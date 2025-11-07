“จุลพันธ์” เปิดตัวผู้สมัคร 265 เขต มั่นใจตั้งเป้าเพื่อไทยได้ 200 ที่นั่งหรือมากกว่า
จุลพันธ์ เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้ง 265 เขต มั่นใจตั้งเป้าเพื่อไทยได้ 200 ที่นั่งหรือมากกว่า ลั่นพรรคมีเกียรติประวัติยาวนาน มีผลงานให้กับประชาชน นโยบาย
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจในการเปิดตัวผู้สมัครชุดที่ 3 ในวันนี้ เพราะได้คัดสรรผู้สมัครอย่างดี แต่ละเขตเลือกตั้งมีการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 3-5 คน โดยดูคนที่มีอุดมการณ์ มีแนวความคิดที่ตรงกัน สนับสนุนแนวคิดและยุทธศาสตร์ของพรรคมาตลอด
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า จะเห็นว่าผู้สมัครครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยมีความหลากหลาย มีทั้งคนที่เป็นเครือข่ายเก่า อาจจะเป็นคนที่เคยลงสมัครแล้ว รวมถึงคนที่ไม่เคยผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งมีที่มาหลายแบบ บางคนทำงานกับพรรคมาอย่างยาวนาน แต่อยู่เบื้องหลัง เป็นทีมนโยบาย ทีมนักคิด คอยช่วยในเชิงนโยบาย ซึ่งพรรคเห็นแววและความสามารถ ซึ่งก็มีความประสงค์ที่จะลงสมัคร จึงคัดสรรมาเป็นผู้สมัครในวันนี้ เป็นคนที่พรรคมีความเชื่อมั่นว่าจะชนะเลือกตั้ง
วันนี้เปิดตัวไปแล้ว 265 เขตเลือกตั้ง นำหน้าพรรคอื่นไปเยอะ ส่งสัญญาณว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม
เมื่อถามถึงหน้าตาของผู้สมัครและศักยภาพ ยังตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 200 เขตหรือมองมากกว่านั้นหรือไม่ อย่างไร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า แน่นอน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยก็มีความมั่นใจ พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคขนาดเล็ก มีเกียรติประวัติยาวนาน มีผลงานให้กับประชาชน นโยบายหลายอย่างยังติดตราตรึงใจ คิดว่า 90% มาจากไทยรักไทย พลังประชาชน และเพื่อไทยทั้งนั้น
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น สิ่งที่ได้ทำมายังอยู่ในหัวใจประชาชน ยังยึดมั่นในสิ่งที่จะทำให้ประชาชน นั่นคือนโยบายที่ดี เชื่อว่าตัวเลขที่มองไว้ โดยเฉพาะการชนะการเลือกตั้งที่จะมาถึง เป็นสิ่งที่สามารถบรรลุและทำได้
เมื่อถามถึงกระแสภาพรวมของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้าง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า มองได้หลายมุม บางคนบอกว่าช่วงนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในภาวะที่เพลี่ยงพล้ำ ซึ่งไม่ได้ปฏิเสธ เรามีความเพลี่ยงพล้ำจริง เพราะเปลี่ยนสถานะจากแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้าน และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม MOA ตั้งรัฐบาล
หากถามว่าเพลี่ยงพล้ำมากหรือไม่ ก็ยอมรับได้ ไม่ได้แปลกอะไร แต่แม้จะเป็นวันที่หลายคนปรามาสว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะเพลี่ยงพล้ำ กระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยในแต่ละภูมิภาคก็ไม่ได้ตกลงอย่างมีนัย ยังอยู่ในระดับ 20% นี่ขนาดบอกว่าเรากำลังเพลี่ยงพล้ำ
ส่วนคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกพรรคใด ก็มีอีก 30-35% นั่นหมายความว่าโอกาสสำหรับพรรคเพื่อไทยที่จะทำงาน และชนะใจประชาชนด้วยนโยบาย บุคลากร และด้วยแคนดิเดตนายกฯ ที่จะมาถึง เชื่อว่ายังมีอยู่ โดยจะทำให้ดีที่สุด เรามองโพล เรามองสิ่งที่คนภายนอกมองเข้ามา เป็นเพียงเครื่องเตือนใจ แต่สิ่งที่สำคัญ คือการคัดสรรบุคลากรให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุด ประชาชนจะได้ตัดสินใจในการเลือกตั้ง และเลือกพรรคเพื่อไทย
