ข่าว

ข้าราชการอย่าตกใจ ! เริ่มแล้ว “COPAY สิทธิร่วมจ่ายค่ายา” รพ.ร่อนจดหมายมีผลวันนี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 11:05 น.
55
copay ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
แฟ้มภาพ

สิทธิข้าราชการ COPAY ต้องจ่ายร่วมส่วนต่างเอง ยามะเร็ง และอีกหลายรายการ สิทธิข้าราชการจะเบิกยาจ่ายเท่าราคา Generic ถ้าจะเอายา Original ต้องจ่ายส่วนต่างเอง มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2568

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา สภากาชาดไทย เผยแพร่ประกาศ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ที่ 739 /2568 เรื่อง การร่วมจ่ายค่ายาที่กรมบัญชีกลางกําหนดอัตราการเบิกจ่าย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว537 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เรื่อง การกําหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ายาสําหรับสิทธิ์กรมบัญชีกลางสําหรับยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนดนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขอแจ้งให้ผู้มารับบริการสิทธิ์กรมบัญชีกลางและสิทธิ์อื่นที่อ้างอิง ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางทราบว่า ผู้มารับบริการจะสามารถเบิกจ่ายค่ายาได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด และจะต้องร่วมจ่ายส่วนต่างของค่ายา (Copayment) สําหรับกรณีที่ราคายาของโรงพยาบาลสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ถาม-ตอบ สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ Co-Payment

อย่าเพิ่งเข้าใจผิด กรมบัญชีกลางเคลียร์ทุกคำถาม เกี่ยวกับ “สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ต้องร่วมจ่าย Co Pay จริงหรือไม่”

คำถาม : การปรับแก้การเบิกค่ายาครั้งนี้ เป็นการลดสิทธิของผู้ป่วยหรือไม่?

ตอบ ไม่ใช่การลดสิทธิแต่อย่างใดเป็นการจัดระบบให้เหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อให้ระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลมีความยั่งยืน ผู้ป่วยยังคงได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน แต่ในกรณีที่ต้องใช้ยาที่ราคาสูง จะมีระบบกํากับ การใช้ยาที่เหมาะสม เช่น ต้องมีข้อบ่งชี้สําคัญที่แพทย์รับรอง

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เรื่อง การร่วมจ่ายค่ายาที่กรมบัญชีกลางกําหนดอัตราการเบิกจ่าย
ภาพ @สภากาชาดไทย

ทําไมต้องมีการปรับแก้อัตราการเบิกค่ายา?

ตอบ : ปัจจุบันมียาหลายชนิดที่มี ยาสามัญ (GENERIC) และยาชีววัตถุคล้ายคลึง (BIOSIMILAR) ออกสู่ตลาดซึ่งผ่านการรับรองว่ามีคุณภาพ-ประสิทธิภาพและความปลอดภัย เทียบเท่ายาต้นแบบ (ORIGINAL) แต่มีราคาที่ต่ํากว่า ซึ่งการนํามาใช้แทน เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยไม่ลดคุณภาพ การดูแล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คําถาม : มีความเสี่ยงหรือไม่ ? ที่ผู้ป่วยจะไม่ได้รับยาที่เหมาะสม

ตอบ : ระบบกําหนดอัตราเบิกและการคัดเลือกยาทั้งหมด อ้างอิงตามหลักฐานทางการแพทย์ (EVIDENCE-BASED MEDICINE) และมาตรฐานแนวทางการรักษาของสมาคมวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ป่วยยังได้รับยาที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
เช่นเดิม

คําถาม : ต่อไปสิทธิข้าราชการจะเบิกได้เฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น ไม่สามารถเบิกยาต้นแบบได้ ใช่หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ใช่ การเบิกจ่ายค่ายา ผู้มีสิทธิยังคงสามารถเบิกค่ายานอกบัญชี ยาหลักแห่งชาติได้ตามความจําเป็นและเหตุผลทางการแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกได้ทั้งยาสามัญและยาต้นแบบ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด

 

ข้าราชการ co payment
แฟ้มภาพ

คำถาม : การปรับแก้แบบนี้ ประเทศอื่นทําหรือไม่ ?

ตอบ : ในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ ลิงคโปร์มีการปรับระบบการใช้ยามะเร็งด้วยแนวทางเดียวกัน โดยใช้ยา BIOSIMILAR และ GENERIC เพื่อให้ระบบสุขภาพ มีความยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่จําเป็น ต้องใช้ยาต้นแบบ (ORIGINAL/ORIGINATOR) ยังสามารถใช้ได้ ในกรณีที่แพทย์เห็นสมควร

กรมบัญชีกลางให้ผู้ใช้สิทธิข้าราชการต้องร่วมจ่ายเงิน ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา (CO-PAYMENT) ใช่หรือไม่ ?
คําตอบ

ตอบ : ไม่ใช่ กรมบัญชีกลางได้ทําการปรับเรื่องการใช้ยาให้เหมาะสมตามอัตรา ให้เป็นไปตามเงื่อนไง ข้อบ่งชี้ และเพดานที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยอ้างอิงจากข้อมูลการใช้ยาจริงจองสถานพยาบาลและฐานข้อมูล การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (MEDICAL BENEFI DATABASE) จองกรมบัญชีกลาง ราคาจัดซื้อของ สปสช. เพื่อให้มั่นใจว่า อัตราใหม่ สอดคล้องกับราคาที่จัดซื้อจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณด้านยาอย่างคุ้มค่า เป็นการกําหนดเงื่อนไข การจ่ายตามปกติที่กรมบัญชีกลางทํามาโดยตลอด เช่นเดียวกับ พวกค่าห้อง ค่าอวัยวะเทียม และค่าตรวจวินิจฉัย.

ขอบคุณคลิป : รักษามะเร็งกับศ.นพ.ชวลิต รพ.จุฬาลงกรณ์

copayment สิทธิ ข้าราชการ
ภาพ Facebook @CGD.news
สิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการท้องถิ่น
ภาพ Facebook @CGD.news
เช็ค สิทธิข้าราชการ
ภาพ Facebook @CGD.news
เช็คสิทธิรักษา พยาบาล อป ท
ภาพ Facebook @CGD.news
เช็ค สิทธิรักษา พยาบาล ข้าราชการ คู่สมรส
ภาพ Facebook @CGD.news

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จุลพันธ์ แพทองธาร ลงนามถวายความอาลัยวันนี้ 31 ตุลาคม ข่าวการเมือง

จุลพันธ์-แพทองธาร ร่วมลงนามถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

21 วินาที ที่แล้ว
เตรียมอำลา ร้านสเต็กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน เศรษฐกิจ

เตรียมอำลา ร้านสเต๊กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน

24 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1 พฤศจิกายน 2568 จัดเต็มเเทียบ 2 กลุ่ม

25 นาที ที่แล้ว
copay ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง ข่าว

ข้าราชการอย่าตกใจ ! เริ่มแล้ว “COPAY สิทธิร่วมจ่ายค่ายา” รพ.ร่อนจดหมายมีผลวันนี้

28 นาที ที่แล้ว
เชือดแล้ว คลังสั่งระงับสิทธิ์ 55 ร้านค้า &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ใช้จ่ายผิดปกติ แอบรับแลกเงินสด เศรษฐกิจ

เชือดแล้ว คลังสั่งระงับสิทธิ์ 55 ร้านค้า ‘คนละครึ่งพลัส’ ใช้จ่ายผิดปกติ แอบรับแลกเงินสด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ม 14.00 น. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากดิจิทัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Royalthaipolice 24 scammers from Mr Lin ข่าวอาชญากรรม

รวบ 24 สแกมเมอร์ แก๊ง “มิสเตอร์ลิน” หลอกลงทุน หนีจากเมียนมา-เช่าพูลวิลล่ากบดาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถเคลื่อนพระศพ เวลา-วันที่ สวรรคต เลขอายุ 93 พรรษา เลขเด็ด

เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้คนละครึ่งได้ไหม เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้คนละครึ่งได้ไหม ? เงินช่วยเหลือ 1700 เข้าวันนี้ (1 พ.ย.) รีบเช็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 1/11/68 เลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา เปิดโพยชุดสุดท้าย พร้อมเลขธูป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 พ.ย. 68 ถ่ายทอดสด พิเศษ 2 ปี พิเศษดิจิทัล 2 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 พ.ย. 68 เลขเบิ้ล-เลขตอง ออกซ้ำ 3 ครั้ง เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 20 ปี โพยเลขท้ายออกซ้ำ ก่อนวันหวยออก 1/11/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

ส่องด่วนโชคอยู่แค่เอื้อม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/11/68 รวมทุกแนวทางชุดเต็ม-เลขขันน้ำมนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เริ่ม 13.50 น. ลุ้นผล รางวัลที่ 1 พร้อมกันบ่ายนี้ ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่รัสเซีย สักแขนลูก 1 ขวบ หวังชิงรางวัลอพาร์ตเมนต์ เด็กร้องลั่น ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่รัสเซีย สักแขนลูก 1 ขวบ หวังชิงรางวัลอพาร์ตเมนต์ เด็กร้องลั่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1 11 68 คอหวยไม่รอเก้อ สุ่มหยิบลอตเตอรี่ได้เลย เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1 11 68 คอหวยไม่รอเก้อ สุ่มหยิบลอตเตอรี่ได้เลย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีด้วย 4 ราศีเฮง คุณมีสิทธิถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 1/11/68 ดูดวง

ยินดีด้วย 4 ราศีเฮง คุณมีสิทธิถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 1/11/68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด งวด 1 พ.ย. 2568 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด งวด 1 พ.ย. 68 เลขมงคล-สำนักดังทั่วไทย ส่องเลขเกลี้ยงแผง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เลี้ยงคลั่งใช้ไขควงแทงปู่ 83 ดับคาบ้าน ข่าวต่างประเทศ

พี่เลี้ยงคลั่งยา ใช้ไขควงแทงปู่ 83 ดับคาบ้าน สยองคำสารภาพ ‘ฉันแทงเขาไม่ยั้ง’

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด หวยจ้าวพายุ งวด 1/11/68 คอหวยจับตา วิ่ง 6-4 มาแรง เลขท้ายมาจัดเต็ม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเผยสาเหตุ &quot;ป่วยกะทันหัน&quot; ระหว่างทำงานต่างประเทศ หลังขาดการติดต่อไปหลายวัน แฟนคลับย้อนดูโพสต์สุดท้าย 19 ต.ค. ข่าวต่างประเทศ

คลิปสุดท้าย “นางฟ้าพยาบาล” อินฟลูสาวไต้หวัน ก่อนเสียชีวิต เปิดปมเศรษฐีตามจีบ โยงเหตุปริศนา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอาก์สบวร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 31 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขดัง เลขเด็ด แม่ทำเนียน หวยงวด 1 พฤศจิกายน 2568 อันดับ 1 คือ 89 พบเลข 59, 23, 72, 79, 68, 89 ตรงกับกระแสผู้ค้า 5 ภาค ชี้ทิศทางตลาดโค้งสุดท้าย เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ด แม่ทำเนียน 1/11/68 ชนเลขขายดี 5 ภาค

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด มิสเตอร์บอล ตรงงวดวันเสาร์ 1 พ.ย. 68 รวมตัวเด่นชุดเลขท้าย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุป &quot;สงครามซูดาน&quot; นรกบนดิน ข่มขืนทารก ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 12 ล้านคนไร้บ้าน โลกเงียบกริบ ข่าวต่างประเทศ

สรุป “สงครามซูดาน” นรกบนดิน ข่มขืนทารก ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 12 ล้านคนไร้บ้าน โลกเงียบกริบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 11:05 น.
55
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุลพันธ์ แพทองธาร ลงนามถวายความอาลัยวันนี้ 31 ตุลาคม

จุลพันธ์-แพทองธาร ร่วมลงนามถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
เตรียมอำลา ร้านสเต็กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน

เตรียมอำลา ร้านสเต๊กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568

วันนี้หวยออก เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1 พฤศจิกายน 2568 จัดเต็มเเทียบ 2 กลุ่ม

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
เชือดแล้ว คลังสั่งระงับสิทธิ์ 55 ร้านค้า &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ใช้จ่ายผิดปกติ แอบรับแลกเงินสด

เชือดแล้ว คลังสั่งระงับสิทธิ์ 55 ร้านค้า ‘คนละครึ่งพลัส’ ใช้จ่ายผิดปกติ แอบรับแลกเงินสด

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
Back to top button