วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ “ซูนึง”กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 15:43 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 15:43 น.
เกาหลีใต้จัดสอบ “ซูนึง” วันชี้ชะตาเข้ามหาวิทยาลัย ยอดผู้สมัครปีนี้ 5.5 แสนคน พุ่งสูงสุดในรอบ 7 ปี รัฐบาลสั่งห้ามเครื่องบินขึ้น-ลง 35 นาที ช่วงสอบฟังภาษาอังกฤษ

13 พฤศจิกายน 2568 การสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปีของเกาหลีใต้ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ซูนึง” (CSAT) ได้เริ่มขึ้นพร้อมกันที่ศูนย์สอบ 1,310 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8.40 น. และจะสิ้นสุดในเวลา 17.45 น. บรรยากาศการสอบเป็นไปอย่างคึกคัก นักเรียนต่างเดินทางมาถึงสนามสอบท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากรุ่นน้อง ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์

กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ปีนี้มีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 554,174 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 31,504 คน หรือคิดเป็น 6% จากปีที่แล้ว ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561 โดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมปลาย 67.1%

นักเรียนเกาหลีใต้อยู่ในห้องสอบ เพื่อรอสอบ ซูนึง
นักเรียนกำลังรอการเริ่มต้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี ณ ห้องสอบแห่งหนึ่งในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 (ภาพ Kim Hong-Ji/Pool ผ่าน AP)

การแข่งขันดุเดือด โควตาแพทย์กลับเท่าเดิม

การแข่งขันเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในปีนี้คาดว่าจะมีความดุเดือดเป็นพิเศษ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนผู้เข้าสอบที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ปรับลดโควตานักศึกษาแพทย์กลับไปสู่ระดับเดิมที่ 3,123 ที่นั่ง หลังแผนการเพิ่มโควตาของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล เมื่อปีก่อนไม่ประสบความสำเร็จ

จำนวนผู้เข้าสอบที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งยังมาจากเด็กที่เกิดในปี 2550 หรือ “ปีหมูทอง” ซึ่งเป็นปีที่มีอัตราการเกิดสูงเป็นพิเศษในเกาหลีใต้ และในปีนี้พวกเขาเข้าสู่ช่วงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกัน

มาตรการพิเศษอำนวยความสะดวกทั่วประเทศ

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้มาตรการพิเศษหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในวันสอบ “ซูนึง” ซึ่งถือเป็นบทสรุปของการเรียนหนักหน่วงมาหลายปี

1. เที่ยวบินทั้งหมดทั่วประเทศจะถูกห้ามขึ้นและลงจอดในช่วงเวลา 13.05 น. ถึง 13.40 น. เพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างการสอบการฟังภาษาอังกฤษ

2. ในกรุงโซล มีการเพิ่มเที่ยวรถไฟใต้ดินถึง 29 เที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเช้า เพื่อช่วยให้นักเรียนเดินทางไปสนามสอบได้ทันเวลา

2. ตลาดหลักทรัพย์เลื่อนเวลาเปิดทำการออกไปหนึ่งชั่วโมง และเลื่อนเวลาปิดออกไปหนึ่งชั่วโมงเช่นกัน เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรในช่วงเช้า

สำหรับการเฉลยข้อสอบ “ซูนึง” จะประกาศในวันที่ 25 พฤศจิกายน ก่อนที่ใบรายงานผลคะแนนจะถูกจัดส่งให้กับผู้เข้าสอบในวันที่ 5 ธันวาคมนี้

ผู้ปกครองกำลังรอบริเวณหน้าสนามสอบซูนึง
พ่อแม่เฝ้าดูลูกๆ ของตนกำลังเดินไปที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ College Scholastic Ability Test ด้านหน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ภาพเอพี/อัน ยองจุน)

ที่มา: The Korea Times

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

