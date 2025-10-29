นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่

นักแสดงรุ่นใหญ่ “ปู ยะสะกะ” โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ทำเสียโอกาสรับงานอื่น ลั่น ตอนนี้กำลังแย่ วอนจ่ายเงินตามสัญญา
ดูท่าว่าวงการบันเทิงจะมีเรื่องให้ชาวเน็ตขาเผือกได้เริ่มทำการสืบค้นกันอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ อย่าง “ปู ยะสะกะ ไชยบูรณ์” ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อและทวงคืนความเป็นธรรมจากค่ายหนังค่ายหนึ่งที่มาติดต่อจ้างงานตน แต่ดันเบี้ยวคิวเปิดกล้อง ทำให้ตนต้องเสียงานในช่วงนั้นไปเพื่อล็อกคิวให้กับการถ่ายหนังเรื่องนี้
“มีการว่าจ้างผมเเสดงหนัง ถ่ายทำประมาณ 17-18คิว ไม่นับอ่านบท ฟิตติ้ง เวิ๊ร์คช็อปฝึกซ้อม ปรับเปลี่ยนลุคเปลี่ยนบุคคลิคใหม่ (ตัดผม ทำฟันปลอม) พูดคุยแล้วก็ เซ็นสัญญา บลา ๆ ๆ ๆ แล้ว ทำทุกอย่างแล้วรอเปิดกล้อง แต่พอถึงเวลา ทางค่ายบอกขอเลื่อนเปิดกล้อง ในขณะที่เราล๊อควันเวลาเเล้วเรียบร้อย ซึ่งหมายถึง มีงานติดต่อเข้ามาในช่วงนั้น เราได้ปฏิเสธไปหลายงาน จนสุดท้ายถึงตอนนี้ ถ้างานเป็นไปตามแผน เราถ่ายจบกันแล้วตั้งแต่สิงหาคม 2568 แต่ถึงตอนนี้แล้วยังไม่มีวี่แววเลย ผมจะรับงานใหม่แล้วนะเธอผมรอไม่ไหว มันมีค่าใช้จ่ายทุกวัน เคยถามเธอว่าในกรณีนี้พี่จะได้เงินค่าจ้างยังไง เธอก็บอกว่าจ่ายตามสัญญาค่ะพี่ เธอจ่ายเงินให้เราตามสัญญาจะได้ไหมตามที่เธอบอกว่าจะให้เราอ่ะครับขอบคุณมาก ๆ ครับผม เราแย่แล้ว ขอบคุณอีกครั้งครับ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ก็ได้มีทั้งแฟนคลับ และเพื่อนร่วมวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็น รวมถึงส่งกำลังใจให้ ปู ยะสะกะ กันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่านักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้จะได้รับเงินชดเชยตามสัญญาหรือไม่ หรือทางค่ายหนังจะออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไร หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘ศรราม น้ำเพชร’ แจ้งความแล้ว ถูกเบี้ยวค่าตัวหลักแสน เจ้าภาพมัดจำหมื่นเดียว
- สื่อตีข่าว กองละครเบี้ยวค่าตัว นางเอก ‘เหมาเสี่ยวถง’ 64 ล้านบาท นาน 7 ปี
- เพจดังแฉ เวทีนางงาม เบี้ยวค่าตัวคนมง ชาวเน็ตเดาสนั่น คำใบ้ยากมาก
อ้างอิงจาก : FB Yasaka Chaisorn
ติดตาม The Thaiger บน Google News: