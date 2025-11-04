ฤดูหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่? กรมอุตุฯ ชี้ “ลานีญา” ทำเพี้ยน ลุ้นลมหนาวใกล้ปีใหม่
กรมอุตุฯ แจ้งข่าว ทำไมเข้าหน้าหนาว (23 ต.ค.) แต่ฝนยังไม่หมด? สาเหตุคือ “ลานีญา” ที่จะทำให้ต้นฤดู (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ โดยช่วง 7-9 พ.ย. นี้ ฝนยังมาอีกระลอก
แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ ฤดูหนาว 2568 อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2568 แต่สภาพอากาศโดยรวมในช่วงต้นฤดูหนาวปีนี้ กลับไม่แห้งแล้งตามปกติ โดยหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย
สาเหตุสำคัญมาจากปรากฏการณ์ ลานีญา (La Niña) ซึ่งกำลังทำงานและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้า ทางด้านของศูนย์พยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ (NOAA/CPC) ของสหรัฐฯ ยืนยันว่า ลานีญาเกิดขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม 2568 – กุมภาพันธ์ 2569
ลมหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่?
สำหรับคำถามว่า อากาศจะหนาวเย็นจริงจังเมื่อไหร่ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ช่วงที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุด จะอยู่ในช่วง กลางเดือนธันวาคม 2568 ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- กรุงเทพมหานคร : คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดราว 18–20 องศาเซลเซียส
- ยอดดอย–ยอดภู (ภาคเหนือ/อีสาน) : บางแห่งอาจแตะ 7–8 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็ง
สรุปได้ว่า สถานการณ์ “ลานีญา” จะทำให้ช่วงต้นฤดูหนาว (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ แต่คนไทยยังมีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวจริงในช่วงใกล้ปีใหม่ เมื่อมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาแรงขึ้นในเดือนธันวาคม
ผลกระทบต่อไทย (ต้นหนาวแต่ยังเปียก)
หน่วยงานภูมิอากาศอาเซียน (ASMC) ระบุชัดเจนว่า ปรากฏการณ์ลานีญา มักจะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี “ฝนสูงกว่าค่าปกติ”
ซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไทย ที่ยังคงเตือนว่าจะมีฝนแทรกในหลายภาคช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จากอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ
โดยพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่าสุด ระบุว่า ในช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกระลอก ส่วนภาคใต้ยังคงเสี่ยงฝนตกหนักเป็นหย่อม ๆ
สอดคล้องกับข้อความที่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ระบุว่า
“ลานินญาป่วนเกินคาด น้ำเหนือไหลบ่า ฝนตกหนักเป็นจุดๆ ระบายไม่ทัน อาจเป็นหน้าหนาวที่น้ำท่วม”
