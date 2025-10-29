การเงินเศรษฐกิจ

5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย

เผย 5 เทคนิคยิงแอดให้ได้ผลจริง เพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องใช้งบมหาศาล พร้อมเคล็ดลับบริหารค่าโฆษณาอย่างมืออาชีพสำหรับเจ้าของธุรกิจออนไลน์

ในยุคที่ใคร ๆ ก็เปิดร้านออนไลน์ได้ การยิงแอด หรือการทำโฆษณาออนไลน์ mถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้เร็วขึ้น แต่ความท้าทายคือ จะยิงแอดยังไงให้ได้ผลโดยไม่ต้องทุ่มงบเยอะ วันนี้เรามี 5 เทคนิคเด็ดที่เจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัลควรรู้ เพื่อเพิ่มยอดขายได้จริงโดยไม่กระทบเงินในกระเป๋ามากจนเกินไป

1. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้ชัดก่อนเริ่มยิง

หลายคนพลาดตั้งแต่ก้าวแรก เพราะยิงแอดโดยไม่รู้ว่ากำลังสื่อสารกับใคร การกำหนด Target Audience ให้ตรงจุดจึงเป็นเรื่องสำคัญ

  • ถ้าขายสินค้าแฟชั่นวัยรุ่น ลองเจาะกลุ่มอายุ 18-30 ปีที่สนใจเทรนด์และแฟชั่น
  • ถ้าขายสินค้าสุขภาพ ควรเน้นกลุ่มอายุ 25-45 ปี ที่ใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกาย การระบุกลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำ จะช่วยลต้นทุนต่อผลลัพธ์ (Cost per Result) ได้มาก

2. ใช้คอนเทนต์ที่เรียบง่ายแต่ดึงดูด

ไม่จำเป็นต้องมีวิดีโอโปรดักชันแพง ๆ เพื่อให้แอดดูน่าสนใจ เพราะบางครั้งคลิปสั้นที่สื่อสารตรงใจกลับสร้างยอดขายได้ดีกว่า
โดยมีเคล็ดลับดังนี้

เปิดด้วย “ปัญหาที่ลูกค้ากำลังเจอ” แล้วเสนอวิธีแก้ทันที

ใช้คำโปรย (Caption) ที่กระตุ้นให้คลิก เช่น “จบปัญหาผมบางด้วยขวดนี้”

ใส่ภาพสินค้าชัดเจน พร้อมคำเรียกแอ็กชัน (CTA) ที่เด่น เช่น “สั่งด่วนก่อนหมดโปรฯ

3. ทดลองหลายแพลตฟอร์มเพื่อหาช่องทางที่คุ้มที่สุด

อย่ายิงแอดแค่ที่เดียว ลองทดสอบหลายช่องทาง เช่น

  • Facebook Ads สำหรับการสร้างการรับรู้และเข้าถึงคนจำนวนมาก
  • Google Ads เหมาะกับการเจาะกลุ่มคนที่กำลัง “ค้นหาสินค้า” อยู่แล้ว
  • TikTok Ads ช่วยดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นและสร้างไวรัลได้ง่าย

หลังจากรันโฆษณาไป 7-10 วัน ให้ดูผลลัพธ์ว่าช่องทางไหนมี Conversion ดีกว่ากัน แล้วค่อยปรับงบไปที่แพลตฟอร์มนั้น

4. ตั้งงบโฆษณาให้เหมาะกับเป้าหมาย

ก่อนยิงแอดทุกครั้ง ต้องตอบให้ได้ว่า “ยิงเพื่ออะไร”

  • ถ้าเน้นยอดขาย ให้ตั้งงบตาม Conversion Goal
  • ถ้าเน้นการรับรู้แบรนด์ ให้เน้นการเข้าถึง (Reach) หรือจำนวนผู้ชม
  • อย่าทุ่มงบมากเกินไปในครั้งเดียว แต่ให้เริ่มจากงบเล็ก ๆ แล้วค่อยเพิ่มตามผลลัพธ์จริง

5. ใช้เครื่องมือช่วยบริหารค่าใช้จ่ายให้คุ้มที่สุด

แม้จะยิงแอดแม่นขนาดไหน ถ้าบริหารค่าใช้จ่ายไม่ดี ก็ทำให้กำไรหดได้ง่าย ๆ นักการตลาดยุคนี้จึงควรมี “ผู้ช่วยทางการเงิน” ที่ช่วยจัดการค่าใช้จ่ายค่าแอดอย่างมืออาชีพ เช่น การใช้บัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านการยิงแอดโดยเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น TrueMoney SME Card บัตรที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าของธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะ สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี แถมยังได้รับเงินคืนทันที 3% เมื่อใช้จ่ายค่าโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Meta Ads, Google Ads หรือ TikTok Ads พร้อมสิทธิพิเศษงดเว้นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% เพื่อช่วยให้คุณยิงแอดได้คุ้มกว่าที่เคย*

การยิงโฆษณาไม่ใช่แค่เรื่องของงบประมาณ แต่คือ “การวางแผนให้ฉลาด” เข้าใจลูกค้า ใช้คอนเทนต์ให้เหมาะ และใช้เครื่องมือการเงินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เท่านี้งบโฆษณาก็ไม่บานปลาย และยอดขายก็พร้อมพุ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

