ส่องภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน

เปิดภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีมงคลสมรสชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน บรรยากาศสุดเรียบง่ายและอบอุ่น
ดำเนินการจัดงานวิวาห์ตามแพลนเดิม สำหรับ อดีตพระกาโตะ หรือ พงศกร จันทร์แก้ว อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง เข้าพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นกับ ผา รัตพร ภักดีชน เจ้าสาวคนสวย ดีกรีทายาทโรงไม้เจ้าดังของจ.นครศรีธรรมราช
งานแต่งงานเริ่มขึ้นตามฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยพิธีการในช่วงเช้าเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่าย ญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งรัก อดีตพระกาโตะ เจ้าบ่าวสุดหล่อมาในชุดสูทสีชมพู ส่วนเจ้าสาวก็มาในชุดไทยศิวาลัยแบบประยุกต์สีชมพูอ่อน สวยหวานออร่าจับสุด ๆ
และในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ซึ่งทางด้าน เอกชัย ศรีวิชัย จะร่วมมาเป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวในงานช่วงเย็นวันนี้ด้วย ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่ใหม่ของวงการด้วยนะคะ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตพระกาโตะ ยันไม่เลื่อนงานแต่ง งดแอลกอฮอล์-ปาร์ตี้ ปรับธีมสีสุภาพ
- อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก
- ส่องชีวิตปัจจุบัน อดีตพระกาโตะ ผันตัวเป็นพ่อค้า และเจ้าของคณะหนังตะลุง-มโนราห์
อ้างอิงจาก :
ติดตาม The Thaiger บน Google News: