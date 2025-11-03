“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

“แทน-กัปตัน” เผยได้เปิดประสบการณ์เล่นซีรีส์ BL ครั้งแรก แฮปปี้กระแสตอบรับดี สาววายกรี๊ด หลัง “เพียงนาวา” EP5 ออกอากาศ
เพียงนาวา LOVER MERMAN ผลิตโดย บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โก ทู อินฟินิตี้ จำกัด นำแสดงโดย ฮาซัน–เฟโรส คาน แช่มช้อย และ ปูน-อัครภัทร์ สุทธิเธียรณรงค์ ออกอากาศทางช่อง 7HD ที่ตอนนี้เดินทางมาถึง EP5 กันแล้ว ซึ่งใน EP นี้ ทำหัวใจสาววาย หวั่นไหวคูณ 2 เพราะนอกจากจะได้เห็นความหวานของคู่พระเอก และนายเอกแล้ว ยังแอบลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของ 2 นักแสดงรุ่นใหม่ช่อง 7HD แทน-บุรันช์รัตน์ หอมบุตร ซึ่งมารับบท ภูธาร กับ กัปตัน-กันณทร ชะระภิญโญ ซึ่งรับบท วิญญู ที่มีใจให้กัน งานนี้บอกเลยความฟิน ทำเอาอินกันไปทั่วทุกพื้นที่
โดย แทน เผยว่า “สำหรับซีรีส์เพียงนาวา ฟีดแบ็กดีมากเลยครับ โดยเฉพาะกับแฟน ๆ ต่างชาติ มีทักเข้ามาหาเยอะมาก ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ซึ่งการมารับบท ภูธาร ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่มาเล่นซีรีส์ BL เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต่างไปจากการเล่นละครที่ผ่านมา ผมทำการบ้านเยอะ ความที่ผมเล่นกับกัปตัน ก็ทำให้ง่ายขึ้นในเรื่องของการทำงานนะครับ เพราะเรารู้จักกันอยู่แล้ว เรียกว่าเราคุยกันง่ายครับ ดังนั้นพอเราต้องมาเข้าฉากด้วยกันก็เลยทำให้เราไม่อาย ไม่เขินกันนะ เราแค่มาคุยกันว่าเราต้องการพาตัวละครไปถึงจุดไหน แล้วเราก็ช่วยกันพาภูธาร กับวิญญูไปให้ถึงจุดนั้น ซึ่งการแสดงความรักของเราในฉาก เราปล่อยให้ทุกอย่างออกไปตามความรู้สึก ซึ่งก่อนเราจะถ่ายทำมีการพูดคุยกันก่อนแล้วครับ ดังนั้นเราก็เลยสบายใจในการเล่น ผมมองว่าการได้มาเล่นซีรีส์ BL ทำให้ผมได้ประสบการณ์ด้านการแสดงเพิ่มขึ้นจริง ๆ เราสามารถนำมาปรับใช้ในการแสดงของเราต่อไปได้ ผมเป็นคนที่อยากลองอะไรใหม่ ๆ อยู่แล้ว การได้มาร่วมงานกับซีรีส์เพียงนาวา ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ ผมอยากขอบคุณแฟน ๆ ซีรีส์ BL ทุกคนนะครับ ที่ต้อนรับเราในฐานะนักแสดงน้องใหม่ของซีรีส์นี้อย่างอบอุ่นจริง ๆ ขอบคุณที่เปิดใจให้แทนนะครับ และอยากฝากให้รอติดตามผลงานอื่น ๆ ของแทนต่อไปด้วยนะครับ”
ด้าน กัปตัน เผยว่า “ผมขอขอบคุณแฟน ๆ ซีรีส์เพียงนาวาทุกคนนะครับ ขอบคุณที่ต้อนรับเราเข้าสู่โลกของ BL ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะนี่คือซีรีส์ BL เรื่องแรกของผม เป็นอีกศาสตร์การแสดงหนึ่งที่แปลกใหม่ สำหรับวิญญู ตัวละครนี้เป็นเลขาของภูธาร เราถูกเลี้ยง และเติบโตมาพร้อมกัน เราอาจจะไม่กล้าทำทุกอย่างตามหัวใจ เพราะวิญญูเจียมเนื้อเจียมตัว พูดน้อย ซึ่งการมารับบทนี้ และได้มาเล่นกับพี่แทน ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพราะว่าเรารู้จักกันมาก่อน แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความที่ในเพียงนาวา จะมีฉากแสดงความรัก ตอนแรกที่ถ่ายก็แอบเขินเหมือนกันครับ แล้วก็แอบมีหลุดขำด้วยนิดหนึ่ง เพราะความที่เราสนิทกัน แต่พอสักพักทุกอย่างก็คลายความตื่นเต้นไป เพราะเราทำการบ้าน เราเวิร์กชอปกันมาหนักมาก ๆ ตอนที่ถ่ายทำเราปล่อยทุกอย่างไปตามฟีลลิ่งเลยครับ ซึ่งพอได้เห็นกระแสตอบรับแบบนี้ก็หายเหนื่อย อย่างในอินสตาแกรมของผม ก็มีคนอินบ็อกเข้ามาบอกว่า เราเล่นได้ดูตัวเล็กตัวน้อยดี อ่านแล้วก็แอบเขิน แต่ก็ดีใจครับ ที่ทุกคนชอบ หลังจากนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนติดตาม เพียงนาวา ต่อไปนะครับ เพราะจะยิ่งสนุกขึ้นแน่นอน และฝากติดตามผลงานเรื่องอื่น ๆ ของผมด้วยนะครับ”
ติดตามชมซีรีส์ เพียงนาวา LOVER MERMAN ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ดูสดทางช่อง 7HD กด 35 และ BUGABOO.TV
แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube: Ch7HD
ติดตาม The Thaiger บน Google News: