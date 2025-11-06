มวย/MMA

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 10:51 น.
52

ทำเอาแฟนหมัดมวยเสียดายกันเป็นแถม เมื่อล่าสุดมีการยืนยันว่า “รุง รุง ” อูมาร์ คาน ถอนตัวจากศึก ONE 173 ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

ตามกำหนดเดิมแล้ว “รุง รุง” อูมาร์ คาน แชมป์ MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) มีคิวขึ้นชกป้องกันเข็มขัดแชมป์กับคู่ปรับเก่าอย่าง “อนาโตลี มาลีคิน” อดีตแชมป์ชาวรัสเซีย ในศึก ONE 173 ที่อาริอาเกะ อารีน่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

ทว่าล่าสุดวันนี้ (6 พฤศจิกายน) ทางเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่า “”รุง รุง” ถอนชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง การป้องกันแชมป์โลกกับ “อนาโตลี มาลีคิน” จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน”

“ขอให้ “รุง รุง” หายไว ๆ ค่ะ”

Credit : ONE Championship Thailand

อ้างอิง : Facebook ONE Championship Thailand

 

Bas
52
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

