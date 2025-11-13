เตรียมบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง
กรมศิลปากร ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์สำรวจความเสียหายเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะเริ่มติดตั้งนั่งร้านเริ่มบูรณะในสัปดาห์หน้า
นางสาวโสภิต ปัญญาขัน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กล่าวว่า หลังจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เมื่อวันที่ 2 พ.ย.แล้วนั้น
ล่าสุด กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานการทำงานร่วมกันแบบรายสัปดาห์ โดยวานนี้ (12 พ.ย.) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เข้าสำรวจความเสียหายเบื้องต้นของพระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย 3 องค์ เกรินบันไดนาค 2 เกริน พระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์
ขณะที่ “กรมสรรพาวุธทหารบก” ได้เข้ามาสำรวจระบบกลไก ล้อ เพลา การเคลื่อนที่ ของราชรถ เพื่อเตรียมดำเนินการด้านต่างๆ โดยได้เคลื่อนย้ายเครื่องประกอบในพระราชพิธีและโบราณวัตถุบางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานในสัปดาห์หน้า
โดยจะระดมเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือที่จะเข้ามาทำงาน เริ่มติดตั้งนั่งร้านเพื่อสำรวจความเสียหาย ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พระมหาพิชัยราชรถชำรุดร้อยละ 50 ส่วนเวชยันตราชรถ ชำรุดค่อนข้างมากมีกระจกหลุดและหมองคล้ำ สำหรับพระยานมาศ และราชรถน้อย ยังอยู่ในสภาพดี
ทั้งนี้เมื่อกรมอู่ทหารเรือเข้ามาติดตั้งนั่งร้านแล้วเสร็จจะขึ้นไปสำรวจโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์ความเสียหายและเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการวางแผนการบูรณะตามหลักและกระบวนการจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม และให้สำนักช่างสิบหมู่ ในการดำเนินการปิดทองด้วยทองคำเปลวแท้ ประดับกระจก รวมถึงเข้ามาดูแลงานศิลปกรรม หากส่วนใดที่มีความเสียหายมากจะจัดสร้างขึ้นมาทดแทน รวมถึงจัดทำผ้าม่านใหม่ ฉัตรและพู่งอนใหม่ เพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด.
ที่มา : กรมประชาสมัพันธ์
