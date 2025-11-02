ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 10:32 น.
50
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา
แฟ้มภาพ

หัวอกแม่เล่านาทีพลเมืองดีช่วย CRR หนูน้อย 4 ขวบ ปั๊มแรงเพราะหวังช่วยกระตุกลมหายใจกลับมาก่อนเคราะห์ยังดี รอดปาฏิหาริย์

เจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากนาทีชีวิตนั้นถ้าเด็กเสียคงเป็นประเด็นสังคม ! สารภาพไม่มีทางเลือกต้องลองก่อน “ผมไม่มีทางเลือก” จบประโยคนี้พลเมืองดีคราบฮีโร่ยอมรับกับสื่อช่องดังปัจจุบันตนเองยังไม่กล้าแม้แต่จะอ่านคอมเมนต์ หลังวีรกรรมรุดช่วยเด็กน้อย 4 ขวบประสบอุบัติเหตุจมน้ำไม่คาดฝัน

อ้างอิงข้อมูลจากเรื่องเล่าเช้านี้ (2 พ.ย.68) ซึ่งได้ส่งทีมงานจี้ไมค์เปิดใจ นายศุภกร ชุดรักษาความปอลดภัยหมู่บ้านหล่นสัมภาษณ์ตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุ พื้นที่บ้านท่ามะนาว ต.ตลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เล่าว่าตอนที่ไปถึงสภาพของหนูน้อยสี่ขวบที่จมน้ำ “นิ่งไม่ได้สติ” จึงตัดสินใจลองทำซีพีอาร์ช่วยชีวิตโดยการปั๊มหัวใจสักระยะหนึ่ง

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกล่าวต่อว่า ช่วงที่เริ่มปั๊มหัวใจไปสักพักตนสังเกตที่มือของเด็ก 2 ข้างค่อนข้างเกร็ง ตอนนั้นแจ้งชาวบ้านช่วยกันคลายมือเด็กออก จากนั้นดูที่บริเวณปากของน้อง เห็นว่ากัดกรามแน่น ตนจึงเอามือง้างออก ! เพื่อให้มีช่องลมแล้วก็เป่าลมเข้าสุดแรง !

“ผมบอกเลยว่าผมไม่มีทางเลือก ผมมีทางเดียวบอกเลยว่าต้องลองก่อนว่า ผมจะเอาน้องคืนได้ไหม ถามว่าผมทำถูกวิธีไหม ? มันอาจไม่ถูกวิธี 100% แต่ผมคิดก่อนทำอยู่แล้ว ถ้าเด็กเสียคิดว่ายังไงผมคงเป็นประเด็นสังคม ทำไม่ถูกทำไมเป็น ทำให้เด็กตาย”

ด้าน นางบี (นามสมมติ) แม่เด็ก 4 ขวบ เล่ากับนักข่าวจังหวะที่เธอไปเห็นลูกคือสภาพนิ่งอยู่ในน้ำแล้ว คิดว่าลูกคงไปแล้วรีบลงไปช่วยลูกคิดว่าช่วยลูกไม่ทัน ถ้าไม่ได้เขาใจแตกเลย ไม่อยากทำอะไรเลย

อ่านข่าวทั่วไปประจำวันที่ 2 พ.ย.2568 และประเด็นน่าสนใจในรอบสัปดาห์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

15 วินาที ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษระทึก! ผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เจ็บหลายราย จับคนร้ายได้แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ขอโทษสื่อสารผิดพลาด ลั่นไม่มีทางไทยจะเสียดินแดน-อธิปไตย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันไม่ขาดแคลน แต่ไม่ปฏิเสธความมีน้ำใจของคนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เครโมเนเซ่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เส้นทางรัก 20 ปี ธัญญ่า-เป็ก สัณชัย เกือบหย่ากัน แต่ตัดไม่ขาดเพราะเหตุผลนี้?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป็ก สัณชัย เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่แม่ค้าไส้กรอก บันเทิง

เจนนี่ จบดราม่า ยกหูเคลียร์แม่ค้าไส้กรอก ปมจ้างไลฟ์ยอดไม่ปัง-ร้องไห้ฉ่ำ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! &#039;หมอประเสริฐ&#039; ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี ข่าว

ใจหาย! ‘หมอประเสริฐ’ ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เห็นด้วยไหม? เกษียณอายุราชการ 70 ปี แต่ใช้ฐานเงินเดือน 60 ปีคำนวณบำนาญ หวั่นแบกไม่ไหว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน ข่าว

เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขท้าย 87 อ เบียร์ ข่าว

เพจสรยุทธลงโพสต์เลขท้าย 2 ตัว 87 สั้นๆ แต่คนแห่คอมเมนต์สนั่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประติมากรรมดอกไม้ดำยี่เป็งเชียงใหม่ ข่าว

จบดราม่าดอกไม้ดำ หันรุมสาปงานแก้ “ขอบทางขาว-ดำ” เทศบาลนครเชียงใหม่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 10:32 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button