“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด
หัวอกแม่เล่านาทีพลเมืองดีช่วย CRR หนูน้อย 4 ขวบ ปั๊มแรงเพราะหวังช่วยกระตุกลมหายใจกลับมาก่อนเคราะห์ยังดี รอดปาฏิหาริย์
เจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากนาทีชีวิตนั้นถ้าเด็กเสียคงเป็นประเด็นสังคม ! สารภาพไม่มีทางเลือกต้องลองก่อน “ผมไม่มีทางเลือก” จบประโยคนี้พลเมืองดีคราบฮีโร่ยอมรับกับสื่อช่องดังปัจจุบันตนเองยังไม่กล้าแม้แต่จะอ่านคอมเมนต์ หลังวีรกรรมรุดช่วยเด็กน้อย 4 ขวบประสบอุบัติเหตุจมน้ำไม่คาดฝัน
อ้างอิงข้อมูลจากเรื่องเล่าเช้านี้ (2 พ.ย.68) ซึ่งได้ส่งทีมงานจี้ไมค์เปิดใจ นายศุภกร ชุดรักษาความปอลดภัยหมู่บ้านหล่นสัมภาษณ์ตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุ พื้นที่บ้านท่ามะนาว ต.ตลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เล่าว่าตอนที่ไปถึงสภาพของหนูน้อยสี่ขวบที่จมน้ำ “นิ่งไม่ได้สติ” จึงตัดสินใจลองทำซีพีอาร์ช่วยชีวิตโดยการปั๊มหัวใจสักระยะหนึ่ง
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกล่าวต่อว่า ช่วงที่เริ่มปั๊มหัวใจไปสักพักตนสังเกตที่มือของเด็ก 2 ข้างค่อนข้างเกร็ง ตอนนั้นแจ้งชาวบ้านช่วยกันคลายมือเด็กออก จากนั้นดูที่บริเวณปากของน้อง เห็นว่ากัดกรามแน่น ตนจึงเอามือง้างออก ! เพื่อให้มีช่องลมแล้วก็เป่าลมเข้าสุดแรง !
“ผมบอกเลยว่าผมไม่มีทางเลือก ผมมีทางเดียวบอกเลยว่าต้องลองก่อนว่า ผมจะเอาน้องคืนได้ไหม ถามว่าผมทำถูกวิธีไหม ? มันอาจไม่ถูกวิธี 100% แต่ผมคิดก่อนทำอยู่แล้ว ถ้าเด็กเสียคิดว่ายังไงผมคงเป็นประเด็นสังคม ทำไม่ถูกทำไมเป็น ทำให้เด็กตาย”
ด้าน นางบี (นามสมมติ) แม่เด็ก 4 ขวบ เล่ากับนักข่าวจังหวะที่เธอไปเห็นลูกคือสภาพนิ่งอยู่ในน้ำแล้ว คิดว่าลูกคงไปแล้วรีบลงไปช่วยลูกคิดว่าช่วยลูกไม่ทัน ถ้าไม่ได้เขาใจแตกเลย ไม่อยากทำอะไรเลย
