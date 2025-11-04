ข่าวกีฬาฟุตบอล

นาโปลี พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 16:15 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 10:38 น.
54

4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง นาโปลี พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ที่สนาม สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นาโปลี VS แฟร้งค์เฟิร์ต ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : นาโปลี พบ แฟร้งค์เฟิร์ต
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นาโปลี

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีชื่อของ โรเมลู ลูกากู, เควิน เดอ บรอยน์, สตานิลาฟ ดลบ็อตก้า และ อเล็กซ์ เมเร็ต ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลอเรนโซ่ ลุคก้า ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-1-1 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช พร้อมกองหลัง 4 คน โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, แซม บิวเคบ้า, อเลสซานโดน บวนจอร์โน, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า แดนกลางเป็น มัตเตโอ โปลิตาโน่, ฟรองค์ อองกิสซ่า, บิลลี่ กิลมอร์, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ แนวรุกจะมี เอลยิฟ เอลมาส คอยซัพพอร์ตกองหน้าอย่าง ราสมุส ฮอยลุนด์

Credit : SSC Napoli

แฟร้งค์เฟิร์ต

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพอินทรีแดงดำ ภายใต้การคุมทัพของ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเลียส เบาม์ กับ ออสการ์ ฮอยลุนด์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น มิคาเอล เซตเตเรอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อาร์ตูร์ เธอัต, โรบิน ค็อก, ออเรเล่ อาเมนด้า แดนกลางเป็น ราสมุส คริสเตนเซ่น, ฮูโก้ ลาร์สสัน, มาริโอ เกิตเซ่, นาเธเนี่ยล บราวน์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ริตสึ โดอัน, อันสการ์ คเนาฟฟ์, ฌอง-มัตเตโอ บาโฮย่า

Credit : Eintracht Frankfurt

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นาโปลี – แฟร้งค์เฟิร์ต

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 15/03/23 นาโปลี 3-0 แฟร้งค์เฟิร์ต (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 21/02/23 แฟร้งค์เฟิร์ต 0-2 นาโปลี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นาโปลี

  • 01/11/25 เสมอ โคโม่ 0-0 (เซเรียอา)
  • 28/10/25 ชนะ เลชเช่ 1-0 (เซเรียอา)
  • 25/10/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 3-1 (เซเรียอา)
  • 21/10/25 แพ้ พีเอสวี 2-6 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 แพ้ โตริโน่ 0-1 (เซเรียอา)

แฟร้งค์เฟิร์ต

  • 01/10/25 เสมอ ไฮเดนไฮม์ 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 28/10/25 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 1-1 (แพ้จุดโทษ 2-4, เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 22/10/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 19/10/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 2-2 (บุนเดสลีกา)
Credit : SSC Napoli

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นาโปลี (4-4-1-1) : วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, แซม บิวเคบ้า, อเลสซานโดน บวนจอร์โน, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า – มัตเตโอ โปลิตาโน่, ฟรองค์ อองกิสซ่า, บิลลี่ กิลมอร์, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ – เอลยิฟ เอลมาส – ราสมุส ฮอยลุนด์

แฟร้งค์เฟิร์ต (3-4-3) : มิคาเอล เซตเตเรอร์ (GK) – อาร์ตูร์ เธอัต, โรบิน ค็อก, ออเรเล่ อาเมนด้า – ราสมุส คริสเตนเซ่น, ฮูโก้ ลาร์สสัน, มาริโอ เกิตเซ่, นาเธเนี่ยล บราวน์ – ริตสึ โดอัน, อันสการ์ คเนาฟฟ์, ฌอง-มัตเตโอ บาโฮย่า

Credit : Eintracht Frankfurt

Thaiger ทายผลบอล นาโปลี 2-1 แฟร้งค์เฟิร์ต

 

