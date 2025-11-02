สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama Addict ร้อนวิชาโร่เคลียร์เฟกนิวส์หลังโซเชียลแชร์กันฉ่ำ ประเด็นผู้สูงอายุไปเจอหมอเตือนตามตำราโบราณ อย่าออกกำลังกายด้วยการเดินขึ้นบันได
จากกรณีโลกโซเชียลแห่แชร์บทความไวรัลตามแบบฉบับไม่รู้ที่มาที่ไปโดยประเด็นคือมีผู้ใช้บัญชีออนไลน์ท่านหนึ่งทำทีหวังดีด้วยการออกมาแนะนำหลังจากตนเองไปตรวจร่ากายประจำปี แล้วอาศัยปราถนาดีเยี่ยมกระจายข้อมูลโดยอ้างนู่นนี่นั่น แต่ที่สำคัญใจความอยู่ตรงคำอ้างว่า หมอแนะนำว่าผุ้สูงอายุอย่าออกกำลังกาย เช่น วิธีเดินขึ้นบันไดเป็นอันขาด !
ด้วยเหตุนี้ล่าสุด นพ.วิทวัส ศิริประชัย อดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่ และเป็นที่รู้จักในนามแอดมินเพจ “จ่าพิชิต ขจัดพาลชน” เจ้าของเพจ Drama Addict ถือโอกาสหักล้าง ข่าวปลอมที่กระหน่ำแชร์ข้อมูลผิดๆ และส่งเดชกันเอิกเกริกบนโลกออนไลน์ในนาทีนี้ โดยระบุว่า “มายาคติด้านสุขภาพอันนึงของคนไทยคือ พอคนแก่ตัวแล้ว ห้ามเดินขึ้นลงบันไดนะ ห้ามเดินชันนะ ห้ามนั่งยองนะ เด๋วเข่าพัง”
“คนเฒ่าคนแก่ที่หลงเชื่อ ก็ไม่กล้าทำพวกนั้น แล้วพาลกลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลย นั่งๆนอนๆไปวันๆ สุดท้ายกระดูกผุ เข่าพัง เพราะนั่งๆนอนๆไม่ออกกำลังกาย ส่วนคนที่ไม่เชื่อ และทำหมด ทั้งขึ้นลงบันได เดินชัน-นั่งยอง เหลือเชื่อกลับกระดูกแข็งแรง ข้อต่อดีไม่เสื่อม ไม่ผุซะงั้น”
“บางคนก็จะบอกว่า แต่สมัยก่อนหมอเขาแนะนำแบบนั้นนี่นา คืองี้ ความรู้ทางการแพทย์มันพัฒนาไปทุกวัน สมัยก่อนหมอแนะนำแบบนึง ผ่านไปสี่ห้าปี อ้าว งานวิจัยบอกว่า ที่หมอเคยเชื่อเคยแนะนำไปแม่งผิดหมดเลยนี่หว่า แล้วเปลี่ยนคำแนะนำจากหน้ามือเป็นหลังตีนก็มี”
เรื่องที่ว่ามานี่ก็ใช่เลยครับ เพราะไอ้ที่หมอสมัยก่อน ห้ามคนไข้ขึ้นลงบันได ห้ามนั่งยอง ห้ามเดินชัน ปัจจุบันนี้ ท่าเหล่านั้น คือท่าออกกำลังกายชั้นเลิศ ที่ช่วยให้กระดูก กล้ามเนื้อ และสุขภาพของผู้สูงอายุแข็งแรง ฟิตเปรี๊ยะ เอาง่ายๆ ปกติพวกข้อเข่าเนี่ย มันจะมีกระดูกอ่อนตรงข้อต่อ แล้วในข้อต่อก็จะมีน้ำในข้อซึ่งน้ำที่ว่านี้ทำหน้าที่ส่งสารอาหารไปเลี้ยงกระดูกอ่อน และงานวิจัยปัจจุบันพบว่า หากมีการออกกำลังที่มีการใช้แรงอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้มีการส่งสารอาหารไปเลี้ยงกระดูกอ่อนได้ดีขึ้น ทำให้กระดูกอ่อนแข็งแรง
ส่วนคนที่ไม่ออกกำลังกาย นั่งๆนอนๆ ก็จะไม่มีกลไกตรงนี้ ทำให้กระดูกอ่อนอ่อนแอ และสูญสลายไป เข่าก็เสื่อมกระดูกก็ผุ ส่วนคนที่ยังออกกำลังกายท่าพวก สควอท อะไรพวกนั้น หรือเดินชัน เดินขึ้นเขา อย่างสม่ำเสมอ พวกนี้ข้อต่อก็จะแข็งแรงครับ พวกนี้แม้จะสูงวัยแล้ว ก็ยังเดินยังวิ่งยังออกกำลังกายได้
ส่วนคนที่เชื่อว่าอายุมากแล้วห้ามทำนู่นนี่ ปัจจุบันนอนติดเตียงกันหมดแล้ว (แต่อย่าหักโหม ทำมากไปจนบาดเจ็บ ข้อต่อก็พังได้เช่นกัน) ดังนั้นแนะนำง่ายๆ ถ้าพ่อแม่พี่น้องเจอข้อความที่คนส่งต่อกันมา แล้วจั่วหัวว่า คนแก่ไม่ควรนั่งยอง-ขึ้นบันได ให้รู้เลยว่า นั่นคือข้อความที่น่าจะอิงจากความรู้เมื่อ 20-30 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบัน เป็นเรื่องล้าสมัยไปหมดแล้ว
อนึ่ง ความเหมาะสมในการออกกำลังกายทุกคนแตกต่างกัน ปู่ย่าตายายบางบ้าน อาจจะเล่นแบบในภาพไหว บางบ้าน เอาแค่ บอดี้เวท (Body Weight) หรือยางยืดเบาๆก็พอแล้ว หรือถ้ากลัวตกบันได ก็สามารถใช้แท่นสเต็ป (Step) ออกกำลังกายได้ โดยได้ผลเหมือนกันและควรปรึกษาแพทย์และกายภาพบำบัดกับเทรนเนอร์ เพื่อหารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมของแต่ละคน แต่ไม่ว่าจะออกหนัก-ออกเบา ที่สำคัญ คือ ต้องออกกำลังกาย
