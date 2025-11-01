ข่าว

จบดราม่าดอกไม้ดำ หันรุมสาปงานแก้ “ขอบทางขาว-ดำ” เทศบาลนครเชียงใหม่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 16:34 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 16:34 น.
59
ประติมากรรมดอกไม้ดำยี่เป็งเชียงใหม่
ภาพ @Chiangmainews

ดอกไม้ขาวพอได้ ขอบทางขาวดำพอเลย ไปกันต่อดราม่าลากยาวเสียงสวด ! เหตุแก้แล้วแต่ไม่วายโดนถลุงอีกดอก หลังจบปมงามหน้าประติมากรรมดอกไม้ดำงานยี่เป็งเทศบาลนครเชียงใหม่ อัปเดตสดๆ ร้อนๆ โผล่ “สีขาว” แต่ไม่วายเจอจวกยับทาฟุตบาทขาวดำ จะเรียกให้รถมาแวะจอดหรือยังไง

หลังจากที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พ่นสีสเปรย์สีดำทับดอกไม้และผีเสื้อประดับไฟบริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ รวมทั้งการปรับรูปแบบซุ้มไฟ “ทิพยรัศมีเวียงพิงค์” งานประเพณีเดือนยี่เป็ง 2568 ซึ่งเสียงสว่วนมากวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสม แต่เหมือนดราม่าไม่จบง่าย ๆ เพราะมีชาวเน็ตบางส่วนสังเกตเห็นว่าสีขอบถนนเป็นสีแดงขาวจุดเดียวกับที่จัดแสดงดอกไม้ก็ถูกทาพ่นเป็นสีดำเช่นเดียวกัน

ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจเชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่ อัปเดตข้อมูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า “เสร็จแล้ว จนท.ติดตั้ง ดอกไม้เกาะกลาง หน้าจวนฯ ผู้ว่า เรียบร้อยแล้ว โดย จนท.ที่ติดตั้งแจ้งว่าดอกไม้ทั้งหมดไม่ได้เป็นสีขาวล้วน ก้านจะออกสีเทา ดอกเป็นสีขาวและในคืนนี้จะมีการประดับไฟเล็กน้อย จนท.เร่งมือเต็มที่”

อย่างไรก็ดีในส่วนของช่องคอมเมนต์ปรากฏยังมีประชาชนจำนวนมาก ตำหนิถึงงานแก้หนนี้ส่อเค้าจะทำให้คนใช้รถใช้ถนนเกิดความสับสนหรือไม่ เพราะการทาสีขาว-ดำบนขอบทางนั้น ทางจราจรถือว่า “จอดรถยนต์ได้นั่นเอง”

“ไม่เมกเซ้นส์ที่เปลี่ยนสีขาวแดงขอบเติบ ซึ่งเป็นกฏจราจร มันไม่จำเป็นต้องแอ๊คชั่นขาวดำขนาดนี้น”

“ผมว่ามันไม่มีความสวยงามเลย งานดูหยาบ เละๆ รุงรัง ไม่มีความเข้ากันเลย”

“ไม่ติแล้วครับ กลัวแก้อีก เสียดาย เงินงบประมาณประเทศ เสียไปมากมายแล้ว ปีหน้าขอเอามาใช้ใหม่ หรือทิ้งครับ ?”

“ถ้าทำได้แค่นี้ แล้วโดนผู้คนดราม่าเยอะแยะมากมาย ก็รื้อเกาะกลางหน้าจวนออกเลยค่ะ ไม่ต้องติดตั้งอะไรทั้งนั้น ปกติก็เกะกะอยู่ล่ะ”

“เทศบาลทำได้แค่นี้นะ จากดอกไม้ทาสีดำก็ดำไปหมด ทาสีขาวก็ขาวไปหมด เสียดายเงินงบประมาณแผ่นดิน”

“คนสั่งทำไม่ได้ศึกษาเรื่องสีขอบทางเลยเรอะ ว่ากฎหมายเขาระบุไว้ยังไงบ้าง”

“ที่จริงดอกไม้สีสดใสเหมือนเดิม​ ทำรั้วรอบ​ ๆ​ จับดอกและจีบผ้าสีขาวดำก็เหมาะสมแล้วค่ะ”

“ใช้งบไปเท่าไหร่ครับ 555”

ทั้งนี้ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ยังได้มีการเปรียบเทียบภาพของประติมากรรมดอกไม้ที่เป็นประเด็นซึ่งตั้งอยู่บริเวณ เกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ ไล่ตั้งแต่ภาพแรก คือ ดอกไม้สีสันและตัวการ์ตูน-ติดไฟแอลอีดีภายใน ต่อมาพ่นสเปรย์ทับเป็น “สีดำ” และล่าสุดเป็นดอกไม้สีขาวทาทับและนำไฟแอลอีดีออกไปเลย ส่วนฟุตบาตตอนแรกเป็นประเด็นแก้งานเป็นสีขาวล้าน จากนั้นเป็นฟุตบาทขาวดำ ทำชั้นเป็น 2 ระดับ โดยฝั่งของสรยุทธก็ได้แต่ตั้งคำถาม โดยชี้เป้าให้จับตารอดูงานประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ที่จะมีขึ้นวันที่ 4-6 พ.ย.68

ประติมากรรมดอกไม้ดำยีเป็งเชียงใหม่ เรื่องเล่าเช้านี้ 1 พ.ย.68
ภาพ @เรื่องเล่าเช้านี้

นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า ปัจจุบัน สส.พรรคประชาชนกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทที่รับงานหลายๆ โครงการของเทสบาลหรือพื้นที่ท้องถิ่นในจ.เชียงใหม่

สำหรับการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์” เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมที่ยังคงจัดให้มี ได้แก่

  • การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
  • การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า
  • การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา
  • พิธีขอขมาแม่น้ำปิง
  • การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา
  • การปล่อยกระทงสาย
  • พิธีตั้งธรรมหลวง
  • การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด
  • พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

