ตอบชัด! เจนี่ เคลียร์ข่าวรักใหม่ เศรษฐีฮ่องกง เผย ชีวิตเจอมาเยอะ ขอโฟกัสที่ลูก

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 13:34 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 13:34 น.
อัปเดตชีวิต ‘เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ’ เคลียร์ปมรักใหม่ อภิมหาเศรษฐีฮ่องกง ยอมรับ ‘มีคนอยากคุยด้วยบ้าง’ แต่ไม่ขวนขวาย เพราะชีวิตเจออะไรมาเยอะ ไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว ขอโฟกัสที่ลูก-ตนเอง

หลังจากมีกระแสข่าวลือของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กับรักใหม่ซึ่งหลายคนมุ่งเป้าไปที่นักธุรกิจหนุ่มชาวฮ่องกง ทำเอาเอาแฟน ๆ แห่ลุ้นว่าข่าวดังกล่าวมีโอกาสเป็นจริงหรือไม่ ล่าสุด เธอออกมาเคลียร์ชัดเรื่องรัก พร้อมอัปเดตชีวิตส่วนตัวหลังสึกในรายการแฉ ออกอากาศทางช่อง GMM25Thailand เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ช่วงเริ่มรายการสาวเจนี่ออกมาเคลียร์ข้อสงสัยเรื่องการปลูกต้นรักแบบชัด ๆ เธอยอมรับว่า “มันเป็นปกติที่จะมีคนคุย แต่ตอนนี้เธอต้องดูแลตนเองและลูกสาว ‘น้องโนล่า’ เจนเลยไม่อยากพุ่งเป้าไปตรงนี้ ชีวิตเราก็เจออะไรมาเยอะ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ต้องคิดธรรมดา แต่ต้องคิดเหนือธรรมดา เราไม่ได้วัยรุ่นแล้วไง เราไม่ได้อายุ 20 ปี วันนี้มันเกินครึ่งชีวิตแล้ว

ต่อมา มดดำ คชาภา สอบถามว่าตอนนี้มีคนคุยหรือไม่ สาวเจนี่ ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า “มันก็มีคนอยากจะคุยกับเราบ้าง” พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า ไม่ได้ขวนขวายที่จะต้องมีแฟน เพราะไม่ได้เดือดร้อนด้านความรัก หลังจากการบวชเธอไม่ได้คิดอะไรเหมือนเดิมเลย ตอนนี้กลายเป็นคนที่ใจเย็น และสามารถอย่างมีความสุขกับตัวเองได้ในทุก ๆ วัน

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
ภาพจาก Instagram : janienineeleven

จากนั้น เจนี่ได้เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าหาธรรมะ ซึ่งมาจากการสวดมนต์และนั่งสมาธิมา 8 ปี โดยเริ่มจากความสงสัยว่า ‘ทำไมต้องสวด’ และพบว่าการสวดมนต์ช่วยให้สมาธิดีขึ้นอย่างมากในการทำงานแสดง เธอบวชเป็นสามเณรีเป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มแรกตั้งใจไว้ 9 วัน โดยปฏิบัติธรรมแบบเคร่งครัดมาก ต้องอาบน้ำเย็น, เรียนพระไตรปิฎก, ฉันอาหารเพียงวันละมื้อ และถือศีล 11 ข้อ การปฏิบัติครั้งนี้ทำให้เธอค้นพบความสงบและมีความสุขแบลที่เงิน 100 ล้าน ก็ซื้อสิ่งนี้ไม่ได้

การบวชครั้งนี้ไม่ใช่การแก้กรรมแต่เป็นไปเพื่อการทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาที่รักษาเธอ

เจนี่อธิบายให้ลูกสาวทราบเรื่องบวชล่วงหน้า 3 เดือน แต่ น้องโนล่า ลูกสาวไม่เข้าใจเรื่องการโกนผมและร้องไห้ คิดว่าแม่กำลังโดนลงโทษหรือไม่ และเมื่อแม่ผมสั้น โนล่ารู้สึกว่าเธอเหมือนผู้ชาย หลังจากไปต่อผมความรู้สึกเดิม ๆ เริ่มกลับมา เช่น นอนกอดกันตอนกลางคืน เพราะชินกันคุณแม่ผมยาวมากกว่า

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
ภาพจาก Instagram : janienineeleven

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

