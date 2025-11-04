ข่าวดาราบันเทิง

“นับดาว” ปิดโซเชียลเกลี้ยง หลังดราม่าปลดมง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 13:38 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 13:38 น.
91
นับดาว แสงดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ปิดโซเชียลเกลี้ยงทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok แฟนคลับตามไม่ได้ ไร้การติดต่อ?
ภาพจาก : มิสแกรนด์โซไซตี้ - Miss Grand Society

นับดาว แสงดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ปิดโซเชียลเกลี้ยงทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok แฟนคลับตามไม่ได้ ไร้การติดต่อ?

หลังสถานการณ์ดราม่ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 พลิกผัน เมื่อ นับดาว–แสงดาว บัวดี อดีตผู้ครองตำแหน่ง ได้ปิดการเข้าถึงช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้งหมด ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok

ความเคลื่อนไหวนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่แฟนนางงามเฝ้าเกาะติดมาตั้งแต่วันก่อนหน้า (3 พ.ย.) โดยไทม์ไลน์ของเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้น เมื่อเพจทางการของ Miss Grand Ratchaburi ได้ลบโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความยินดีกับ นับดาว ออกจากหน้าฟีดทั้งหมด และได้เปลี่ยนภาพปกเพจกลับไปใช้ภาพของผู้ครองมงกุฎปี 2025 ในขณะที่ Instagram ส่วนตัวของนับดาวก็ถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัว (Private)

วาร์ป นับดาว แสงดาว
ภาพจาก : มิสแกรนด์โซไซตี้ – Miss Grand Society

จนกระทั่งช่วงค่ำของวันเดียวกัน (3 พ.ย.) กองประกวดก็ได้ออกประกาศ “ปลดจากตำแหน่ง” อย่างเป็นทางการ รายงานระบุว่า เหตุผลหลักในการปลดครั้งนี้คือ “การปกปิดข้อมูลส่วนตัว” พร้อมกันนี้ กองประกวดได้ประกาศแต่งตั้ง ภาขวัญ รองชนะเลิศอันดับ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 แทน โดยให้มีผลทันที

เฟซบุ๊ก นับดาว แสงดาว
ภาพจาก : มิสแกรนด์โซไซตี้ – Miss Grand Society

สำหรับประวัติของ นับดาว–แสงดาว บัวดี ตามข้อมูลที่เคยเผยแพร่ไว้ เธออายุ 28 ปี สูง 165 ซม. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเพิ่งคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ไปเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2568 ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ปลดฟ้าผ่าดังกล่าว

ภาพจาก

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

