ไรเดอร์โอด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย เรียกเงิน 16000 โซเชียลถกสนั่นใครประมาท?
ไรเดอร์ลื่นแอ่งน้ำหน้าคอนโด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย ถูกเรียกค่าเสียหาย 16,000 บาท โซเชียลเดือด ชี้ ควรจ่ายแค่ค่าซ่อม-ลูกค้าประมาทที่ใส่ของแพงลุยฝน
โลกออนไลน์ถกสนั่น กรณีของไรเดอร์หนุ่มคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์ขอความเป็นธรรม หลังจากประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย ทำให้ลูกค้าได้รับบาดเจ็บและรองเท้าแบรนด์เนมเสียหาย จากนั้นถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มราคา 16,000 บาท ทั้งที่ค่าซ่อมเพียง 1,600 บาทเท่านั้น แต่ลูกค้าต้องการให้ชดใช้ราคาเต็มเพื่อไปซื้อของใหม่
“รับลูกจากไอดีโอ พอดีเกิดอุบัติเหตุหน้าคอนโดมีแอ่งน้ำทําให้เกิดอุบัติเหตุลื่นแต่ไม่ล้ม ลูกค้าได้รับบาดเจ็บ ผมถามลูกค้าเจ็บไหมไปหาหมอไหม เขาบอกผมกดยกเลิกงาน ผมก็กดยกเลิกแล้วเดินขึ้นคอนโด ยังไม่เคลียร์อะไร (คิดในเขาคงไม่เอาเรื่อง) ผมก็เปิดรับงานต่อ 2-3 งานสักพัก cc โทรให้ไป สน. พญาไท แจ้งความเรียกค่าเสียหายรองเท้ามูลค่า 16,000 บาท ถ้าซ่อมเสียประมาณ 1,600 บาท แต่ผู้เสียหายให้ชดใช้ราคาเต็มเพื่อไปซื้อของใหม่ แต่ผมรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเหตุการณ์มันเป็นอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิด แต่ผู้เสียหายลงบันทึกให้ผมชดใช้ ซึ่งผมไม่มีเงินสด ขอผ่อนได้ไหม 8 งวด งวดละ 2,000 บาทจ่ายไปแล้ว 2,000 บาท ที่สน. แต่ผมไม่อยากเสีย มันมากเกิน ผมควรจ่ายค่าเสียหายต่อหรือต้องทําอย่างไง”
หลังจากไรเดอร์หนุ่มโพสต์ข้อความไปได้ไม่นาน ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ บางส่วนเห็นใจไรเดอร์เพราะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น อีกส่วนมองว่า หากเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยไรเดอร์ควรรับผิดชอบแค่ค่าซ่อมตามจริง (1,600 บาท) ไม่ใช่ราคาเต็มของสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
อีกทั้งมีการตั้งคำถามถึงการเลือกรองเท้าราคาแพงมาใส่ในวันที่ฝนตกและใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ “ถ้ารับความเสียหายไม่ได้ ไม่น่าเอามาใส่นะคะ”
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความเห็นว่า หากเรื่องนี้เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้มาจากความประมาทเลินเล่อของไรเดอร์จริง ๆ อาจไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายเลยด้วยซ้ำ
“โห ใส่รองเท้าสองหมื่นนั่งมอไซต์เหรอเนี่ย เป็นนี่ใส่รองเท้าถูกถึงที่ค่อยเปลี่ยนเป็นของแพง ไม่ก็นั่งแท็กซี่แล้ว”
“ถ้าจะนั่งมอไซต์ในช่วงหน้าฝน ควรจะรับความเสี่ยงให้ได้น่ะ รองเท้าคือซื้อมาใช้ ถ้าเสียอย่างมากก็ลองส่งเข้า spa รองเท้าดูก่อนว่าซ่อมได้มั้ย ส่วนตัวเคยเจอญาติทำ jimmy choo ของเราพังแบบเค้าไม่ตั้งใจอ่ะ มันเป็นอุบัติเหตุ เรายังไม่มานั่งเก็บค่าเสียหายเค้าเลย รองเท้าใช้ยังไงก็ต้องมีรอย”
“หน้าฝนเราไม่กล้าใส่รองเท้าแพงๆ ด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุสุดวิสัยอะไรต่าง ๆ เราต้องป้องกันด้วยตัวเองก่อน มันเป็นความรับผิดชอบขั้นแรก ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุบัติเหตุอ่ะ ฝนตก น้ำท่วม ถ้าจะบอกแกรปประมาท ลูกค้าก็ประมาทเหมือนกันป่ะ ก็พอจะรู้ว่าถ้าใส่รองเท้าแพงช่วงหน้าฝนมันมีความเสี่ยง ?”
“สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว มูลค่าของมันต้องเสื่อมราคาลง เรียกร้องให้ชดเชยเท่าราคาของใหม่ไม่ได้ เทียบกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันรถ กรณียางรถเสียหายใช้ไม่ได้จะเคลมประกันเส้นใหม่ประกันจะจ่ายให้แค่ครึ่งเดียวของราคายางเพราะยางมีการใช้งานไปแล้ว กรณีนี้ถ้าจะจ่ายเต็มที่ก็แค่ครึ่งราคา”
