เพจดัง แฉร้านค้า ติดป้ายราคา “คนละครึ่งพลัส” แพงกว่าเงินสด ชาวเน็ตวอนตรวจสอบ

เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 13:01 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 13:46 น.
153
เพจดัง แฉภาพร้านค้า ติดป้ายราคา "คนละครึ่งพลัส" แพงกว่าเงินสด ชาวเน็ต วอนหน่วยงานตรวจสอบ

เพจดัง “อนุวัต จัดให้” โพสต์ภาพร้านค้าติดป้ายราคา “เงินสด 159 บาท คนละครึ่ง 169 บาท” ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น โซเชียลซัดเอาเปรียบ วอนหน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบ

31 ตุลาคม 2568 ได้เกิดประเด็นร้อนขึ้นในโลกออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ได้โพสต์ภาพจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ทำให้ชาวเน็ตต่างรู้สึกงุนงง สร้างความฉงนให้กับผู้บริโภคที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ว่า “เงินสด 159 บาท คนละครึ่ง 169 บาท”

จากนั้นเพจ อนุวัต จัดให้ ได้ตั้งคำถามว่า “ทำไมราคาไม่เท่ากันละครับ คุณร้านค้าจ๋า ส่วนต่างคนละครึ่งพลัส 10 บาท คือค่าอะไร”

ป้ายราคา "เงินสด 159 คนละครึ่ง 169" ที่เพจอนุวัต จัดให้ โพสต์
FB/ อนุวัต จัดให้

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหมู่ชาวเน็ต มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจที่ร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ทั้งที่ร้านค้าก็ได้รับเงินสนับสนุนครึ่งหนึ่งจากรัฐบาลอยู่แล้ว

โดยมีคอมเมนต์เช่น “คนละครึ่งก็จริง แต่ขายแพงขึ้นโคตรเอาเปรียบ” , “ตรวจสอบด้วยจ้า แถวบ้านมีทุกร้านแบบนี้” , “เมื่อวานไปซื้อของ แพงมาก มาม่าปกติ 65-67 เมื่อวานล่อไปแพคละ 79 บาท สบู่นกแก้วเคยซื้อ 49-50 ล่อไป 60 บาท” , “ทั้งที่ร้านค้าก็ได้คนละครึ่งเหมือนกัน แต่มากินส่วนต่าง” เป็นต้น

สำหรับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นมาตรการที่รัฐบาลช่วยจ่ายค่าสินค้า 50% และร้านค้าจะได้รับเงินส่วนนั้นจากรัฐ การที่ร้านค้าตั้งราคาสินค้าสำหรับผู้ใช้สิทธิ์แตกต่างจากราคาเงินสดปกติ จึงอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขโครงการ ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกเพิกถอนสิทธิ์และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้

จากประเด็นร้อนดังกล่าว ประชาชนจำนวนมากได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค และเพื่อรักษาความโปร่งใสของโครงการไว้

