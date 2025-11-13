ข่าว

เตรียมบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 10:20 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 10:28 น.
51
บูรณะราชรถ ราชยาน พระพันปี
ภาพ @กรมประชาสมัพันธ์

กรมศิลปากร ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์สำรวจความเสียหายเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะเริ่มติดตั้งนั่งร้านเริ่มบูรณะในสัปดาห์หน้า

นางสาวโสภิต ปัญญาขัน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กล่าวว่า หลังจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เมื่อวันที่ 2 พ.ย.แล้วนั้น

ล่าสุด กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานการทำงานร่วมกันแบบรายสัปดาห์ โดยวานนี้ (12 พ.ย.) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เข้าสำรวจความเสียหายเบื้องต้นของพระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย 3 องค์ เกรินบันไดนาค 2 เกริน พระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์

ขณะที่ “กรมสรรพาวุธทหารบก” ได้เข้ามาสำรวจระบบกลไก ล้อ เพลา การเคลื่อนที่ ของราชรถ เพื่อเตรียมดำเนินการด้านต่างๆ โดยได้เคลื่อนย้ายเครื่องประกอบในพระราชพิธีและโบราณวัตถุบางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานในสัปดาห์หน้า

โดยจะระดมเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือที่จะเข้ามาทำงาน เริ่มติดตั้งนั่งร้านเพื่อสำรวจความเสียหาย ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พระมหาพิชัยราชรถชำรุดร้อยละ 50 ส่วนเวชยันตราชรถ ชำรุดค่อนข้างมากมีกระจกหลุดและหมองคล้ำ สำหรับพระยานมาศ และราชรถน้อย ยังอยู่ในสภาพดี

ทั้งนี้เมื่อกรมอู่ทหารเรือเข้ามาติดตั้งนั่งร้านแล้วเสร็จจะขึ้นไปสำรวจโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์ความเสียหายและเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการวางแผนการบูรณะตามหลักและกระบวนการจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม และให้สำนักช่างสิบหมู่ ในการดำเนินการปิดทองด้วยทองคำเปลวแท้ ประดับกระจก รวมถึงเข้ามาดูแลงานศิลปกรรม หากส่วนใดที่มีความเสียหายมากจะจัดสร้างขึ้นมาทดแทน รวมถึงจัดทำผ้าม่านใหม่ ฉัตรและพู่งอนใหม่ เพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด.

กรมศิลปากร บูรณะราชรถ
แฟ้มภาพ @กรมศิลปากร

ที่มา : กรมประชาสมัพันธ์

ภาพ Facebook @officeoftraditionalarts
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๘.๐๐ น.
แฟ้มภาพ @สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
แฟ้มภาพ @สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
แฟ้มภาพ @สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

Photo of Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

