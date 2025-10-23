ข้อความสุดท้าย “อิชิอิ” ฝากถึงแฟนบอลทีมชาติไทย หวังกุนซือใหม่มุ่งมั่นพัฒนาบอลไทย

มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุซือฟุตบอลทีมชาติไทย ส่งข้อความสั้นๆ ถึงแฟนบอลชาวไทย หลังถูกสมาคมฯปลดแบบช็อกทั้งประเทศ
อย่างที่ทราบว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (21 ตุลาคม) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นเพราะผลงานของกุนซือรายนี้ไม่เป็นไปตามเป้าตามที่เคยคุยกันไว้กับฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก J-doradic ที่เน้นไปที่การรายงานข่าวดังจากญี่ปุ่น ได้ส่งข้อความหา “อิชิอิ เซนเซย์” ก่อนที่ทางอดีตกุนซือทัพช้างศึกรายนี้จะตอบกลับมาสั้นๆว่า
“ผมตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นอยากให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อย”
“ดังนั้น ผมหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันกับผม และตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปเช่นกัน”
ทั้งนี้ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทัพช้างศึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อ้างอิง : Facebook J-doradic
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: