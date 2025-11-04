ข่าว

ฤดูหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่? กรมอุตุฯ ชี้ “ลานีญา” ทำเพี้ยน ลุ้นลมหนาวใกล้ปีใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 10:58 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 11:01 น.
94
กรมอุตุฯ แจ้งข่าว ทำไมเข้าหน้าหนาว (23 ต.ค.) แต่ฝนยังไม่หมด? สาเหตุคือ "ลานีญา" ที่จะทำให้ต้นฤดู (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ โดยช่วง 7-9 พ.ย. นี้ ฝนยังมาอีกระลอก

กรมอุตุฯ แจ้งข่าว ทำไมเข้าหน้าหนาว (23 ต.ค.) แต่ฝนยังไม่หมด? สาเหตุคือ “ลานีญา” ที่จะทำให้ต้นฤดู (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ โดยช่วง 7-9 พ.ย. นี้ ฝนยังมาอีกระลอก

แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ ฤดูหนาว 2568 อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2568 แต่สภาพอากาศโดยรวมในช่วงต้นฤดูหนาวปีนี้ กลับไม่แห้งแล้งตามปกติ โดยหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย

สาเหตุสำคัญมาจากปรากฏการณ์ ลานีญา (La Niña) ซึ่งกำลังทำงานและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้า ทางด้านของศูนย์พยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ (NOAA/CPC) ของสหรัฐฯ ยืนยันว่า ลานีญาเกิดขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม 2568 – กุมภาพันธ์ 2569

ลมหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่?

สำหรับคำถามว่า อากาศจะหนาวเย็นจริงจังเมื่อไหร่ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ช่วงที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุด จะอยู่ในช่วง กลางเดือนธันวาคม 2568 ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569

  • กรุงเทพมหานคร : คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดราว 18–20 องศาเซลเซียส
  • ยอดดอย–ยอดภู (ภาคเหนือ/อีสาน) : บางแห่งอาจแตะ 7–8 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็ง

สรุปได้ว่า สถานการณ์ “ลานีญา” จะทำให้ช่วงต้นฤดูหนาว (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ แต่คนไทยยังมีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวจริงในช่วงใกล้ปีใหม่ เมื่อมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาแรงขึ้นในเดือนธันวาคม

ลานิญา
ASMC

ผลกระทบต่อไทย (ต้นหนาวแต่ยังเปียก)

หน่วยงานภูมิอากาศอาเซียน (ASMC) ระบุชัดเจนว่า ปรากฏการณ์ลานีญา มักจะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี “ฝนสูงกว่าค่าปกติ”

ซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไทย ที่ยังคงเตือนว่าจะมีฝนแทรกในหลายภาคช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จากอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ

โดยพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่าสุด ระบุว่า ในช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกระลอก ส่วนภาคใต้ยังคงเสี่ยงฝนตกหนักเป็นหย่อม ๆ

สอดคล้องกับข้อความที่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ระบุว่า

“ลานินญาป่วนเกินคาด น้ำเหนือไหลบ่า ฝนตกหนักเป็นจุดๆ ระบายไม่ทัน อาจเป็นหน้าหนาวที่น้ำท่วม”

หน้าหนาวน้ำท่วม
Thon Thamrongnawasawat

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

4 นาที ที่แล้ว
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า ข่าวอาชญากรรม

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

16 นาที ที่แล้ว
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี ข่าวต่างประเทศ

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

23 นาที ที่แล้ว
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง ข่าว

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

36 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่ ข่าว

ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

46 นาที ที่แล้ว
ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการบนยอดภูมะเขือ เพื่อรำลึก &quot;ส.อ. จิรายุส อินทุมาน&quot; สังกัดกองพันจู่โจม ที่เสียชีวิตขณะเข้าตีที่หมาย ยิงปะทะฝ่ายกัมพูชา ข่าว

เปิดฐานปฏิบัติการใหม่ “อินทุมาน” สดุดี ส.อ. จิรายุส ผู้สละชีพพิชิตภูมะเขือ

55 นาที ที่แล้ว
น้องมิ้นต์อายุ 28 กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

ปริศนา น้องมิ้นต์ สาววัย 28 จบชีวิตที่เขมร ข้อความสุดท้ายส่งหาแฟน “เงินเก็บหายหมด”

56 นาที ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดหน้าลูกสาว น้องวานิลลา สกาย ครั้งแรก บันเทิง

เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับดาว แสงดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ปิดโซเชียลเกลี้ยงทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok แฟนคลับตามไม่ได้ ไร้การติดต่อ? บันเทิง

“นับดาว” ปิดโซเชียลเกลี้ยง หลังดราม่าปลดมง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โบ้ยไทย อ้างทำปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โบ้ยไทยถล่มใส่ ปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม อย่างดี แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปีไม่เคยห่าง บันเทิง

ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนอัสสัมแปรอักษรพระพันปี ข่าว

รร.อัสสัมชัญ รวมพลังแปรอักษร 1250 ชีวิต ถวายอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับรางแตก &quot;ลามีน ยามาล&quot; เตียงหัก &quot;นิกกี้ นิโคล&quot; แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว ข่าวต่างประเทศ

สับรางแตก “ลามีน ยามาล” เตียงหัก “นิกกี้ นิโคล” แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารยึดรถ 111 คัน กันจอมพลังอั้มกระเทียม ข่าวอาชญากรรม

ตามต่อเอกสารลับ “ลัมโบร์ฯ กันจอมพลัง” จับโป๊ะ! เจ้าของรถ-ดีเอสไอกุญแจไขปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลังวิเคราะห์ครอบครัว เป็ก สัณชัย ข่าวดารา

โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลัง เป็ก สัณชัย ด่าแรง-ขู่จะตบปาก ปมวิเคราะห์ชีวิตคู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตั๋วรถไฟฟ้าขึ้นราคา? หลังผู้ปกครองโวยสายสีเขียว พุ่งจาก 10 เป็น 28 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นแค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว ทำคนกลัว ข่าว

อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นเฟกนิวส์ แค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เส้นทาง “พายุคัลแมกี” รุนแรงเป็น “พายุไต้ฝุ่น” ตายแล้ว 1 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องประวัติ &quot;บอย ธิติพร จุติมานนท์&quot; ดีกรีวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวบันเทิงกว่า 20 ปี สู่บทบาทคอมเมนเตเตอร์สายแข็ง เจ้าของร้านดัง &quot;บ้านท่าน้ำนนท์&quot; บันเทิง

ประวัติ “บอย ธิติพร” อดีตหัวเรือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เบอร์ 1 คนข่าวบันเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ราอูล&quot; ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ บันเทิง

“ราอูล” ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูจบร้องไห้ตาม แห่ส่งแรงใจ “น้องมาร์ติน” 1 ขวบ 3 เดือน สู้มะเร็งตับระยะ 4

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจ้งข่าว ทำไมเข้าหน้าหนาว (23 ต.ค.) แต่ฝนยังไม่หมด? สาเหตุคือ &quot;ลานีญา&quot; ที่จะทำให้ต้นฤดู (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ โดยช่วง 7-9 พ.ย. นี้ ฝนยังมาอีกระลอก ข่าว

ฤดูหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่? กรมอุตุฯ ชี้ “ลานีญา” ทำเพี้ยน ลุ้นลมหนาวใกล้ปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง &quot;ขอทาน&quot; ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง “ขอทาน” ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 10:58 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 11:01 น.
94
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
น้องมิ้นต์อายุ 28 กัมพูชา

ปริศนา น้องมิ้นต์ สาววัย 28 จบชีวิตที่เขมร ข้อความสุดท้ายส่งหาแฟน “เงินเก็บหายหมด”

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดหน้าลูกสาว น้องวานิลลา สกาย ครั้งแรก

เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button