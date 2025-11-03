ข่าวดาราบันเทิง

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 15:55 น.
51

“แทน-กัปตัน” เผยได้เปิดประสบการณ์เล่นซีรีส์ BL ครั้งแรก แฮปปี้กระแสตอบรับดี สาววายกรี๊ด หลัง “เพียงนาวา” EP5 ออกอากาศ

พียงนาวา LOVER MERMAN ผลิตโดย บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โก ทู อินฟินิตี้ จำกัด นำแสดงโดย ฮาซันเฟโรส คาน แช่มช้อย และ ปูน-อัครภัทร์ สุทธิเธียรณรงค์ ออกอากาศทางช่อง 7HD ที่ตอนนี้เดินทางมาถึง EP5 กันแล้ว ซึ่งใน EP นี้ ทำหัวใจสาววาย หวั่นไหวคูณ 2 เพราะนอกจากจะได้เห็นความหวานของคู่พระเอก และนายเอกแล้ว ยังแอบลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของ 2 นักแสดงรุ่นใหม่ช่อง 7HD แทน-บุรันช์รัตน์ หอมบุตร ซึ่งมารับบท ภูธาร กับ กัปตัน-กันณทร ชะระภิญโญ ซึ่งรับบท วิญญู ที่มีใจให้กัน งานนี้บอกเลยความฟิน ทำเอาอินกันไปทั่วทุกพื้นที่

โดย แทน เผยว่า “สำหรับซีรีส์เพียงนาวา ฟีดแบ็กดีมากเลยครับ โดยเฉพาะกับแฟน ๆ ต่างชาติ มีทักเข้ามาหาเยอะมาก ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ซึ่งการมารับบท ภูธาร ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่มาเล่นซีรีส์ BL เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต่างไปจากการเล่นละครที่ผ่านมา ผมทำการบ้านเยอะ ความที่ผมเล่นกับกัปตัน ก็ทำให้ง่ายขึ้นในเรื่องของการทำงานนะครับ เพราะเรารู้จักกันอยู่แล้ว เรียกว่าเราคุยกันง่ายครับ ดังนั้นพอเราต้องมาเข้าฉากด้วยกันก็เลยทำให้เราไม่อาย ไม่เขินกันนะ เราแค่มาคุยกันว่าเราต้องการพาตัวละครไปถึงจุดไหน แล้วเราก็ช่วยกันพาภูธาร กับวิญญูไปให้ถึงจุดนั้น ซึ่งการแสดงความรักของเราในฉาก เราปล่อยให้ทุกอย่างออกไปตามความรู้สึก ซึ่งก่อนเราจะถ่ายทำมีการพูดคุยกันก่อนแล้วครับ ดังนั้นเราก็เลยสบายใจในการเล่น ผมมองว่าการได้มาเล่นซีรีส์ BL ทำให้ผมได้ประสบการณ์ด้านการแสดงเพิ่มขึ้นจริง ๆ เราสามารถนำมาปรับใช้ในการแสดงของเราต่อไปได้ ผมเป็นคนที่อยากลองอะไรใหม่ ๆ อยู่แล้ว การได้มาร่วมงานกับซีรีส์เพียงนาวา ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ ผมอยากขอบคุณแฟน ๆ ซีรีส์ BL ทุกคนนะครับ ที่ต้อนรับเราในฐานะนักแสดงน้องใหม่ของซีรีส์นี้อย่างอบอุ่นจริง ๆ ขอบคุณที่เปิดใจให้แทนนะครับ และอยากฝากให้รอติดตามผลงานอื่น ๆ ของแทนต่อไปด้วยนะครับ”

ด้าน กัปตัน เผยว่า “ผมขอขอบคุณแฟน ๆ ซีรีส์เพียงนาวาทุกคนนะครับ ขอบคุณที่ต้อนรับเราเข้าสู่โลกของ BL ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะนี่คือซีรีส์ BL เรื่องแรกของผม เป็นอีกศาสตร์การแสดงหนึ่งที่แปลกใหม่ สำหรับวิญญู ตัวละครนี้เป็นเลขาของภูธาร เราถูกเลี้ยง และเติบโตมาพร้อมกัน เราอาจจะไม่กล้าทำทุกอย่างตามหัวใจ เพราะวิญญูเจียมเนื้อเจียมตัว พูดน้อย ซึ่งการมารับบทนี้ และได้มาเล่นกับพี่แทน ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพราะว่าเรารู้จักกันมาก่อน แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความที่ในเพียงนาวา จะมีฉากแสดงความรัก ตอนแรกที่ถ่ายก็แอบเขินเหมือนกันครับ แล้วก็แอบมีหลุดขำด้วยนิดหนึ่ง เพราะความที่เราสนิทกัน แต่พอสักพักทุกอย่างก็คลายความตื่นเต้นไป เพราะเราทำการบ้าน เราเวิร์กชอปกันมาหนักมาก ๆ ตอนที่ถ่ายทำเราปล่อยทุกอย่างไปตามฟีลลิ่งเลยครับ ซึ่งพอได้เห็นกระแสตอบรับแบบนี้ก็หายเหนื่อย อย่างในอินสตาแกรมของผม ก็มีคนอินบ็อกเข้ามาบอกว่า เราเล่นได้ดูตัวเล็กตัวน้อยดี อ่านแล้วก็แอบเขิน แต่ก็ดีใจครับ ที่ทุกคนชอบ หลังจากนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนติดตาม เพียงนาวา ต่อไปนะครับ เพราะจะยิ่งสนุกขึ้นแน่นอน และฝากติดตามผลงานเรื่องอื่น ๆ ของผมด้วยนะครับ”

ติดตามชมซีรีส์ เพียงนาวา LOVER MERMAN ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ดูสดทางช่อง 7HD กด 35 และ BUGABOO.TV

แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube: Ch7HD

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

47 วินาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น เศรษฐกิจ

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

29 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

36 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ บันเทิง

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

37 นาที ที่แล้ว
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ ข่าว

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

41 นาที ที่แล้ว
แฟนนางงามจับตา &quot;นับดาว แสงดาว&quot; มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 หลังเพจทางการลบโพสต์ยินดี เปลี่ยนปกกลับเป็นปี 2025 เจ้าตัวล็อกไอจีส่วนตัว ยังไร้คำชี้แจง บันเทิง

ดราม่ามงกุฎ! กองมิสแกรนด์ราชบุรี ลบโพสต์ “นับดาว” มง 2026 เจ้าตัวล็อกไอจี

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา สั่งปิด 4 กาสิโนเครือ “จินเป่ย” ในสีหนุวิลล์ พบสงสัยเอี่ยวฉ้อโกง-สแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร ทั่วประเทศกว่า 10,000 ร่วมคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายไหมต้องรอด พ่อพลทหาร ข่าว

อัปเดตลูกพลทหาร ดูพ่อป่วยไตลำพัง ทภ.1 ช่วยปรับย้าย-สัสดีพาพบหมอตามนัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อฮ่องกงรายงาน จ้าวลู่ซือ ยุติสัญญากับค่ายเก่า ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 400 ล้านหยวน หลัง Hujing (เครือ Alibaba) เข้ารับช่วงต่อ เซ็นสัญญาใหม่ 5 ปี บันเทิง

จ้าวลู่ซือ ฉีกสัญญาต้นสังกัด ไม่จ่ายค่าปรับ 2 พันล้าน ย้ายซบ Alibaba 5 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน ข่าวอาชญากรรม

กองทัพอากาศ เตือนผู้ปกครองน้องๆ ทหารใหม่ ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อหน่วยงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์แม่ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน ข่าว

อุทาหรณ์ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร. ข่าว

พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 หยุด 5 วันรวด เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคารทั้งปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งแรก 3 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีแล้ว เช็ก 12 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แจ้งญาติผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพน้ำท่วมหนัก-เปิดระบบเยี่ยมออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล เศรษฐกิจ

ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เตือนพรรคการเมือง ใช้ชื่อประชาชนสวมสิทธิ์สมาชิก โทษหนักถึงคุก 3 ปี ข่าว

เตือน พรรคการเมือง ใช้ชื่อสวมสิทธิ์สมัครสมาชิก เจอโทษอาญา คุก 3 ปี เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งข้าวทุ่มครึ่งได้สี่ทุ่ม โมโหหิว กะให้ 1 ดาว พอเห็นไรเดอร์ตากฝนพร้อมลูกน้อยนั่งคุดคู้ที่วางเท้า เปลี่ยนจากโกรธเป็นสงสาร ข่าว

ลูกค้าสาว สั่งแกร็บ รอนาน 3 ชม. เตรียมวีน เปิดประตูเจอน้ำตาแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวย อริสรา อัปเดตอาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ข่าวดารา

อาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด ลั่น อยากทำงานแล้ว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมี เลขากกต สวมสิทธิพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

กกต. เร่งสอบหาต้นตอ ประชาชนถูกสวมสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉกำนันกร่าง ท้าผู้กอง “วัดดาว” หลังโดนจับขนแรงงานเมียนมา 37 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! แผ่นดินไหว ขนาด 6.5 เขย่าอัฟกานิสถาน ดับอย่างน้อย 5 ศพ เจ็บอีกหลายร้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว บันเทิง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 15:55 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button