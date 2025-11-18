เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง เกาหลีใต้ พบ กานา The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร เกาหลีใต้ VS กานา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : เกาหลีใต้ พบ กานา
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น.
- สนาม : โซล เวิลด์คัพ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
วิเคราะห์บอล เกาหลีใต้ – กานา
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เกาหลีใต้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพโสมขาว ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ฮง มยุง-โบ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คิม ซึง-กิว, คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, คิม แท-ฮยอน, อี มยุง-แจ, คิม จิน-กิว, วอน ดู-แจ, อี คัง-อิน, อี แจ-ซุง, ฮวาง ฮี-ชาน และ ซน ฮึง-มิน
กานา
ขณะที่ทีมเยือน ทัพดาวดำ ของกุนซือ อ็อตโต้ อัดโด เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โจเซฟ อานาง, เดอร์ริค โคห์น, เยอโรม โอโปกู, โยนาส อัดเยเตย์, โคโจ เปปราห์ อ็อปปง, คาเลบ ยีเรนคยี, คามัลดีน ซูเลมาน่า, ควาซิ ซิโบ, คริสโตเฟอร์ บาห์, แบรนดอน โธมัส-อาซานเต้ และ อองตวน เซเมนโย่
สถิติการพบกันของ เกาหลีใต้ – กานา
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 28/11/22 เกาหลีใต้ 2-3 กานา (ฟุตบอลโลก 2022)
- 09/06/14 กานา 4-0 เกาหลีใต้ (กระชับมิตร)
- 07/06/11 เกาหลีใต้ 2-1 กานา (กระชับมิตร)
- 08/10/06 เกาหลีใต้ 1-3 กานา (กระชับมิตร)
- 04/06/06 กานา 3-1 เกาหลีใต้ (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เกาหลีใต้
- 14/11/25 ชนะ โบลิเวีย 2-0 (กระชับมิตร)
- 14/10/25 ชนะ ปารากวัย 2-0 (กระชับมิตร)
- 10/10/25 แพ้ บราซิล 0-5 (กระชับมิตร)
- 09/09/25 เสมอ เม็กซิโก 2-2 (กระชับมิตร)
- 06/09/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 2-0 (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ กานา
- 15/11/25 แพ้ ญี่ปุ่น 0-2 (กระชับมิตร)
- 13/10/25 ชนะ โคโมรอส 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 08/10/25 ชนะ แอฟริกากลาง 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 ชนะ มาลี 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 เสมอ ชาด 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เกาหลีใต้ (4-2-3-1) : คิม ซึง-กิว (GK) – คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, คิม แท-ฮยอน, อี มยุง-แจ – คิม จิน-กิว, วอน ดู-แจ – อี คัง-อิน, อี แจ-ซุง, ฮวาง ฮี-ชาน – ซน ฮึง-มิน
กานา (5-4-1) : โจเซฟ อานาง (GK) – เดอร์ริค โคห์น, เยอโรม โอโปกู, โยนาส อัดเยเตย์, โคโจ เปปราห์ อ็อปปง, คาเลบ ยีเรนคยี – คามัลดีน ซูเลมาน่า, ควาซิ ซิโบ, คริสโตเฟอร์ บาห์, แบรนดอน โธมัส-อาซานเต้ – อองตวน เซเมนโย่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
เกาหลีใต้ 2-1 กานา
