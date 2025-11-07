ข่าวดาราบันเทิง

คลิปนาที พราว นภาพร หมอลำดังวูบกลางเวที เผยสาเหตุ ทำแฟนเพลงห่วงหนัก

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 09:27 น.
81
พราว นภาพร หมอลำชื่อดังวูบกลางโชว์ เหตุความดันต่ำจากความเครียดและพักผ่อนน้อย

เปิดคลิปนาที พราว นภาพร หมอลำดังวูบกลางเวที เผยสาเหตุความดันต่ำ-พักผ่อนน้อย ลั่น ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อน แต่ด้วยสปิริตฮึดสู้ขึ้นแสดงต่อจนจบงาน แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจล้นหลาม

โลกออนไลน์เผยคลิปวินาทีของ ‘พราว นภาพร พรมหมอก’ หมอลำอลังการโชว์ มีอาการวูบขณะทำการแสดงบนเวทีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แม้ต้องปฐมพยาบาลด่วน แต่ด้วยสปิริตเธอเลือกกลับขึ้นเวทีในชุดเดิม พร้อมขอโทษที่ไม่ทันได้เปลี่ยนชุด ล่าสุดเจ้าตัวเผยสาเหตุพบความดันต่ำจากความเครียดและพักผ่อนน้อย

แฟนเพจ พราว นภาพร ได้เผยแพร่คลิปวินาทีที่เธอเริ่มมีอาการเซเล็กน้อย จากนั้นเธอหันไปจับหมอแคนที่ยืนอยู่ข้าง ๆ ก่อนจะล้มลง ทีมงานจึงรีบพาเธอลงจากเวทีเพื่อปฐมพยาบาล ด้วยสปิริตของศิลปิน หลังจากปฐมพยาบาลและตั้งสติได้ เธอขึ้นทำการแสดงอีกครั้งด้วยเสื้อผ้าชุดเดิม พร้อมกล่าวขอโทษผู้ชมที่ไม่สามารถเปลี่ยนชุดโชว์ได้ทัน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบนเวที

หลังเกิดเหตุการณ์ พราว นภาพร ได้เดินทางไปพบแพทย์และออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่า “พราวไปพบหมอมาเรียบร้อยคะ ความดันต่ำเกิดจากความเครียดและพักผ่อนน้อย ขอบคุณทุกความเป็นห่วงและกำลังใจค่ะ” พร้อมเผยความในใจว่า “ไม่รู้ตัวเลยว่าจะของวูบ พอเห็นคลิปจะของตกใจจนสิไห้นำจะของ ตั้งแต่เป็นหมอลำมาบ่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เทื่อแรก แต่เมื่อตั้งสติได้ทำการแสดงต่อ คิดแค่ว่าต้องเฮ็ดหน้าที่จะของให้จบงาน ขอบคุณเพื่อนร่วมงานหัวหน้าที่ช่วยกันดูแลถามไถ่เป็นห่วงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ”

ต่อมา เธอออกมาอัปเดตอาการเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊ก พราว นภาพร พรมหมอก ระบุว่า “ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้ แต่ยังสามารถทำการแสดงต่อได้จนจบ ขอบคุณทุก ๆ คนค่ะ”

พราว นภาพร - 3
ภาพจาก Facebook : พราว นภาพร แฟนเพจ

อย่างไรก็ดี ดีแฟน ๆ ของหมอลำคนดังออกมาแชร์ประสบการณ์คล้ายกันที่มีอาการวูบขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น “เคยวูบแบบนี้เลย ยืนๆอยู่ภาพตัด ลืมตาอีกที หมาเลียหน้าอยู่”, “เคยเป็นค่ะออกจากงานกฐินที่วัดขี่มอไซค์ออกมามีลูกซ้อนด้วยขี่มาได้ประมาณ 5 เมตร หน้ามืดรถล้ม” และ “เคยเป็นค่ะ ภาพตัดไปเลยนึกว่าตัวเองจะตุยซะแล้ว ฟื้นอีกทีแฟนตะโกนเรียกเขย่าอยู่ข้าง ๆ แฟนตะโกนเรียกไม่หยุดจนรู้สึกตัวตื่นมาแบบ งง งงว่าตัวเองเป็นไร เพราะมันภาพตัดไปเลย แอบกลัวมากถ้าวันนึงฉันไม่ฟื้นขึ้นมาอีกจะทำยังไงดี เป็นมาสองครั้งแล้วในชีวิตตอนอายุ 17 ครั้งนึง ตอนนี้อายุ 31 ครั้งนึง”

พราว นภาพร วูบกลางเวที - 2
ภาพจาก Facebook : พราว นภาพร พรมหมอก
พราว นภาพร พรมหมอก ขอบคุรทุกกำลังใจจากแฟนคลับ
ภาพจาก Facebook : พราว นภาพร พรมหมอก
พราว นภาพร วูบกลางเวที
ภาพจาก Facebook : พราว นภาพร แฟนเพจ
พราว นภาพร - 4
ภาพจาก Facebook : พราว นภาพร แฟนเพจ

