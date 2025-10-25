บุ๋ม ปนัดดา ร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความทรงจำเมื่อครั้งเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์
ท่ามกลางความโศกเศร้าและเสียงร้องไห้ระงมของปวงชนชาวไทย หลังจากได้ทราบประกาศจากสำนักพระราชวังว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 21 นาฬิกา 21 นาที ของวันที่ 24 ตุลาคม 2568
ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2543 นักแสดง และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้โพสต์เล่าเรื่องราวในอดีต เมื่อครั้งได้เคยถวายงานเดินแฟชั่นโชว์ให้ สมเด็จพระพันปี ซึ่งเป็นความทรงจำและความประทับใจที่เจ้าตัวไม่เคยลืม
“บุ๋มเคยมาเดินแฟชั่นโชว์ให้พระองค์ท่าน ท่านตรัสถามว่า หนูนางสาวไทย ใช่ไหมจ๊ะ หนูสวยมากจ้ะ บุ๋มแบบเข่าอ่อนเลย ในใจก็คิดว่าพระองค์ท่านช่างสง่างามและมีพระสิริโฉมงดงามมาก แต่ตอนนั้นตื่นเต้นพูดไม่ออก ได้แต่ตอบว่า เพคะ แบบปากสั่น เป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืม วันนี้ตื่นมาพบข่าวร้าย ว่าพระองค์ท่านจากไปแล้ว บุ๋มขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
