เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 10:19 น.
53

18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง เกาหลีใต้ พบ กานา The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด กระชับมิตร เกาหลีใต้ VS กานา ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
  • แมตช์การแข่งขัน : เกาหลีใต้ พบ กานา
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น.
  • สนาม : โซล เวิลด์คัพ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

วิเคราะห์บอล เกาหลีใต้ – กานา

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เกาหลีใต้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพโสมขาว ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ฮง มยุง-โบ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คิม ซึง-กิว, คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, คิม แท-ฮยอน, อี มยุง-แจ, คิม จิน-กิว, วอน ดู-แจ, อี คัง-อิน, อี แจ-ซุง, ฮวาง ฮี-ชาน และ ซน ฮึง-มิน

Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

กานา

ขณะที่ทีมเยือน ทัพดาวดำ ของกุนซือ อ็อตโต้ อัดโด เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โจเซฟ อานาง, เดอร์ริค โคห์น, เยอโรม โอโปกู, โยนาส อัดเยเตย์, โคโจ เปปราห์ อ็อปปง, คาเลบ ยีเรนคยี, คามัลดีน ซูเลมาน่า, ควาซิ ซิโบ, คริสโตเฟอร์ บาห์, แบรนดอน โธมัส-อาซานเต้ และ อองตวน เซเมนโย่

Credit : Ghana Black Stars

สถิติการพบกันของ เกาหลีใต้ – กานา

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 28/11/22 เกาหลีใต้ 2-3 กานา (ฟุตบอลโลก 2022)
  • 09/06/14 กานา 4-0 เกาหลีใต้ (กระชับมิตร)
  • 07/06/11 เกาหลีใต้ 2-1 กานา (กระชับมิตร)
  • 08/10/06 เกาหลีใต้ 1-3 กานา (กระชับมิตร)
  • 04/06/06 กานา 3-1 เกาหลีใต้ (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เกาหลีใต้

  • 14/11/25 ชนะ โบลิเวีย 2-0 (กระชับมิตร)
  • 14/10/25 ชนะ ปารากวัย 2-0 (กระชับมิตร)
  • 10/10/25 แพ้ บราซิล 0-5 (กระชับมิตร)
  • 09/09/25 เสมอ เม็กซิโก 2-2 (กระชับมิตร)
  • 06/09/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 2-0 (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ กานา

  • 15/11/25 แพ้ ญี่ปุ่น 0-2 (กระชับมิตร)
  • 13/10/25 ชนะ โคโมรอส 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/10/25 ชนะ แอฟริกากลาง 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/09/25 ชนะ มาลี 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 เสมอ ชาด 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เกาหลีใต้ (4-2-3-1) : คิม ซึง-กิว (GK) – คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, คิม แท-ฮยอน, อี มยุง-แจ – คิม จิน-กิว, วอน ดู-แจ – อี คัง-อิน, อี แจ-ซุง, ฮวาง ฮี-ชาน – ซน ฮึง-มิน

กานา (5-4-1) : โจเซฟ อานาง (GK) – เดอร์ริค โคห์น, เยอโรม โอโปกู, โยนาส อัดเยเตย์, โคโจ เปปราห์ อ็อปปง, คาเลบ ยีเรนคยี – คามัลดีน ซูเลมาน่า, ควาซิ ซิโบ, คริสโตเฟอร์ บาห์, แบรนดอน โธมัส-อาซานเต้ – อองตวน เซเมนโย่

Credit : Ghana Black Stars

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร

เกาหลีใต้ 2-1 กานา

 

