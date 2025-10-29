ข่าวดาราบันเทิง

นักแสดงหนุ่ม เครียดงานหายเกลี้ยง ว่างสุดในรอบ 10 ปี ผันตัวเป็นพ่อค้าสู้วิกฤติ

ทอย ปฐมพงศ์ งานแสดงลดในรอบ 10 ปี ต้องปรับตัวหันทำธุรกิจ

เปิดใจครั้งแรก ทอย ปฐมพงศ์ เผยงานน้อยจนน่าใจหาย ปีนี้ว่างที่สุดในรอบ 10 ปี ยอมรับเครียดเป็นเสาหลักครอบครัว หันเปิดธุรกิจ-ผันตัวเป็นพ่อค้า สู้วิกฤติเศรษฐกิจ

แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ หลังนักแสดงหนุ่มตี๋ ทอย ปฐมพงศ์ เรือนใจดี ออกมาเปิดใจถึงสถานการณ์งานในวงการบันเทิงที่ลดน้อยลงอย่างน่าตกใจจนต้องตัดสินใจปรับตัวและหันมาเปิดธุรกิจส่วนตัว เพราะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว ต่อยอดธุรกิจในช่วงที่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เจ้าตัวเปิดร้านอาหารสิ่งที่คุ้นเคยนั่นก็คือ เนื้อตุ๋นสูตรคุณตาที่มีรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์

ทอย ปฐมพงศ์ กล่าวว่า หลังจากบวชทดแทนคุณพ่อแม่ ยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่เขามีงานน้อยที่สุดนับตั้งแต่เข้าวงการมา ยอมรับว่ารู้สึกเครียด เนื่องจากต้องรับผิดชอบในฐานะเสาหลักของครอบครัว และไม่เคยหายไปจากหน้าจอแบบนี้นานขนาดนี้มาก่อน

“งานน้อยจนน่าใจหาย ผมอยู่วงการมา 10 ปี ปีนี้เป็นปีที่ว่างที่สุด ผมบวชตั้งแต่ต้นปี กว่าผมจะยาวก็เดือนมีนาคม-เมษายน ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการแสดง ถามว่าเครียดไหมมันก็เครียด เพราะผมเป็นเสาหลักครอบครัวด้วย ผมทำงานเป็นหลักอยู่แล้ว เราไม่เคยหายไปแบบนี้ไง”

ทอย ปฐมพงศ์
ภาพจาก Instagram : toyypathompong

แม้จะเครียด แต่หนุ่มทอยก็พยายามปรับมุมมองและมองเห็นภาพรวมของปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งเล่าย้อนถึงอดีตในจุดพีคของชีวิตว่าเคยทำงานติดต่อกัน 7 วันในปีหนึ่ง ถ่ายละครปีละ 4-5 เรื่อง ซึ่งแตกต่างกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง เพื่อรับมือกับจำนวนงานแสดงที่ลดลง เจ้าตัวตัดสินใจใช้ช่วงเวลาว่างนี้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการต่อยอดธุรกิจจากสิ่งที่คุ้นเคย

“ตอนนี้มันเป็นทุกคนเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่แค่นักแสดง ผมเชื่อว่ามันส่งผลกระทบหลาย ๆ ธุรกิจ ทั้งพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำ พอมองแบบนี้เราก็ไม่ได้เหนื่อยอยู่คนเดียว เราไม่ได้แย่อยู่คนเดียว ทำยังไงได้ ก็มีสูตรที่เราต้มกินอยู่แล้วก็เอามาทำซะเลย จุดพีค ๆ คือทำงาน 7 วันติดต่อกันปีหนึ่ง ถ่ายละครปีละ 4-5 เรื่อง ผมทำได้แค่โอเคสวดมนต์ขอให้ร้านขายดีนะ ก็ต้องปรับตัว”

ตอนนี้ ทอย ปฐมพงศ์ได้เปิดธุรกิจเนื้อตุ๋นสูตรคุณตา สำหรับแฟน ๆ ที่อยากจะอุดหนุนและให้กำลังใจสามารถติดตามช่องทางการขายได้ทางอินสตาแกรม toytomtun.delivery

ทอย ปฐมพงศ์ - 1
ภาพจาก Instagram : toyypathompong
ทอย ปฐมพงศ์ - 3
ภาพจาก Instagram : toyypathompong
ทอย ปฐมพงศ์ - 2
ภาพจาก Instagram : toyypathompong
ทอย ปฐมพงศ์ - 4
ภาพจาก Instagram : toyypathompong

