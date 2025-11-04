นาโปลี พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง นาโปลี พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ที่สนาม สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นาโปลี VS แฟร้งค์เฟิร์ต ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : นาโปลี พบ แฟร้งค์เฟิร์ต
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นาโปลี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีชื่อของ โรเมลู ลูกากู, เควิน เดอ บรอยน์, สตานิลาฟ ดลบ็อตก้า และ อเล็กซ์ เมเร็ต ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลอเรนโซ่ ลุคก้า ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-1-1 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช พร้อมกองหลัง 4 คน โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, แซม บิวเคบ้า, อเลสซานโดน บวนจอร์โน, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า แดนกลางเป็น มัตเตโอ โปลิตาโน่, ฟรองค์ อองกิสซ่า, บิลลี่ กิลมอร์, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ แนวรุกจะมี เอลยิฟ เอลมาส คอยซัพพอร์ตกองหน้าอย่าง ราสมุส ฮอยลุนด์
แฟร้งค์เฟิร์ต
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพอินทรีแดงดำ ภายใต้การคุมทัพของ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเลียส เบาม์ กับ ออสการ์ ฮอยลุนด์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น มิคาเอล เซตเตเรอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อาร์ตูร์ เธอัต, โรบิน ค็อก, ออเรเล่ อาเมนด้า แดนกลางเป็น ราสมุส คริสเตนเซ่น, ฮูโก้ ลาร์สสัน, มาริโอ เกิตเซ่, นาเธเนี่ยล บราวน์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ริตสึ โดอัน, อันสการ์ คเนาฟฟ์, ฌอง-มัตเตโอ บาโฮย่า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นาโปลี – แฟร้งค์เฟิร์ต
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 15/03/23 นาโปลี 3-0 แฟร้งค์เฟิร์ต (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 21/02/23 แฟร้งค์เฟิร์ต 0-2 นาโปลี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นาโปลี
- 01/11/25 เสมอ โคโม่ 0-0 (เซเรียอา)
- 28/10/25 ชนะ เลชเช่ 1-0 (เซเรียอา)
- 25/10/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 3-1 (เซเรียอา)
- 21/10/25 แพ้ พีเอสวี 2-6 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 แพ้ โตริโน่ 0-1 (เซเรียอา)
แฟร้งค์เฟิร์ต
- 01/10/25 เสมอ ไฮเดนไฮม์ 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 28/10/25 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 1-1 (แพ้จุดโทษ 2-4, เดเอฟเบ โพคาล)
- 25/10/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 22/10/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 2-2 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นาโปลี (4-4-1-1) : วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, แซม บิวเคบ้า, อเลสซานโดน บวนจอร์โน, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า – มัตเตโอ โปลิตาโน่, ฟรองค์ อองกิสซ่า, บิลลี่ กิลมอร์, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ – เอลยิฟ เอลมาส – ราสมุส ฮอยลุนด์
แฟร้งค์เฟิร์ต (3-4-3) : มิคาเอล เซตเตเรอร์ (GK) – อาร์ตูร์ เธอัต, โรบิน ค็อก, ออเรเล่ อาเมนด้า – ราสมุส คริสเตนเซ่น, ฮูโก้ ลาร์สสัน, มาริโอ เกิตเซ่, นาเธเนี่ยล บราวน์ – ริตสึ โดอัน, อันสการ์ คเนาฟฟ์, ฌอง-มัตเตโอ บาโฮย่า
Thaiger ทายผลบอล นาโปลี 2-1 แฟร้งค์เฟิร์ต
