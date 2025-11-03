โรงงาน BMW จ.ระยอง เคาะโบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท
โรงงาน BMW ระยอง แจกโบนัสปี 68 จำนวน 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 และ 4,500 บาท
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก หนุ่มสาวโรงงานชุลบุรี ได้รายงานข่าวการอนุมัติโบนัสประจำปี 2568 ของโรงงานประกอบรถยนต์ BMW (บีเอ็มดับเบิลยู) ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง
รายละเอียดโบนัส BMW ระยอง
- โบนัสประจำปี 2568 : 7.5 เดือน
- เงินพิเศษ (ก้อนแรก) : 75,000 บาท
- เงินพิเศษ (ก้อนที่สอง) : 4,500 บาท
นอกจากนี้ ในโพสต์ดังกล่าวยังระบุถึงสวัสดิการอื่น ๆ ของพนักงาน เช่น ค่ากะ, ค่าเช่าบ้าน, เบี้ยขยัน และรถรับ-ส่งพนักงาน
- รับวุฒิ ปวส.
- ค่ากะ 300
- ค่าเช่าาบ้าน 4,000
- เบี้ยขยัน 600-700-800
- ค่าอาหารกลางวัน 45
- ค่าอาหารโอที 80
- โบนัสประจำปี 7.+++ เงินบวกเกือบ 80,000
- มีรถรับ-ส่งพนักงาน
- ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวจากสื่อกระแสหลักทุกสำนักในขณะนี้ (3 พ.ย. 68) ยังคงเป็นการ อ้างอิงข้อมูลจากโพสต์ของเพจ หนุ่มสาวโรงงานชุลบุรี
ในขณะนี้ ยังไม่มีประกาศยืนยันตัวเลขโบนัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการ จากเว็บไซต์ หรือ เพจทางการของ BMW Group Thailand และ โรงงาน BMW ระยอง
แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะกลุ่มรถหรู มักจะมีประวัติการจ่ายโบนัสในอัตราที่สูงเมื่อธุรกิจเติบโต แต่ตัวเลขและเงื่อนไขการจ่ายจริง อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่ง, อายุงาน หรือสัญญาจ้าง จึงควรติดตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากบริษัทหรือสหภาพแรงงาน เพื่อยืนยันข้อมูลที่แท้จริงต่อไป
