น้ำท่วมอยุธยา-อ่างทอง คนพื้นที่รอเจอ “อนุทิน” เหตุคลานออกบ้านทุกวัน-ลั่นมาเอาน้ำไปบ้าง!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 14:07 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 14:27 น.
น้ำท่วมอยุธยา รอเจออนุทิน
ชาวบ้านหนีน้ำท่วมอ่างทอง อยุธยา รอเจออนุทิน ลงพื้นที่ช่วยวันนี้ 12 พฤศจิกายน 2568 ลั่นแรง ฝากถึงนายกฯ ช่วยมาเอาน้ำไปบ้าง ทุกวันนี้ต้องคลานออกทางหน้าต่าง ถ้ามาอีกคงต้องไปนอนข้างถนน

เป็นประเด็นใหญ่อีกหนึ่เรื่องที่ชาวบ้านจ.อ่างทองและจ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมตัวันมาเฝ้ารอนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูลและคณะฯ ซึ่งจะลงพื้นที่ในวันนี้ (12 พ.ย.) ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงตรงโดยล่าสุดเรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดเสียงสัมภาษณ์ของคุณป้าละเอียด ชาวบ้านในพื้นที่จ.อ่างทองซึ่งเจอปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัยอย่างหนัก

ป้าละเอียด อายุ 78 ปี ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกระทุ่ม อ.เสนา​ จ.อยุธยา ถือโอกาสที่เจ้าหน้าที่มาปรับถนนเพื่อเตรียมพื้นที่รอรับคณะของนายกฯ เมื่อช่วงคำที่ผ่านมา ได้เล่าว่าเธออยากพบท่านนายกฯ นานแล้ว เพราะบ้านของคุณป้านั้นเป็นหลักแรกๆ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูง 4 เดือน ถ้านายกฯ มาอยากให้ช่วยทำให้น้ำลด อยากให้สร้างบ้านหลังใหม่หนีน้ำให้ด้วย เพราะแค่ดีดบ้านคงไม่ช่วยได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ ป้าจรูญ อายุ 63 ปี กับลุงเล็ก สามีอยู่ในบ้านที่หนุนไม้มาให้พ้นน้ำเพื่อเป็นที่นอน เนื่องจากน้ำท่วมเข้ามาครึ่งหน้าต่าง เวลาออกจากบ้านต้องคลานออกทางช่องหน้าต่าง ขนาดที่แม้จะหนุนพื้นบ้านจากปกติให้สูงขึ้นเพื่อหนีน้ำแต่ก็ยังคงประสบปัญหาเนื่องจากปริมาณน้ำมีมาก ทำให้แม้จะดีดบ้านให้สูงแต่ศีรษะก็แทบจะติดหลังคาบ้านอยู่ดี ทั้งคู่ได้ยินเสียงตามสายว่าให้ขนของขึ้นที่สูงก็ได้แต่ทำได้ เมื่อถูกถามว่าได้ออกไปไหนบ้างหรือไม่ คำตอบคือแทบไม่ได้ไปไหน

“ไม่อยากได้อะไรมาก หมดกำลังใจ แล้วแต่เขาจะช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเหลือมา แต่ขอให้เอาน้ำไปบ้าง ถ้าไม่พ้นจะทำยังไง” จบประโยคนี้นักข่าวถามป้าจรูญถ้าน้ำขึ้นอีกจะทำอย้างไร ป้าตอบสิ้นๆ ก็คงต้องไแนอนตามชายถนน !

สภาพบ้านเรือนถูกน้ำท่วม อยุธยา อ่างทอง
ภาพ @เรื่องเล่าเช้านี้

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของนายอนุทิน นายกรัฐมนตรี ตามกำหนดการจะเดินทางพร้อมคณะ ประกอบด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม นายศักดา วิเชียรศิลป์ รมว.มหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

โดยเวลา 11.45 น. นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากกองพลที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังสนามกีฬาโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ระหว่างทางจะบินสำรวจภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับน้ำ ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ก่อนติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

น้ำท่วมอยุธยา 12 พ ย 2568
ภาพ @เรื่องเล่าเช้านี้

ภายหลังการรับฟังรายงาน นายกรัฐมนตรีจะมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1,500 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาและพบปะพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดบันไดช้าง อ.เสนา จ.อยุธยา

จากนั้น เวลา 14.05 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยัง วัดท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.อยุธยา เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยตามลำดับ.

อ่านข่าวภูมิภาค เช็กสถนการณ์น้ำประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

น้ำท่วมอยุธยา รอเจออนุทิน

