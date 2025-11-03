ข่าวอาชญากรรม

กองทัพอากาศ เตือนผู้ปกครองน้องๆ ทหารใหม่ ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อหน่วยงาน

เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 14:39 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 14:39 น.
58
กองทัพอากาศ ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน
แฟ้มภาพ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ ห่วงประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ โร่ประชาสัมพันธ์พ่อแม่ผู้ปกครองบรรดาน้องทหารใหม่ ประจำปี 68 ผลัดที่ 2 ย้ำมาตรฐานฝึกทหารใหม่ ปลอดภัย-มีวินัย ยึดมั่นภายใต้หลัก “วินัย-ความรู้-ความรับผิดชอบ ความเป็นพี่น้องในครอบครัวทัพฟ้า”

วันที่ 3 พ.ย.2568 กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านบัญชีเฟซบุ๊กโดยระบุว่า “ถ้าไม่ถูกต้อง เราไม่ทำ – ถ้าไม่โปร่งใส เราไม่ยอมรับ กองทัพอากาศยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลและฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน วินัย และความสุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนใดๆ จากผู้ปกครองหรือทหารใหม่เด็ดขาด เพราะความเชื่อมั่นของประชาชน คือ สิ่งที่เราปกป้องไม่ต่างจากการปกป้องน่านฟ้า เราพร้อมให้ตรวจสอบทุกกระบวนการและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เราจะไม่ทรยศความไว้ใจที่ประชาชนมีให้กับเรา”

กองทัพอากาศเตือนผู้ปกครอง
แฟ้มภาพ

สำหรับกองทัพอากาศจัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2568 ผลัดที่ 2 เข้ากองประจำการ ไปเมื่อ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้หลัก “วินัย ความรู้ ความรับผิดชอบ และความเป็นพี่น้องในครอบครัวกองทัพอากาศ” โดยพลอากาศโท ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีรับทหารใหม่ รุ่นปี 2568 ผลัดที่ 2 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ทหารใหม่และญาติ ให้มีความมั่นใจว่ากองทัพอากาศจะดูแลคุณภาพชีวิตของทหารใหม่เหมือนน้องคนเล็กในครอบครัว ณ อาคารรณนภากาศ อุทยานการบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง กทม.

สำหรับทหารกองประจำการในส่วนกองทัพอากาศ รุ่นปี 2568 ผลัดที่ 2 มีจำนวนทหารใหม่ทั้งสิ้น 3,193 คน แบ่งเป็นหน่วยปกครองทหารที่ตั้งดอนเมือง จำนวน 1,264 คน หน่วยปกครองทหารกองบิน โรงเรียนการบิน และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน 1,929 คน

ขณะเดียวกันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้เยี่ยมชมจุดต่างๆ ได้แก่ จุดตรวจสอบยอดทหารใหม่ จุดคัดกรองโรค จุดรับประทานอาหารของทหารใหม่ จุดแบ่งทหารใหม่ และจุดพักคอยหน่วยปกครอง

สำหรับการดูแลทหารใหม่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยดูแลทหารกองประจำการอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานการฝึกของกองทัพอากาศ โดยให้ยึดมั่นในระเบียบวินัย คำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร พร้อมกำชับอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือทำร้ายร่างกายระหว่างการฝึก หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และระบบการฝึก เพื่อให้การรับทหารใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ทหารใหม่ทุกนายได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในกองทัพ รวมถึงการจัดตั้งช่องทางสื่อสารกับญาติของทหารใหม่ เพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ เช่น การส่งเสริมการศึกษาต่อ การแนะแนวและอบรมวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ ตลอดจนการส่งเสริมให้สมัครเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการทุกนายด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ทหารใหม่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และเติบโตอย่างภาคภูมิใจ ภายใต้หลัก “วินัย ความรู้ ความรับผิดชอบ และความเป็นพี่น้องในครอบครัวกองทัพอากาศ”

ทหารใหม่ กองทัพอากาศ
ภาพ @กองทัพอากาศ
พลอากาศโท ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
ภาพ @กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศเยี่ยมทหารใหม่
ภาพ @กองทัพอากาศ
พลอากาศโท ขจรฤทธิ์
ภาพ @RTAFpage
จากพลเรือนสู่พลทหาร 2568
ภาพ @RTAFpage
ข่าวกองทัพอากาศ 3 พฤศจิกายน 2568
ภาพ @RTAFpage
ท่านคือกำลังรบของชาติ คือประวัติศาสตร์การป้องกันประเทศจากสถานการณ์จริง
ภาพ @RTAFpage

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

