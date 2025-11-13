ข่าว

หนุ่มสุดงง ละครเอา “ชื่อจริง-รูปจริง” ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย “ฟ้องได้ไหม?”

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 10:06 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 10:08 น.
หนุ่มสุดงง ละครเอา "ชื่อจริง-รูปจริง" ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย "ฟ้องได้ไหม?"

ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ปรึกษากลุ่มกฎหมาย หลังเพิ่งเห็นละครเก่า เอา “ชื่อ-นามสกุล-รูปโปรไฟล์” จริง ไปใช้เป็นคอมเมนต์ด่าตัวละคร แถมมีนักแสดงอ่านออกเสียง ชี้ทำโดยไม่ขออนุญาต

กำลังเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก ได้โพสต์ภาพและข้อความปรึกษาปัญหาในกลุ่มเฟซบุ๊ก “ทนายให้คำปรึกษาคดีและข้อกฎหมาย โดยทนายอาชีพ” หลังจากเพิ่งรู้ว่ามีละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่ง ซึ่งออกอากาศไปหลายปีแล้ว ได้นำ “ชื่อ-สกุล” จริงของเขา พร้อมทั้ง “ภาพโปรไฟล์” ไปใช้ประกอบฉากในละคร โดยไม่เคยมีการขออนุญาตเขาก่อนแต่อย่างใด

ประเด็นที่ทำให้เขาเสียหายคือ การนำชื่อและรูปของเขาไปใช้นั้น อยู่ในฉากที่แสดงความคิดเห็นต่อว่าตัวละครอื่นในแง่ลบอย่างรุนแรง ที่สำคัญคือมีนักแสดงในเรื่องอ่านคอมเมนต์เราออกเสียงด้วย

จากภาพหลักฐานที่เขาโพสต์แนบมา เป็นฉากคอมเมนต์จากละครดังกล่าวที่ใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์ของเขาจริง โดยมีข้อความว่า “เลวจริง ๆ แฟนป่วยยังมรึงกล้า หน้าละลื่น กินเที่ยว เป็นเราคงทำแบบนี้ไม่ได้”

แม้ละครจะฉายไปนานหลายปีแล้ว แต่เขาเพิ่งมีโอกาสได้เห็นฉากดังกล่าว จึงต้องการสอบถามข้อกฎหมายว่าตรงนี้สามารถทำอะไรได้บ้างไหม

เจ้าของเฟซบุ๊กตัวจริง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 1. การคอมเมนต์แบบในละครนี้ ผมมั่นใจว่าทางละครเป็นฝ่ายสร้างขึ้นมาเองครับ เพราะว่ารูปแบบการพิมพ์ไม่ใช่ผมครับ ผมไม่พิมพ์ผิดครับ

2. ผมขอลงภาพเต็มของฉากนั้นเพิ่มนะครับ เผื่อมีคนรู้จักของใครในกลุ่มนี้ที่โดนเหมือนผมนะครับ

3. สำหรับความสงสัยว่าผมเสียหายยังไง คือผมอาจจะต้องตอบว่าเพราะผมไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นผมถ้ามันไม่จำเป็นครับ ผมชอบความเป็นส่วนตัวมาก ๆ แค่นั้นเองครับ

4. ผมขอยังไม่บอกชื่อละครนะครับ เพราะไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลยังไง

ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น มักง่าย ฟ้องได้เลย

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกองถ่ายละครว่า มักง่าย

หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมทีมงานไม่สร้างบัญชีปลอม (แอคหลุม) ขึ้นมาใช้ในฉาก แต่กลับเลือกใช้ข้อมูลจริงของบุคคลอื่น ซึ่งอาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ พรบ.คอมพิวเตอร์

ชาวเน็ตจำนวนมากสนับสนุนให้เจ้าของโพสต์ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐาน เนื่องจากทำให้เจ้าของชื่อได้รับความเสียหายและอาจถูกเข้าใจผิด ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในกลุ่มก็ได้เข้ามาแนะนำให้เขาไปแจ้งความดำเนินคดี

