รวบ 24 สแกมเมอร์ แก๊ง “มิสเตอร์ลิน” หลอกลงทุน หนีจากเมียนมา-เช่าพูลวิลล่ากบดาน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 09:55 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 09:57 น.
51
Royalthaipolice 24 scammers from Mr Lin
ภาพ @Royalthaipolice

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ Anti Cyber Scam Center ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ร่วมกันจับกุมชาวต่างชาติสัญญาติฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซียและจีน รวม 24 คน เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ที่หลบหนีจากประเทศเมียนมา เข้ามากบดานในประเทสไทย โดยแก๊งนี้มีบอส “มิสเตอร์ลิน”ชาวจีน

โดยศูนย์ “Anti Cyber Scam Center” วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า (Bigdata) พบว่า กลุ่มสแกมเมอร์จากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทยอยหลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากบดานในประเทศไทยจึงสั่งการกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) โดย กก.2 บก.ป. เข้าทำการตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดสมุทรปราการ

กระทั่งวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา กก.2 บก.ป.ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบ บ้านพักตากอากาศหรู หรือ “พูลวิลล่า” ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ พบกลุ่มชาวต่างชาติ สัญชาติฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ รวม 22 ราย พักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวจริงจึงได้เชิญตัวมาที่ กก.2 บก.ป. เพื่อทำการซักถามปากคำ

ตรวจสอบหนังสือเดินทางและประวัติการเข้าออกประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคม., ฝ่ายต่างประเทศ ของศูนย์ฯ และ กก.2 บก.สส.สตม. พบว่า มีทั้งอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 2 ราย อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด(overstay) 17 ราย จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ทราบ และทำการจับกุมตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าว นำส่ง บก.สส.สตม. ดำเนินคดี

ต่อมาจากการสอบปากคำทราบว่า ก่อนหน้ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทำงานเป็นสแกมเกอร์ ทำงานอยู่ในเมืองเมียววดี ประเทศเมียนมา ภายหลังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ประมาณวันที่ 21 ต.ค.68 ได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย โดยหัวหน้าหรือผู้จัดการเป็นผู้เตรียมการเดินทาง เช่าบ้านพักพูลวิลล่า เพื่อพักคอย ช่วงระหว่างวันที่ 27-31 ต.ค.68 ในราคาประมาณ 200,000 บาท รอเดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3 ต่อไป

สำหรับกลุ่มบุคคลที่พักอยู่ในวิลล่าหลังดังกล่าวอีก 3 ราย เป็นชาวฟิลิปปินส์ 2 ราย สิงคโปร์ 1 ราย ไม่พบความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง แต่จากพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว บก.สส.สตม. จะพิจารณาดำเนินการเสนอขอเพิกถอนวีซ่าต่อไป.

สแกมเมอร์ มิสเตอร์ลิน ถูกจับวันที่ 29 ต.ค.2568
ภาพ @สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สแกมเมอร์แก๊งมิสเตอร์ลิน
ภาพ @สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สแกมเมอร์ แก๊งมิสเตอร์ลิน
ภาพ @สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
24 สแกมเมอร์ แก๊งมิสเตอร์ลิน
ภาพ @สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

