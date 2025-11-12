ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มชนพื้นเมืองบราซิลบุกประท้วงกลางการประชุม COP30 ปมป่าแอมะซอนถูกรุกราน

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:36 น.
56

เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กับกลุ่มผู้ประท้วงที่เป็นชาวพื้นเมืองของบราซิล ในการประชุม COP30 เนื่องจากพื้นที่ป่าแอมะซอนถูกรุกราน

เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ Cop30 เมื่อช่วงดึกของคืนวันอังคารที่ผ่านมา (11 พฤศจิกายน) เมื่อกลุ่มคนทั้งชนพื้นเมืองและคนที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองจำนวนหลายสิบคนบุกเข้าไปในศูนย์การประชุมในเมืองเบเลม ประเทศบราซิล

โดยผู้ประท้วงบางคนที่สวมเครื่องประดับศีรษะจากขนนกสีสดใส ได้วิ่งฝ่าทางเข้าศูนย์ประชุม โดยมีการผลักประตูบานหนึ่งจนหลุดจากบานพับ ก่อนจะเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะและบุกเข้าไปในพื้นที่ Blue Zone

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสหประชาชาติ (UN) ได้รีบเข้าระงับเหตุ ทำให้เกิดการยื้อยุด ฉุดกระชาก และเสียงตะโกนดังลั่น ผู้ประท้วงบางคนถือป้ายข้อความว่า “ป่าของเราไม่ใช่สำหรับขาย” (Our forests are not for sale) และตะโกนประท้วงจนกระทั่งถูกนำตัวออกไป

โฆษกด้านสภาพภูมิอากาศของ UN กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และสถานที่จัดงานได้รับความเสียหายเล็กน้อย

ขณะที่ Agustin Ocaña จาก Global Youth Coalition กล่าวว่า ผู้ประท้วงบางส่วนตะโกนว่า “พวกเขาไม่สามารถตัดสินใจแทนเราได้ โดยที่ไม่มีเราอยู่ด้วย” สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดเกี่ยวกับบทบาทของชนพื้นเมืองในการประชุม

Ocaña กล่าวว่า ชุมชนชนพื้นเมืองบางแห่งรู้สึกท้อแท้ที่เห็นทรัพยากรถูกทุ่มเทเพื่อสร้าง “เมืองใหม่ทั้งหมด” ในเบเลม ทั้งที่ควรนำไปใช้ในการศึกษา, สุขภาพ, และการปกป้องป่าไม้ในที่อื่น

“พวกเขาไม่ได้ทำแบบนี้เพราะพวกเขาเป็นคนไม่ดี พวกเขาสิ้นหวัง และกำลังพยายามปกป้องผืนดินของพวกเขา, ปกป้องแม่น้ำ (แอมะซอน)” เขากล่าว

การประชุม Cop30 ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ มีความแตกต่างจากการประชุม Cop สามครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นในประเทศที่มีรัฐบาลอำนาจนิยม โดยเจ้าภาพบราซิลได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ภาคประชาสังคมและการประท้วงตามท้องถนนมีบทบาทในการประชุม

กลุ่มชนพื้นเมืองและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มีบทบาทเด่นชัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ซึ่งช่วยถ่วงดุลกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆ ที่เคยครอบงำการประชุมครั้งก่อนๆ โดยจะมี “การประชุมสุดยอดประชาชน” ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ และการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดจะมีขึ้นในวันเสาร์

อ้างอิง : www.theguardian.com

 

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:36 น.
56
Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

