กองทัพอากาศ เตือนผู้ปกครองน้องๆ ทหารใหม่ ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อหน่วยงาน
กองทัพอากาศ ห่วงประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ โร่ประชาสัมพันธ์พ่อแม่ผู้ปกครองบรรดาน้องทหารใหม่ ประจำปี 68 ผลัดที่ 2 ย้ำมาตรฐานฝึกทหารใหม่ ปลอดภัย-มีวินัย ยึดมั่นภายใต้หลัก “วินัย-ความรู้-ความรับผิดชอบ ความเป็นพี่น้องในครอบครัวทัพฟ้า”
วันที่ 3 พ.ย.2568 กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านบัญชีเฟซบุ๊กโดยระบุว่า “ถ้าไม่ถูกต้อง เราไม่ทำ – ถ้าไม่โปร่งใส เราไม่ยอมรับ กองทัพอากาศยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลและฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน วินัย และความสุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนใดๆ จากผู้ปกครองหรือทหารใหม่เด็ดขาด เพราะความเชื่อมั่นของประชาชน คือ สิ่งที่เราปกป้องไม่ต่างจากการปกป้องน่านฟ้า เราพร้อมให้ตรวจสอบทุกกระบวนการและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เราจะไม่ทรยศความไว้ใจที่ประชาชนมีให้กับเรา”
สำหรับกองทัพอากาศจัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2568 ผลัดที่ 2 เข้ากองประจำการ ไปเมื่อ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้หลัก “วินัย ความรู้ ความรับผิดชอบ และความเป็นพี่น้องในครอบครัวกองทัพอากาศ” โดยพลอากาศโท ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีรับทหารใหม่ รุ่นปี 2568 ผลัดที่ 2 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ทหารใหม่และญาติ ให้มีความมั่นใจว่ากองทัพอากาศจะดูแลคุณภาพชีวิตของทหารใหม่เหมือนน้องคนเล็กในครอบครัว ณ อาคารรณนภากาศ อุทยานการบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง กทม.
สำหรับทหารกองประจำการในส่วนกองทัพอากาศ รุ่นปี 2568 ผลัดที่ 2 มีจำนวนทหารใหม่ทั้งสิ้น 3,193 คน แบ่งเป็นหน่วยปกครองทหารที่ตั้งดอนเมือง จำนวน 1,264 คน หน่วยปกครองทหารกองบิน โรงเรียนการบิน และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน 1,929 คน
ขณะเดียวกันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้เยี่ยมชมจุดต่างๆ ได้แก่ จุดตรวจสอบยอดทหารใหม่ จุดคัดกรองโรค จุดรับประทานอาหารของทหารใหม่ จุดแบ่งทหารใหม่ และจุดพักคอยหน่วยปกครอง
สำหรับการดูแลทหารใหม่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยดูแลทหารกองประจำการอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานการฝึกของกองทัพอากาศ โดยให้ยึดมั่นในระเบียบวินัย คำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร พร้อมกำชับอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือทำร้ายร่างกายระหว่างการฝึก หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และระบบการฝึก เพื่อให้การรับทหารใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ทหารใหม่ทุกนายได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในกองทัพ รวมถึงการจัดตั้งช่องทางสื่อสารกับญาติของทหารใหม่ เพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ เช่น การส่งเสริมการศึกษาต่อ การแนะแนวและอบรมวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ ตลอดจนการส่งเสริมให้สมัครเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการทุกนายด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ทหารใหม่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และเติบโตอย่างภาคภูมิใจ ภายใต้หลัก “วินัย ความรู้ ความรับผิดชอบ และความเป็นพี่น้องในครอบครัวกองทัพอากาศ”
อ่านข่าววันนี้่ (3 พ.ย.) เปิดโลกมุมมองใหม่ ดราม่าจัดหนักเสิร์ฟพร้อมการเมืองเด่นประเด็นร้อน ! สุดๆ ที่นี่
- กองทัพบก ยันไม่ขาดแคลน แต่ไม่ปฏิเสธความมีน้ำใจของคนไทย
- กองทัพบก ยืนยัน กัน จอมพลัง สนับสนุนแผ่นเกราะ ให้ ตชด.-ทหารพรานจริง
- ครม. อนุมัติ 1.95 หมื่นล้าน กองทัพอากาศซื้อกริพเพนอีก 4 เครื่อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: