.4 ยืนยันว่า ตนเพิ่งเห็นคลิปเหตุการณ์ล่าสุด ยอมรับว่าชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมจิตไม่ปกติจริง และเคยเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้มาแล้วซึ่งผู้ก่อเหตุคนนี้ก็เคยถูกดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดผวาเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่สงสารสัตว์ที่ถูกทารุณ แต่ยังกลัวว่าหากวันใดที่ชายคนนี้คลุ้มคลั่ง อาจจะหันมาทำร้ายคนในบ้านหรือเพื่อนบ้านจนถึงแก่ชีวิตได้ จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดำเนินการจับกุมตัวไปบำบัดรักษาอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยขึ้นอีก
