บุ๋ม ปนัดดา เผยเคล็ดลับ ลดน้ำหนัก 12 กก. จากคอมเมนต์ชาวเน็ต ทำจุกจนพูดไม่ออก

จุกจนพูดไม่ออก “บุ๋ม ปนัดดา” เผยเคล็ดลับ ลดน้ำหนัก 12 กก. ง่าย ๆ เพราะคอมเมนต์ชาวเน็ตเป็นแรงพลักดันกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้ง
แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนความสวยเป๊ะปังของเธอคนนี้ก็ไม่มีลดน้อยลงเลย สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี เรามักจะได้เห็นเธอลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุก ๆ จังหวัดที่เดือดร้อน ทั้งตากฝน ตากแดด ลุยน้ำท่วม แต่ก็ยังสวยสมกับเป็นเจ้าของตำแหน่ง นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2543
ล่าสุดคุณแม่ลูก 3 ดีกรีนางสาวไทยคนนี้ได้ออกมาเปิดเผยความลับที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการกลับมาดูแลรูปร่างของตัวเองอีกครั้ง โดยมีแรงบันดาลใจมาจากคอมเมนต์ในโซเชียล โดยเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา บุ๋ม ปนัดดา ได้โพสต์ภาพอวดหุ่นเข้ารูป พร้อมเผยว่า ลดน้ำหนักลงไปได้ถึง 12 กิโลกรัม จากคำพูดของชาวเน็ต
“แรงบันดาลใจสำหรับการลดน้ำหนัก 12 กิโลของบุ๋ม มาจากคำพูดในโซเชียลที่ว่า “ คุณบุ๋มเป็นคนดีมากเลยนะ ช่วยเหลือสังคมเยอะมาก เสียอย่างเดียวอ้วนไปหน่อย” ฮ่าๆๆๆ ขำนะแต่พูดไม่ออก เพราะมันก็เรื่องจริงของเขาที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวมานาน ก็เลยอยากจะกลับมาดูแลตัวเองบ้าง ดีใจและภูมิใจที่ทำได้ค่ะ”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แม่บุ๋ม” เตรียมตั้งโรงครัว รองรับพี่น้อง ปชช. ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
- บุ๋ม ปนัดดา ร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความทรงจำเมื่อครั้งเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์
- ชื่นชม! เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม
อ้างอิงจาก : IG boompanadda
ติดตาม The Thaiger บน Google News: