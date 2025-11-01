ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

บาเยิร์น มิวนิค พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

66

1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า บาเยิร์น มิวนิค พบ เลเวอร์คูเซ่น The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา บาเยิร์น VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ เลเวอร์คูเซ่น
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
Credit : FC Bayern München

วิเคราะห์บอล บาเยิร์น มิวนิค – เลเวอร์คูเซ่น

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซองต์ กอมปานี จะยังไม่สามารถใช้งาน อัลฟองโซ่ เดวีส กับ ฮิโรกิ อิโตะ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ จามาล มูเซียล่า

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเออร์, คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ราฟาเอล เกอร์เรโร่, โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

เลเวอร์คูเซ่น

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเซเกียล พาลาซิออส, นาธาน เทลล่า, อักเซล ทาเป้, ลูคัส บาสเกซ และ มาลิค ทิลล์มัน ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, อาร์ตูร์, อเล็กซ์ การ์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้, โยนัส ฮอฟมันน์, เออร์เนสต์ โปคู และ พาทริค ชิค

Credit : Bayer 04 Leverkusen

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น – เลเวอร์คูเซ่น

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 11/03/25 เลเวอร์คูเซ่น 0-2 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 05/03/25 บาเยิร์น 3-0 เลเวอร์คูเซ่น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 15/02/25 เลเวอร์คูเซ่น 0-0 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 03/12/24 บาเยิร์น 0-1 เลเวอร์คูเซ่น (เดเฟเบ โพคาล)
  • 28/09/24 บาเยิร์น 1-1 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

  • 29/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 4-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 22/10/25 ชนะ คลับ บรูช 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-0 (บุนเดสลีกา)

เลเวอร์คูเซ่น

  • 29/10/25 ชนะ พาเดอบอร์น 4-2 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 26/10/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 21/10/25 แพ้ เปแอสเช 2-7 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ไมนซ์ 4-3 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-0 (บุนเดสลีกา)
Credit : FC Bayern München

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ – โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – อาร์ตูร์, อเล็กซ์ การ์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – โยนัส ฮอฟมันน์, เออร์เนสต์ โปคู – พาทริค ชิค

Credit : Bayer 04 Leverkusen

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

บาเยิร์น มิวนิค 3-0 เลเวอร์คูเซ่น

 

