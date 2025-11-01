รวบ 24 สแกมเมอร์ แก๊ง “มิสเตอร์ลิน” หลอกลงทุน หนีจากเมียนมา-เช่าพูลวิลล่ากบดาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ Anti Cyber Scam Center ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ร่วมกันจับกุมชาวต่างชาติสัญญาติฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซียและจีน รวม 24 คน เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ที่หลบหนีจากประเทศเมียนมา เข้ามากบดานในประเทสไทย โดยแก๊งนี้มีบอส “มิสเตอร์ลิน”ชาวจีน
โดยศูนย์ “Anti Cyber Scam Center” วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า (Bigdata) พบว่า กลุ่มสแกมเมอร์จากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทยอยหลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากบดานในประเทศไทยจึงสั่งการกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) โดย กก.2 บก.ป. เข้าทำการตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดสมุทรปราการ
กระทั่งวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา กก.2 บก.ป.ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบ บ้านพักตากอากาศหรู หรือ “พูลวิลล่า” ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ พบกลุ่มชาวต่างชาติ สัญชาติฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ รวม 22 ราย พักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวจริงจึงได้เชิญตัวมาที่ กก.2 บก.ป. เพื่อทำการซักถามปากคำ
ตรวจสอบหนังสือเดินทางและประวัติการเข้าออกประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคม., ฝ่ายต่างประเทศ ของศูนย์ฯ และ กก.2 บก.สส.สตม. พบว่า มีทั้งอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 2 ราย อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด(overstay) 17 ราย จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ทราบ และทำการจับกุมตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าว นำส่ง บก.สส.สตม. ดำเนินคดี
ต่อมาจากการสอบปากคำทราบว่า ก่อนหน้ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทำงานเป็นสแกมเกอร์ ทำงานอยู่ในเมืองเมียววดี ประเทศเมียนมา ภายหลังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ประมาณวันที่ 21 ต.ค.68 ได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย โดยหัวหน้าหรือผู้จัดการเป็นผู้เตรียมการเดินทาง เช่าบ้านพักพูลวิลล่า เพื่อพักคอย ช่วงระหว่างวันที่ 27-31 ต.ค.68 ในราคาประมาณ 200,000 บาท รอเดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3 ต่อไป
สำหรับกลุ่มบุคคลที่พักอยู่ในวิลล่าหลังดังกล่าวอีก 3 ราย เป็นชาวฟิลิปปินส์ 2 ราย สิงคโปร์ 1 ราย ไม่พบความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง แต่จากพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว บก.สส.สตม. จะพิจารณาดำเนินการเสนอขอเพิกถอนวีซ่าต่อไป.
