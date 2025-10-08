ข่าว

ไรเดอร์โอด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย เรียกเงิน 16000 โซเชียลถกสนั่นใครประมาท?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 10:31 น.
72
ไรเดอร์ทำรองเท้าลูกค้า 16,000 เป็นรอย ถูกเรียกจ่ายเต็มราคา

ไรเดอร์ลื่นแอ่งน้ำหน้าคอนโด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย ถูกเรียกค่าเสียหาย 16,000 บาท โซเชียลเดือด ชี้ ควรจ่ายแค่ค่าซ่อม-ลูกค้าประมาทที่ใส่ของแพงลุยฝน

โลกออนไลน์ถกสนั่น กรณีของไรเดอร์หนุ่มคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์ขอความเป็นธรรม หลังจากประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย ทำให้ลูกค้าได้รับบาดเจ็บและรองเท้าแบรนด์เนมเสียหาย จากนั้นถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มราคา 16,000 บาท ทั้งที่ค่าซ่อมเพียง 1,600 บาทเท่านั้น แต่ลูกค้าต้องการให้ชดใช้ราคาเต็มเพื่อไปซื้อของใหม่

“รับลูกจากไอดีโอ พอดีเกิดอุบัติเหตุหน้าคอนโดมีแอ่งน้ำทําให้เกิดอุบัติเหตุลื่นแต่ไม่ล้ม ลูกค้าได้รับบาดเจ็บ ผมถามลูกค้าเจ็บไหมไปหาหมอไหม เขาบอกผมกดยกเลิกงาน ผมก็กดยกเลิกแล้วเดินขึ้นคอนโด ยังไม่เคลียร์อะไร (คิดในเขาคงไม่เอาเรื่อง) ผมก็เปิดรับงานต่อ 2-3 งานสักพัก cc โทรให้ไป สน. พญาไท แจ้งความเรียกค่าเสียหายรองเท้ามูลค่า 16,000 บาท ถ้าซ่อมเสียประมาณ 1,600 บาท แต่ผู้เสียหายให้ชดใช้ราคาเต็มเพื่อไปซื้อของใหม่ แต่ผมรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเหตุการณ์มันเป็นอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิด แต่ผู้เสียหายลงบันทึกให้ผมชดใช้ ซึ่งผมไม่มีเงินสด ขอผ่อนได้ไหม 8 งวด งวดละ 2,000 บาทจ่ายไปแล้ว 2,000 บาท ที่สน. แต่ผมไม่อยากเสีย มันมากเกิน ผมควรจ่ายค่าเสียหายต่อหรือต้องทําอย่างไง”

ไรเดอร์ทำรองเท้าลูกค้า 16,000 บาทเสียหาย ถูกเรียกจ่ายราคาเต็ม
ภาพจาก : X

หลังจากไรเดอร์หนุ่มโพสต์ข้อความไปได้ไม่นาน ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ บางส่วนเห็นใจไรเดอร์เพราะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น อีกส่วนมองว่า หากเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยไรเดอร์ควรรับผิดชอบแค่ค่าซ่อมตามจริง (1,600 บาท) ไม่ใช่ราคาเต็มของสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

อีกทั้งมีการตั้งคำถามถึงการเลือกรองเท้าราคาแพงมาใส่ในวันที่ฝนตกและใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ “ถ้ารับความเสียหายไม่ได้ ไม่น่าเอามาใส่นะคะ”

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความเห็นว่า หากเรื่องนี้เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้มาจากความประมาทเลินเล่อของไรเดอร์จริง ๆ อาจไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายเลยด้วยซ้ำ

“โห ใส่รองเท้าสองหมื่นนั่งมอไซต์เหรอเนี่ย เป็นนี่ใส่รองเท้าถูกถึงที่ค่อยเปลี่ยนเป็นของแพง ไม่ก็นั่งแท็กซี่แล้ว”

“ถ้าจะนั่งมอไซต์ในช่วงหน้าฝน ควรจะรับความเสี่ยงให้ได้น่ะ รองเท้าคือซื้อมาใช้ ถ้าเสียอย่างมากก็ลองส่งเข้า spa รองเท้าดูก่อนว่าซ่อมได้มั้ย ส่วนตัวเคยเจอญาติทำ jimmy choo ของเราพังแบบเค้าไม่ตั้งใจอ่ะ มันเป็นอุบัติเหตุ เรายังไม่มานั่งเก็บค่าเสียหายเค้าเลย รองเท้าใช้ยังไงก็ต้องมีรอย”

“หน้าฝนเราไม่กล้าใส่รองเท้าแพงๆ ด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุสุดวิสัยอะไรต่าง ๆ เราต้องป้องกันด้วยตัวเองก่อน มันเป็นความรับผิดชอบขั้นแรก ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุบัติเหตุอ่ะ ฝนตก น้ำท่วม ถ้าจะบอกแกรปประมาท ลูกค้าก็ประมาทเหมือนกันป่ะ ก็พอจะรู้ว่าถ้าใส่รองเท้าแพงช่วงหน้าฝนมันมีความเสี่ยง ?”

“สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว มูลค่าของมันต้องเสื่อมราคาลง เรียกร้องให้ชดเชยเท่าราคาของใหม่ไม่ได้ เทียบกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันรถ กรณียางรถเสียหายใช้ไม่ได้จะเคลมประกันเส้นใหม่ประกันจะจ่ายให้แค่ครึ่งเดียวของราคายางเพราะยางมีการใช้งานไปแล้ว กรณีนี้ถ้าจะจ่ายเต็มที่ก็แค่ครึ่งราคา”

ชาวเน็ตถกสนั่นไรเดอร์จ่ายค่ารองเท้าลูกค้า
ภาพจาก : X

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

CEO บริษัทดังขอโทษ ฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” อัด “เพื่อไทย” ยกเครื่องไม่ขึ้น เย้ยตัวเลขเป้า สส.เป็นเรื่องตลก เกินจริง

9 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบ สีหศักดิ์ ย้ำเป็นกลาง ไม่ได้หาอาวุธให้เขมร

18 นาที ที่แล้ว
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

21 นาที ที่แล้ว
เจนิส เจณิสตา ใส่เดรสชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์สวยสับ ข่าวดารา

เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมรับร่าง “เชฟไทย” กลับจากกัมพูชาวันนี้ พบมีหมายจับติดตัว 2 คดี

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองวัยรุ่นสาวมะกัน ดับสลด ทำคอนเทนต์ขึ้นไปบนหลังคารถไฟขณะกำลังวิ่ง

42 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ทำรองเท้าลูกค้า 16,000 เป็นรอย ถูกเรียกจ่ายเต็มราคา ข่าว

ไรเดอร์โอด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย เรียกเงิน 16000 โซเชียลถกสนั่นใครประมาท?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เด็กชายวัย 12 ขวบเล่น ‘ประทัดลูกบอล’ ระเบิดคามือ นิ้วขาด 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่พบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2567 ตรงกับวันคล้ายวันสรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ไลฟ์สไตล์

ประวัติ วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายอานนท์ ภูมิใจในตัวลูก ยังรอคอยความหวังที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา รู้ประวัติยิ่งเศร้า ล่องทำงานรอบโลก ข่าว

รู้ประวัติยิ่งเศร้า เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา ล่องทำงานรอบโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใครอีก? เจ้าของ รร. แฉ ‘พระเอกหุ่นล่ำ’ ช่องหลายสี บุกใช้ฟิตเนสฟรี อ้างเคยมาพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนกำหนดการ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2568 ก.พ. ภาค ก. สำหรับรอบ Paper &amp; Pencil พร้อมช่องทางตรวจผลและพิมพ์หนังสือรับรองผ่านเว็บ-แอป JOB OCSC ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 ภาค ก. 9 ต.ค. เช็กผลแต่ละศูนย์สอบที่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ไม่ได้ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ได้ไหมเพราะอะไร? กางกฎดูกันชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน &quot;ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท&quot; เป็นข่าวปลอม เศรษฐกิจ

คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน “ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” เป็นข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ว่าที่นายกเล็กเยอรมัน ถูกแทงหน้าบ้าน บาดเจ็บสาหัส ยังไม่พ้นขีดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คู่รักจัดหนักในห้องน้ำคนพิการ ไม่รู้ประตูใส คนข้างนอกเห็นหมด คนดูล้านวิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า พบซากเสือโคร่ง “สรณ์สืบ” ขาติดแร้วดักสัตว์นอนตายในป่าห้วยขาแข้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก เทคโนโลยี

วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ หญิงออสเตรีย 2 รายถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิด เจอกันครั้งแรกในวัย 35 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต ข่าว

เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทยสภา ลุยฟัน “หมอปักตะกร้า” พักใช้ใบอนุญาตทันที หลังเรื่องร้องเรียนพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 10:31 น.
72
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CEO บริษัทดังขอโทษ ฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
เจนิส เจณิสตา ใส่เดรสชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์สวยสับ

เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
Back to top button