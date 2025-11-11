ยอดตั๋วล่าสุด ฟุตบอลอุ่นเครื่อง ไทย-สิงคโปร์ หลังยอดขายบางตา หวั่นศรัทธาแฟนบอล
“เจ วรปัฐ” เผยตัวเลขช็อกยอดจำหน่ายตั๋วฟุตบอลอุ่นเครื่อง ทีมชาติไทย พบ สิงคโปร์ วันที่ 13 พ.ย. ขายได้เพียง 700 กว่าใบ วอนแฟนบอลอย่าหมดศรัทธาในตัวนักเตะ
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International Match ระหว่างทีมชาติไทย พบ ทีมชาติสิงคโปร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.30 น. ปรากฏว่ายอดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมดังกล่าวได้รับความสนใจน้อยผิดปกติ
นายวรปัฐ อรุณภักดี หรือ เจ วรปัฐ นักพากย์กีฬาชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยว่า “ยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมดังกล่าว ณ ขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ 700 กว่าใบเท่านั้น!
อยากชวนให้ทุกคนไปช่วยกันชมเกมนัดนี้ หลายคนอาจจะหมดศรัทธากับสมาคม แต่นักเตะก็ยังต้องการกำลังใจจากแฟนบอลข้างสนาม อาจจะเดินทางไกล หรือเป็นวันธรรมดาแต่เพื่อทีมชาติไทยของเราไปช่วยกันนะครับ”
จากยอดขายที่น้อยผิดปกติ ทำให้เกิดกระแสเชื่อมโยงในโลกออนไลน์ว่า อาจเป็นผลจากการที่แฟนบอลบอยคอตการเข้าชมทีมชาติชุดใหญ่ หลังสมาคมฟุตบอลฯ มีการตัดสินใจแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนก่อนหน้า ขณะที่กระแสฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลับคึกคักจนสนามแตก มีผู้เข้าชมกว่า 30,000 คน
อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน ทีมงานของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมชาติไทย ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า ยอดจำหน่ายบัตรล่าสุดรวมแล้วอยู่ที่ 4,864 ใบ ทั้งบัตรประเภทขายปกติและบัตรแพ็กเกจช้างศึก
