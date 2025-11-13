แผ่นดินไหววันนี้ เขย่าเกาะสมุย ขนาด 2.4 ประชาชนผวา เสียงดังสนั่น-บ้านสั่น
ด่วน แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ศูนย์กลางเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประชาชนในพื้นที่บ่อผุด-เฉวง ตกใจตื่นกลางดึก ได้ยินเสียงดังตู้ม ก่อนบ้านสั่นสะเทือน
วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2568 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง เมื่อเวลา 00.47 น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดเหตุแผ่นดินไหว บริเวณศูนย์กลาง ต.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 2.4 ความลึก 4 กิโลเมตร อาจส่งผลกระทบทำให้ประชาชนรู้สึกสั่นไหวเล็กน้อยหรือบางครั้งรู้เวียนหัว
ขณะเดียวกัน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ข้อมูลรับแจ้งการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากประชาชน เช่น ตึกแถว/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาส์ ชั้น 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ยินเสียงดังบึ้ม บ้านสั่นสะเทือนรู้สึกได้ หลังจากนั้น เวลา 00.55น. ดังอีก 2 ครั้งติด ขณะที่ บ้านเดี่ยวที่เกาะสมุย เฉวง รับแจ้งว่าได้ยินเสียงดังตู้ม แล้วบ้านสั่นสะเทือน
นอกจากนี้ยังมีรายงานคล้ายกันว่า “มีเสียงดังตู้มและบ้านสั่น หลังจากนั้น 4-5นาที มีสั่นติดต่อกัน 2 ครั้ง รวมทั้งรู้สึกบ้างสะเทือน”, .ข้าวของในตู้โชว์มีความสั่นไหวทั้งหมด 3 รอบช่วงเวลาเที่ยงคืน 45 นาทีเที่ยงคืน 55 นาทีและตีหนึ่งกว่า” และ “มีเสียงดังเหมือนฟ้าร้องก่อนหน้า 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 ตึกสั่นสะเทือนจนรู้สึกได้ หลังจากนั้นมีเสียงดัง 1 ครั้งแต่ตึกไม่สั่น”
ทั้งนี้ หากมีการอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลจาก : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
