ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง
ทำเอาแฟนหมัดมวยเสียดายกันเป็นแถม เมื่อล่าสุดมีการยืนยันว่า “รุง รุง ” อูมาร์ คาน ถอนตัวจากศึก ONE 173 ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง
ตามกำหนดเดิมแล้ว “รุง รุง” อูมาร์ คาน แชมป์ MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) มีคิวขึ้นชกป้องกันเข็มขัดแชมป์กับคู่ปรับเก่าอย่าง “อนาโตลี มาลีคิน” อดีตแชมป์ชาวรัสเซีย ในศึก ONE 173 ที่อาริอาเกะ อารีน่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ทว่าล่าสุดวันนี้ (6 พฤศจิกายน) ทางเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่า “”รุง รุง” ถอนชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง การป้องกันแชมป์โลกกับ “อนาโตลี มาลีคิน” จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน”
“ขอให้ “รุง รุง” หายไว ๆ ค่ะ”
อ้างอิง : Facebook ONE Championship Thailand
ติดตาม The Thaiger บน Google News: