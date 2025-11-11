ข่าว

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 13:52 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 13:52 น.
4,110
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

หญิงสาวรายหนึ่ง เต้นโชว์รอยสักจน ของลับโผล่ ใช้เฟซอวตารชี้แจง อ้างดื่มหนัก ใช้ที่แปะแล้วแต่หลุด ยันไม่ได้ตั้งใจทำให้วงการเสื่อมเสีย

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดีย หลังจากเพจดังได้แชร์คลิปวิดีโอจากงานประกวดรอยสักแห่งหนึ่ง ในคลิปปรากฏภาพหญิงสาวรายหนึ่งขึ้นไปเต้นบนเวทีเพื่อโชว์รอยสัก แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

จากคลิปดังกล่าว หญิงสาวสวมชุดที่ค่อนข้างวาบหวิว และขณะที่กำลังเต้นโชว์ลวดลายรอยสักอยู่นั้น ผู้ชมในงานและกล้องที่บันทึกภาพต่างจับสังเกตได้ว่าเธออาจไม่ได้สวมกางเกงชั้นใน ทำให้ในบางจังหวะที่เต้นขยับตัว อวัยวะเพศโผล่ออกมาปรากฏต่อหน้าผู้ชมในงาน

หญิงสาวขณะเต้นโชว์รอยสักบนเวที (เบลอภาพ)

หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “เปลี่ยนยางในทั้งเส้นน่าจะหายครับ” , “ถามจริง รู้สึกดีไหม? เราก็ชอบดูคนเซ็กซี่นะ แต่แบบนี้ไม่ไหว” , “คนจัดก็ปล่อยผ่านมาได้เนอะ” , “วนดู 3 รอบยังไม่เห็นรอยสักเลยแอด” , “น่าจะใส่อะไรเพื่อเซฟข้างในหน่อยนะ”

จากนั้นเพจดังดังกล่าว ได้มีลงภาพแชตโดยอ้างว่าเป็นหญิงสาวที่ปรากฏในคลิป โดยระบุข้อความว่า “สวัสดีค่ะ หนูคือคนที่ลงประกวดที่เกิดดรามา หนูขอใช้เฟสอวตารในการอธิบายค่ะ หนูไม่ใช่ไม่เซฟเลย หนูใช้เป็นที่แปะแต่มันอาจจะหลุด ซึ่งหนูดื่มมาค่อนข้างมากก่อนขึ้นโชว์

หนูขอโทษทั้งเจ้าของงาน ทีมงานและพี่ ๆ ในวงการสักด้วยค่ะ ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการค่ะ ต้องขออภัยจริง ๆ ค่ะ ทางทีมงานก็มาคอมเมนต์ว่าหนูเหมือนกันค่ะ ไม่ได้ออกมาาปกป้องหนู หนูเสียใจจริง ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ต้องขออภัยอีกครั้งด้วยนะคะ

แชตขอโทษ จากหญิงสาวในคลิปเต้นจนเห็นของลับ
FB/ เรื่องของชาวบ้าน คืองานของเรา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3 บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ

18 นาที ที่แล้ว
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด ข่าว

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

20 นาที ที่แล้ว
คุณออนคลอดลูกสาวแล้ว หมอสองอยู่เคียงข้าง บันเทิง

ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

31 นาที ที่แล้ว
วู้ดดี้ อัดคลิปขอโทษเกี่ยวกับดราม่านมวัว ยอมรับข้อมูลไม่ครบถ้วน บันเทิง

วู้ดดี้ อัดคลิป ขอโทษ ปมดราม่านมวัว รับข้อมูลไม่ครบ สั่งระงับคลิปต้นเหตุแล้ว

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์

35 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ทายาทธุรกิจหมื่นล้านแกรนด์โฮม อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน คนโดนตัดสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม เศรษฐกิจ

เตือน คนโดนตัดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเก่า คิมจุนยอง พระเอกเกาหลี แฉ ใบเสร็จจากบาร์ผู้ใหญ่ เจ้าตัวรับผิดจริง ยกเลิกสัญญา-ถอนตัวจากละครเพลง 2 เรื่องรวด บันเทิงเกาหลี

จบอาชีพพระเอก “คิมจุนยอง” รับผิดจริง “ซื้อบริการ” หลังแฟนเก่าแฉ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ จากหนุ่มนอกสเปก สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบเงียบๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 13:52 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 13:52 น.
4,110
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
คุณออนคลอดลูกสาวแล้ว หมอสองอยู่เคียงข้าง

ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
วู้ดดี้ อัดคลิปขอโทษเกี่ยวกับดราม่านมวัว ยอมรับข้อมูลไม่ครบถ้วน

วู้ดดี้ อัดคลิป ขอโทษ ปมดราม่านมวัว รับข้อมูลไม่ครบ สั่งระงับคลิปต้นเหตุแล้ว

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button