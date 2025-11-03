ด่วน! ปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์ราชบุรี-หนองคาย 2026 เซ่นพิษปกปิดข้อมูลส่วนตัว

ผู้สื่อข่าวรายงาน กองประกวดมิสแกรนด์ราชบุรี – หนองคาย 2026 ประกาศปลด “แสงดาว บัวดี” มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 และ “วรรณพร น้อยพงษ์” มิสแกรนด์หนองคาย 2026 หลังตรวจพบการปกปิดข้อมูลส่วนตัว ขัดต่อคุณสมบัติผู้เข้าประกวด พร้อมแต่งตั้งรองชนะเลิศอันดับ 1 ขึ้นรับตำแหน่งแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่องการปลดผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 และมิสแกรนด์หนองคาย 2026 ออกจากตำแหน่ง
ระบุว่า นางสาวแสงดาว บัวดี ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 และ นางสาววรรณพร น้อยพงษ์ ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์หนองคาย 2026 ได้ปกปิดข้อมูลส่วนตัว และไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดที่องค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์กำหนดไว้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 และถือเป็นเหตุให้ทั้งสองขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง
กองประกวดจึงมีมติให้ปลดทั้งสองออกจากตำแหน่งโดยมีผลทันที พร้อมแต่งตั้ง นางสาวภาขวัญ บำรุงประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ขึ้นดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 และ นางสาวนันทิซา สิงหจินดา รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์หนองคาย 2026 ขึ้นดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์หนองคาย 2026 แทน
การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป โดยกองประกวดได้ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานขององค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้เข้าประกวดทุกคน
