บันเทิง

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 15:55 น.
116
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ
มิสแกรนด์ราชบุรี - Miss Grand Ratchaburi

เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ

วงการนางงามกำลังจับจ้องไปที่ นับดาว แสงดาว บัวดี หลังจากเธอคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 (Miss Grand Ratchaburi 2026) มาได้สำเร็จ เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ชัยชนะครั้งนี้ทำให้เธอได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี เพื่อไปสู้ศึกต่อบนเวทีใหญ่ Miss Grand Thailand 2026

รู้จักชีวิต นับดาว แสงดาว เบื้องหลังเส้นทางการประกวดที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

“นับดาว” ปัจจุบันอายุ 28 ปี มีส่วนสูง 165 ซม. สัดส่วน 32–24–35 ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาผู้ช่วยพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นนางงามที่มีโปรไฟล์ด้านวิชาชีพที่น่าสนใจ

นับดาว แสงดาว ประวัติ
มิสแกรนด์ราชบุรี – Miss Grand Ratchaburi

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ชีวิตของ นับดาว ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทันที แต่เริ่มต้นจากการประกวดเวทีระดับท้องถิ่นมาก่อน ค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ พัฒนาความมั่นใจ และทักษะการเดิน จนกลายเป็นดาวรุ่งของจังหวัด จุดแข็งของเธอคือบุคลิกที่ชัดเจน น้ำเสียงที่ดี และทักษะพื้นฐานด้านการเต้น ร้องเพลง และการแสดง

นอกจากนี้ นับดาว ยังถูกพูดถึงในแง่ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของท้องถิ่นราชบุรี เธอนำเรื่องราว “รากเหง้าและความฝันของเด็กบ้านนอก” มาใช้ในการแนะนำตัวได้อย่างน่าสนใจ

ประวัติ นับดาว มิส ราชบุรี 2026
มิสแกรนด์ราชบุรี – Miss Grand Ratchaburi

อย่างไรก็ตาม หลังจากคว้ามงกุฎได้ไม่นาน ก็เกิดกระแสข่าวในกลุ่มแฟนนางงาม เมื่อสื่อบันเทิงหลายสำนักรายงานว่า เพจทางการของมิสแกรนด์ราชบุรีได้ลบโพสต์แสดงความยินดีกับเธอออกทั้งหมด ขณะที่ตัวของ “นับดาว” เอง ก็ได้ตั้งค่าอินสตาแกรมเป็นส่วนตัว (ล็อกไอจี) เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามถึงสถานะตำแหน่งของเธอ ซึ่งยังคงต้องรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองประกวดต่อไป

นับดาว แสงดาว มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
มิสแกรนด์ราชบุรี – Miss Grand Ratchaburi

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

9 วินาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น เศรษฐกิจ

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

36 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ บันเทิง

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

36 นาที ที่แล้ว
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ ข่าว

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

40 นาที ที่แล้ว
แฟนนางงามจับตา &quot;นับดาว แสงดาว&quot; มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 หลังเพจทางการลบโพสต์ยินดี เปลี่ยนปกกลับเป็นปี 2025 เจ้าตัวล็อกไอจีส่วนตัว ยังไร้คำชี้แจง บันเทิง

ดราม่ามงกุฎ! กองมิสแกรนด์ราชบุรี ลบโพสต์ “นับดาว” มง 2026 เจ้าตัวล็อกไอจี

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา สั่งปิด 4 กาสิโนเครือ “จินเป่ย” ในสีหนุวิลล์ พบสงสัยเอี่ยวฉ้อโกง-สแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร ทั่วประเทศกว่า 10,000 ร่วมคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายไหมต้องรอด พ่อพลทหาร ข่าว

อัปเดตลูกพลทหาร ดูพ่อป่วยไตลำพัง ทภ.1 ช่วยปรับย้าย-สัสดีพาพบหมอตามนัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อฮ่องกงรายงาน จ้าวลู่ซือ ยุติสัญญากับค่ายเก่า ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 400 ล้านหยวน หลัง Hujing (เครือ Alibaba) เข้ารับช่วงต่อ เซ็นสัญญาใหม่ 5 ปี บันเทิง

จ้าวลู่ซือ ฉีกสัญญาต้นสังกัด ไม่จ่ายค่าปรับ 2 พันล้าน ย้ายซบ Alibaba 5 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน ข่าวอาชญากรรม

กองทัพอากาศ เตือนผู้ปกครองน้องๆ ทหารใหม่ ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อหน่วยงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์แม่ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน ข่าว

อุทาหรณ์ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร. ข่าว

พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 หยุด 5 วันรวด เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคารทั้งปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งแรก 3 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีแล้ว เช็ก 12 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แจ้งญาติผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพน้ำท่วมหนัก-เปิดระบบเยี่ยมออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล เศรษฐกิจ

ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เตือนพรรคการเมือง ใช้ชื่อประชาชนสวมสิทธิ์สมาชิก โทษหนักถึงคุก 3 ปี ข่าว

เตือน พรรคการเมือง ใช้ชื่อสวมสิทธิ์สมัครสมาชิก เจอโทษอาญา คุก 3 ปี เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งข้าวทุ่มครึ่งได้สี่ทุ่ม โมโหหิว กะให้ 1 ดาว พอเห็นไรเดอร์ตากฝนพร้อมลูกน้อยนั่งคุดคู้ที่วางเท้า เปลี่ยนจากโกรธเป็นสงสาร ข่าว

ลูกค้าสาว สั่งแกร็บ รอนาน 3 ชม. เตรียมวีน เปิดประตูเจอน้ำตาแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวย อริสรา อัปเดตอาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ข่าวดารา

อาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด ลั่น อยากทำงานแล้ว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมี เลขากกต สวมสิทธิพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

กกต. เร่งสอบหาต้นตอ ประชาชนถูกสวมสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉกำนันกร่าง ท้าผู้กอง “วัดดาว” หลังโดนจับขนแรงงานเมียนมา 37 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! แผ่นดินไหว ขนาด 6.5 เขย่าอัฟกานิสถาน ดับอย่างน้อย 5 ศพ เจ็บอีกหลายร้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว บันเทิง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 15:55 น.
116
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button