นายกฯ อนุทิน ประกาศยุติเจรจาเขมร ซัดผิดปฏิญญา 4 ข้อ ยัน กองทัพพร้อมแล้ว
นายกฯ อนุทิน ประกาศยุติเจรจาเขมร ซัดฝั่งกัมพูชาทำผิดปฏิญญา 4 ข้อ พร้อมยืนยัน กองทัพเตรียมกำลังพร้อมแล้ว
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจุดยืนขั้นเด็ดขาดต่อฝ่ายกัมพูชา ในงานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 68 โดยสั่งยุติการเจรจากับฝั่งเขมร เนื่องจากละเมิดปฏิญญา 4 ข้อ
นายกฯ อนุทิน กล่าวถึงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ระบุว่า “วันนี้เราลงนามในปฏิญญา แต่ กัมพูชา ผู้ที่ลงนามกับเราไม่ปฏิบัติ จะมานั่งโต๊ะก็ตะขิดตะขวงใจกันมันไม่ได้แล้ว วันนี้ประเทศไทยต้องยึดผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเท่านั้น”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงความคืบหน้าของกองทัพในเรื่องของกำลังพลที่ได้ทำการเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วใช่หรือไม่ นายกฯ อนุทิน พยักหน้ารับ ก่อนตอบสั้น ๆ ว่า “แน่นอนครับ”
นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการชี้แจงต่อประเทศผู้สังเกตการณ์อย่างมาเลเซียและสหรัฐฯ ว่า “เมื่อข้อตกลง 4 ข้อนั้นไม่มีอยู่จริง ประเทศไทยก็จะดำเนินการในแนวทางของตนเอง โดยไม่สนแรงกดดันด้านภาษีหรือการค้า หากขายประเทศนี้ไม่ได้ ก็ไปหาประเทศอื่น ภาคเอกชนต้องช่วยกัน เราจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับประเทศประเทศเดียวได้อย่างไร”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ
- รมว.แรงงานเอาจริง! สั่งเบรกต่ออายุ-ขึ้นทะเบียน แรงงานกัมพูชา ไม่มีกำหนด
- แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ยัน ทุ่นระเบิดศรีสะเกษ “วางใหม่” โดยกัมพูชา
อ้างอิงจาก : honekrasae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: