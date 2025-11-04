สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สเปอร์ส VS โคเปนเฮเก้น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ โดมินิค โซลันกี้, แดน สการ์เล็ตต์, เจมส์ แมดดิสัน, อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, ราดู ดรากูชิน และ โคตะ ทาคาอิ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็ร โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
โคเปนเฮเก้น
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ยาค็อบ นีสตรุป จะยังไม่มีชื่อของ มาร์กอส โลเปซ, โธมัส เดลานี่ย์, บีร์เกอร์ เมลิง, โอลิเวอร์ โฮเยอร์, แม็กนัส มัตต์สัน และ โรดริโก้ฮูเอสกาส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โดมินิค โคตาร์สกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน โยรัม ซ๊าก, พานเตลิส ฮัตซิเดียกอส, กาเบรียล เปเรร่า, จุนโนะสึเกะ ซูซูกิ แดนกลางเป็น จอร์แดน ลาร์สสัน, วิลเลี่ยม เคล็ม, ลูคัส เลราเกอร์, เอลิอัส อาชูรี่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น วิคเตอร์ ดาดาสัน, วิกตอร์ คลาสสัน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส – โคเปนเฮเก้น
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 01/11/25 แพ้ เชลซี 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 เสมอ โมนาโก 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
โคเปนเฮเก้น
- 01/11/25 ชนะ เฟรเดอริเซีย 3-2 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
- 29/10/25 ชนะ โฮโบล 4-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
- 26/10/25 เสมอ วีบอร์ก 0-0 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
- 21/10/25 แพ้ ดอร์ทมุนด์ 2-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/10/25 แพ้ ซิลเคบอร์ก 1-3 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน
โคเปนเฮเก้น (4-4-2) : โดมินิค โคตาร์สกี้ (GK) – โยรัม ซ๊าก, พานเตลิส ฮัตซิเดียกอส, กาเบรียล เปเรร่า, จุนโนะสึเกะ ซูซูกิ – จอร์แดน ลาร์สสัน, วิลเลี่ยม เคล็ม, ลูคัส เลราเกอร์, เอลิอัส อาชูรี่ – วิคเตอร์ ดาดาสัน, วิกตอร์ คลาสสัน
Thaiger ทายผลบอล สเปอร์ส 2-0 โคเปนเฮเก้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: