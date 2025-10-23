ข่าว

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 11:18 น.
66
แฟ้มภาพ

น้องวิน ภาสวิน ตัวน้อยนักลงทุนวัย 14 ปีที่ทั่วโลกแห่อาลัยเศร้า ! พาเปิดคำพูดก่อนเสียชีวิต หล่นสาทะฉาดเกินวัยกับ ประสาน อิงคนันท์ แขกรับเชิญตัวจิ๋วอายน้อยสุดที่เคยสัมภาษณ์ ใช้ความอัจฉริยะประสาวัยอัลฟ่า “Gen Alpha” รุ่นใหม่ สู้ป่วยมะเร็งปอดตั้งแต่ 3 ขวบ แต่ไม่เคยทิ้งฝันอันมุ่งมันตามฉบับเด็กม.ต้น

จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ Win Phassawin แจ้งข่าวเศร้าของน้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 14 ปี ซึ่งป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่อายุได้ 3 ขวบ ได้จากทุกคนไปแล้วด้วยความอาลัยที่ยากทำใจยิ่งในนาทีนี้ โดยหัวอกคนเป็นแม่กลั้นใจหล่นข้อความสุดท้าย ส่งผ่านโซเชียลถึงการเดินทางครั้งใหม่ของลูกตัวน้อยที่โด่งขึ้นมาจากการเป็นนักวงแผนการลงทุนรุ่นจิ๋ว

“นักสู้ตัวน้อยของแม่ ได้ออกเดินทางแล้วนะคะ เช้านี้ เวลา 5.18 น. รักสุดใจ”

“น้องวิน” เป็นที่รู้จักในฐานะของนักวางแผนการเงินอายุน้อยจากรายการ “มนุษย์ต่างวัย” ผู้มีแนวคิดการใช้ชีวิตและการจัดการเงินอย่างมีระบบ แม้อายุเพียง 14 ปี แต่สามารถสร้างรายได้จากการขายขนม การทำคอนเทนต์รีวิวสินค้า และการลงทุนทองคำ โดยตั้งเป้าออมอย่างน้อย 20% ของรายได้ และเพิ่มทองคำสะสมปีละหนึ่งบาท

น้องวินเริ่มต้นจากประสบการณ์อันหนักหน่วง การต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดตั้งแต่วัยเด็กพร้อมกับการเข้ารับการรักษาด้วยคีโมเธอราปีและการฉายแสง

น้องมาวินก่อนเสียชีวิต
ภาพ Youtube @Manoottangwai
น้องวินภาสวิน
ภาพ Youtube @Manoottangwai

ขณะเดียวกัน หมอแล็บแพนด้า เพจสื่ออนไลน์ยังได้ลงข้อความร่วมไว้อาลัยต่อกาจากไปของตัวน้อยนักวางแผนการลงทุน โดยขออนุญาตยกคำพูดที่น้องวินเคยเล่าวิสัยทัศน์ฉบับเด็ก ม.ต้น ผ่านรายการ “มนุษย์ต่างวัย” ของประสาน อิงคนันท์ ผู้ดำเนินรายการที่สัมภาษณ์หนูน้อยนักคิดนักวางแผนที่หล่นวาทะน้อยๆ แต่สะกิดใจใครหลายคน

“ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “น้องวิน ภาสวิน” วัย 14 ปี ผู้เป็นแรงบันดาลใจด้านการวางแผนการเงินให้กับใครหลายคนครับ น้องวินเป็นที่รู้จักจากรายการ “มนุษย์ต่างวัย” ด้วยแนวคิดทางการเงินที่เกินวัย เด็กชายคนนี้เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ อย่างการซื้อขนมไปขายเพื่อนที่โรงเรียน หากขายหมดในแต่ละสัปดาห์ จะมีรายได้ราว 200 บาท เมื่อรวมกับเงินค่าขนมจากคุณแม่อีก 500 บาท ก็กลายเป็นรายรับ 700 บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งน้องจะจัดสรรเงินออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งใช้ซื้อของที่อยากได้ อีกส่วนเก็บไว้ต่ทุนเพื่อซื้อขนมมาขายต่อ”

เป้าหมายชีวิตของน้องนั้นเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ น้องอยากเก็บเงินไว้ใช้ดูแลตัวเองในอนาคต เพราะรู้ว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอาจสูงขึ้นตามเวลา และยังกลัวว่าเงินสดจะด้อยค่าลงเพราะเงินเฟ้อ น้องจึงเลือกเก็บ ทองคำ เป็นทรัพย์สินแทน โดยตั้งใจจะสะสมให้ได้ ปีละ 1 บาททอง ผ่านรายได้จากการขายของในโรงเรียนและงานรีวิวสินค้าใน TikTok ของตัวเอง ซึ่งล่าสุด น้องสามารถเก็บทองได้แล้ว 2 บาทกับอีก 2 สลึง

น้องวินเสียชีวิตจากอะไร
ภาพ Youtube @Manoottangwai

คำพูดหนึ่งของน้องวินเคยสะกิดใจใครหลายคน

“เรามีระเบิดเวลาในตัวที่ไม่เหมือนคนอื่น วันนี้เราไม่สามารถมองสุขภาพเป็นต้นทุนได้แล้ว เราเลยมองว่า เวลา ที่เราเริ่มเร็วกว่าคนอื่น คือ ทุนชีวิตของเรา”

หลังจากขึ้นเนื้อหาสะกิดไปยังก้นบึ้งคล้ายต้องการส่งถึงบรรดาผู้ใช้ชีวิตจำนวนมาก ทางเพจหมอแล็บจึงย้ำข้อความจากนี้ด้วยการร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของเด็กชายผู้มากด้วยความคิด-ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจที่งดงาม

“แล้วตั้งใจไว้ว่า อยากให้คนจำช่องวินไว้ว่ายังไง ?”

ประโยคคำถามข้างต้นที่ส่งข้ามโต๊ะสัมภาษณ์ไปยังแขกรับเชิญตัวเล็กๆ มากกว่าขนาดโต๊ะตรงหน้านิดเดียวนั้น ส่งคำตอบฉะฉานกลับมาให้ ประสาน อิงคนันท์ ผู้ดำเนินรายการสิ้นข้อสงสัยดังกล่าวทันทีว่า “อยากให้เป็นช่องที่ อ่า ! … การเงินเข้ากับชีวิตวัยเรียนได้ตามที่เขียนไว้ในเดสคริปต์ชั่น (Description) ของช่อง @win_phassawin ว่า ชีวิตวัยเรียนและการเงินวัยเรียน เพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเริม่จากที่ไม่มีอะไรเหมือนกันก็เลยว่า อยากให้มันง่ายๆ แล้วก็ถ่าย เอฟรีเดย์วอกด้วย

มีลูกค้ามาจ้างได้อย่างไร ? น้องวิน เล่าว่าเพราะน้องทำไลฟ์ออฟฟิเชียลไว้นานมาก่อนแล้ว ประกอบกับทำเหมือนลิงก์ทรีรวมแพลตฟอร์มทั้งหมด แล้ววันหนึ่งก็มีแบรนด์มาจ้างงาน พอรับมาหนึ่งงานก็มีงานอื่นๆ ตามมาครับ

“รีวิวไปกี่งานแล้วครับ” ก็ 2-3 งานแล้วครับ แรกๆ ก็หลักร้อย ตอนนี้ก็เขยิบมาหลักพันมีสกินแคร์-มีเคส แอคเซสรี่ที่ชอบก็มีและก็ร้านอาหารครับ”

“เขาเห็นอะไร?” น้องวินตอบเขาบอกว่าเห็นช่องดูแปลกน่าสนใจดี ส่วนเวลารีวิวทำยังไรบ้างนั้น น้องวินอธิบายโดยเริ่มจากที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สินค้าส่วนใหญ่ก็มีอยู่ในเซเว่นอเลฟแล้วจึงลองใช้จริงก่อนแล้วก็มาถ่ายคลิปคอนเทนต์โดยนำฟุตเทจมาเรียงแล้วค่อยตัดต่อครับ”

น้องวิน ช่อง tiktok
ภาพ Youtube @Manoottangwai

น้องวินยังแสดงมุมมองถึงนิสัยทางการเงินของคนไทยโดยรวมเป็นอย่างไรด้วย

“ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง ไปทานชาบู กินก่อนจ่ายทีหลังได้ ผมอึ้ง ! เลย เรามาถึงขั้นนี้กันแล้วหรอ”

เมื่อถามถึงแนวทางทำคลิปคอนเทนต์ด้านการลงทุนฉบับน้องวินยากง่ายยังไงบ้าง ? อัจฉริยะตัวน้อยที่ตอนนั้นไปสัมภาษณ์อายุ 14 ย่าง 15 ปี แจกจงละเอียดว่า “ส่วนใหญ่ก็ทำตามหนังสือเลยครับ คือ ตกลงกับตัวเองว่าต้องออมขั้นต่ำเนี่ย ! ให้ได้ 20% แต่ว่า ออมอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบ่งเงินไปซื้อทองคำด้วย เพราะว่ามันเป็นเซฟเฮฟเว่น (Safe Haven) ในมุมมองผมเป็นสินทรัยพ์ตัวเดียวที่ผมลงทุนได้ ณ ตอนนี้”

เปิดเผยได้ไหมครับว่า มีทองคำเท่าไหร่แล้ว ?

“2 บาทกับอีกสองสลึงครับ!” น้องวิน ตอบไว้ในเทปของรายการที่อัพโหลดไว้เมื่อ 20 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา

“เคยเป็นมะเร็ง เคยโดนฉายแสง เคยโดนคีโม ประมาณนี้ครับ แต่ว่าตอนนี้หายแล้วแต่เอฟเฟกต์ของมันค่อนข้างเยอะ ปัจจุบันก็เป็นโรคหัวใจด้วยก็ส่งผลมาเรื่อยๆ และก็น่ามีระเบิดเวลาในตัวที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้ว เราไม่สามารถจะมองสุขภาพเป็นต้นทุนได้แล้ว เราต้อมองเวลาที่เราเริ่มเร็วกว่าเป็นต้นทุนแล้วกัน”

“เพราะว่าโค้ชหนุ่มบอกว่า เกิดมาจนไม่ใช่ว่าต้นทุนต่ำแต่เราจะมองอะไรเป็นต้นทุนมากกว่า สำหรับผมก็คือเริ่มทำอะไรไว้นั่นคือต้นทุน ได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้ ไม่ต้องหรูก็ได้ แต่ต้องพอใจ ใช่ ! ไม่ต้องตามใครหรอก”.

ขอขอบพระคุณเทปรายการมนุษย์ต่างวัยทอล์ค เทป 20 ส.ค.68 / บริหารจัดการเงินแบบ “วิน-ภาสวิน” กับมายด์เซ็ตทางการเงินที่ไม่แพ้ผู้ใหญ่ | มนุษย์ต่างวัย Talk EP.58

น้องวินสัมภาษณ์ประสาน มนุษย์ต่างวัย ep58
ภาพ Youtube @Manoottangwai

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

