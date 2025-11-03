ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ
วงการนางงามกำลังจับจ้องไปที่ นับดาว แสงดาว บัวดี หลังจากเธอคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 (Miss Grand Ratchaburi 2026) มาได้สำเร็จ เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ชัยชนะครั้งนี้ทำให้เธอได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี เพื่อไปสู้ศึกต่อบนเวทีใหญ่ Miss Grand Thailand 2026
รู้จักชีวิต นับดาว แสงดาว เบื้องหลังเส้นทางการประกวดที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
“นับดาว” ปัจจุบันอายุ 28 ปี มีส่วนสูง 165 ซม. สัดส่วน 32–24–35 ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาผู้ช่วยพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นนางงามที่มีโปรไฟล์ด้านวิชาชีพที่น่าสนใจ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ชีวิตของ นับดาว ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทันที แต่เริ่มต้นจากการประกวดเวทีระดับท้องถิ่นมาก่อน ค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ พัฒนาความมั่นใจ และทักษะการเดิน จนกลายเป็นดาวรุ่งของจังหวัด จุดแข็งของเธอคือบุคลิกที่ชัดเจน น้ำเสียงที่ดี และทักษะพื้นฐานด้านการเต้น ร้องเพลง และการแสดง
นอกจากนี้ นับดาว ยังถูกพูดถึงในแง่ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของท้องถิ่นราชบุรี เธอนำเรื่องราว “รากเหง้าและความฝันของเด็กบ้านนอก” มาใช้ในการแนะนำตัวได้อย่างน่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม หลังจากคว้ามงกุฎได้ไม่นาน ก็เกิดกระแสข่าวในกลุ่มแฟนนางงาม เมื่อสื่อบันเทิงหลายสำนักรายงานว่า เพจทางการของมิสแกรนด์ราชบุรีได้ลบโพสต์แสดงความยินดีกับเธอออกทั้งหมด ขณะที่ตัวของ “นับดาว” เอง ก็ได้ตั้งค่าอินสตาแกรมเป็นส่วนตัว (ล็อกไอจี) เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามถึงสถานะตำแหน่งของเธอ ซึ่งยังคงต้องรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองประกวดต่อไป
