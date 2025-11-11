อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด
หญิงสาวรายหนึ่ง เต้นโชว์รอยสักจน ของลับโผล่ ใช้เฟซอวตารชี้แจง อ้างดื่มหนัก ใช้ที่แปะแล้วแต่หลุด ยันไม่ได้ตั้งใจทำให้วงการเสื่อมเสีย
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดีย หลังจากเพจดังได้แชร์คลิปวิดีโอจากงานประกวดรอยสักแห่งหนึ่ง ในคลิปปรากฏภาพหญิงสาวรายหนึ่งขึ้นไปเต้นบนเวทีเพื่อโชว์รอยสัก แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
จากคลิปดังกล่าว หญิงสาวสวมชุดที่ค่อนข้างวาบหวิว และขณะที่กำลังเต้นโชว์ลวดลายรอยสักอยู่นั้น ผู้ชมในงานและกล้องที่บันทึกภาพต่างจับสังเกตได้ว่าเธออาจไม่ได้สวมกางเกงชั้นใน ทำให้ในบางจังหวะที่เต้นขยับตัว อวัยวะเพศโผล่ออกมาปรากฏต่อหน้าผู้ชมในงาน
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “เปลี่ยนยางในทั้งเส้นน่าจะหายครับ” , “ถามจริง รู้สึกดีไหม? เราก็ชอบดูคนเซ็กซี่นะ แต่แบบนี้ไม่ไหว” , “คนจัดก็ปล่อยผ่านมาได้เนอะ” , “วนดู 3 รอบยังไม่เห็นรอยสักเลยแอด” , “น่าจะใส่อะไรเพื่อเซฟข้างในหน่อยนะ”
จากนั้นเพจดังดังกล่าว ได้มีลงภาพแชตโดยอ้างว่าเป็นหญิงสาวที่ปรากฏในคลิป โดยระบุข้อความว่า “สวัสดีค่ะ หนูคือคนที่ลงประกวดที่เกิดดรามา หนูขอใช้เฟสอวตารในการอธิบายค่ะ หนูไม่ใช่ไม่เซฟเลย หนูใช้เป็นที่แปะแต่มันอาจจะหลุด ซึ่งหนูดื่มมาค่อนข้างมากก่อนขึ้นโชว์
หนูขอโทษทั้งเจ้าของงาน ทีมงานและพี่ ๆ ในวงการสักด้วยค่ะ ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการค่ะ ต้องขออภัยจริง ๆ ค่ะ ทางทีมงานก็มาคอมเมนต์ว่าหนูเหมือนกันค่ะ ไม่ได้ออกมาาปกป้องหนู หนูเสียใจจริง ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ต้องขออภัยอีกครั้งด้วยนะคะ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฟัน 2 ข้อหา “ทหารยศพันโท” เมากร่าง-ด่าคนเจ็บ-ไม่เป่าแอลกอฮอล์ แถมแจกของลับตร.
- ตามรอยภูเก็ต? ไวรัลคลิป คู่รักซ้อนท้ายรถบรรทุกบรรเลงรัก ชาวเน็ตแซว “เคสนี้โดนจับไหม”
- หลุดภาพ “คู่รักจีนจัดเซ็กส์กลางป่า” บรรเลงรักเดือด ไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่รัฐ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: